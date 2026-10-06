Enflasyon yüzde 30’un altına geriledi, hayat pahalılığı sürüyor

“Gıda enflasyonu yüzde 27,62. On iki aylık ortalama enflasyon TÜİK’e göre yüzde 31,49. Bir yandan da kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Asgari ücretlinin yılbaşından bugüne kadar geçen süreçteki kaybı 6 bin 828 lira olmuş. İşte o yüzden yüzde 5,49’luk enflasyon farkını zam olarak değil, telafi adımı olarak değerlendirmek gerekiyor. En düşük yüzde 20’lik gelir grubunun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 29,2. Yani en düşük yüzde 20’lik grup gelirinin neredeyse üçte birini gıdaya ayırmak mecburiyetinde kalıyor. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu ise ülkedeki toplam gelirin yüzde 48’ini elde ediyor. Bu grupta gıdanın payı neredeyse onda bir. Birinde üçte bir, diğerinde onda bir. O yüzden her şeyin sınıfsal olduğunu hatırlamak gerekiyor. Enflasyonu da bunun üzerinden tartışmak ve okumak gerekiyor. Yıllık gıda enflasyonu dünyada yüzde 5,8’e çıkarken ülkemizde yüzde 27,6 olarak gerçekleşiyor.”