Enflasyon yüzde 30’un altına geriledi, hayat pahalılığı sürüyor
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, eylül ayı enflasyon verileri oldu. Resmi enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesine rağmen vatandaşın harcamalarındaki artışa dikkat çeken Özgan, “Bu yüzde 5,49’luk oranı zam olarak değil, telafi adımı olarak değerlendirmek gerekiyor” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun eylül ayı verilerine göre aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Mehmet Şimşek de sosyal medya paylaşımında yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30’un altına gerilediğine dikkat çekti.
Aylık enflasyon İstanbul Ticaret Odası verilerinde yüzde 2,11, ENAG verilerinde ise yüzde 2,10 olarak açıklandı. Özgan, açıklanan resmi rakamlarla vatandaşın günlük hayatta karşılaştığı fiyat artışları arasındaki farkı gıda, kira ve gelir gruplarının harcamaları üzerinden ele aldı.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, yıllık enflasyondaki düşüşün vatandaşın pazar, market ve ulaşım harcamalarına aynı ölçüde yansıyıp yansımadığının tartışılması gerektiğini söyledi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Mehmet Şimşek bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30’un altına gerilediğini söyledi. Resmi rakamlar aylık enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olduğunu gösteriyor. Ama biz bunu kendi yaşamımızda hissedebiliyor muyuz? Pazara, markete ya da benzin istasyonuna gittiğimiz zaman bunu hissedebiliyor muyuz? TÜİK aylık yüzde 1,84 diyor. İstanbul Ticaret Odası yüzde 2,11, ENAG ise yüzde 2,10 diyor. Burada dikkat çekici bir durum var. İstanbul Ticaret Odası’nın aylık enflasyon verisi ENAG verisinin üzerine çıktı.”
“Enflasyon yüzde 30’un altında ama kira artış oranı yüzde 31”
Özgan, yıllık enflasyondaki gerilemeye rağmen kira artış oranı ve temel harcamalardaki yükselişe dikkat çekti:
“Öncü göstergelerin kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ettiğini söylüyor Mehmet Şimşek. Yıllık enflasyon yüzde 30’un altına düştü. Ama yıllık enflasyon yüzde 29 olarak belirlenmişken ekim ayı kira artış oranı nasıl yüzde 31 olarak gerçekleşiyor? Emeklilerin gözü yıl sonunda alacakları enflasyon düzenlemesinde. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonlarının toplamı yüzde 5,49 oldu. Gazeteler bunu zam olarak tanımlıyor ama bunu zam olarak değerlendirmemek gerekiyor. Cebimizden giden paranın bir şekilde telafi edilmesi bu.”
“En düşük gelir grubu gelirinin üçte birini gıdaya ayırıyor”
Özgan, enflasyonun gelir grupları üzerindeki etkisinin aynı olmadığını belirterek, düşük gelirli kesimlerin bütçesinde gıdanın daha büyük yer tuttuğunu söyledi:
“Gıda enflasyonu yüzde 27,62. On iki aylık ortalama enflasyon TÜİK’e göre yüzde 31,49. Bir yandan da kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Asgari ücretlinin yılbaşından bugüne kadar geçen süreçteki kaybı 6 bin 828 lira olmuş. İşte o yüzden yüzde 5,49’luk enflasyon farkını zam olarak değil, telafi adımı olarak değerlendirmek gerekiyor. En düşük yüzde 20’lik gelir grubunun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 29,2. Yani en düşük yüzde 20’lik grup gelirinin neredeyse üçte birini gıdaya ayırmak mecburiyetinde kalıyor. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubu ise ülkedeki toplam gelirin yüzde 48’ini elde ediyor. Bu grupta gıdanın payı neredeyse onda bir. Birinde üçte bir, diğerinde onda bir. O yüzden her şeyin sınıfsal olduğunu hatırlamak gerekiyor. Enflasyonu da bunun üzerinden tartışmak ve okumak gerekiyor. Yıllık gıda enflasyonu dünyada yüzde 5,8’e çıkarken ülkemizde yüzde 27,6 olarak gerçekleşiyor.”