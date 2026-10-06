https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/daltonlar-operasyonu-12si-adli-surecteki-cocuk-olmak-uzere-33-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1109318866.html
'Daltonlar' operasyonu: 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
'Daltonlar' operasyonu: 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T10:03+0300
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daltonlar çetesi
gözaltı
beratcan gökdemir
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül'de yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı kişilerce Çankaya ilçesindeki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıya katıldıkları belirlenen, 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 7 şüpheli tespit edildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.33 gözaltı kararıOlaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda elde edilen delillerin incelenmesi sonucu, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.Daltonlar çetesi kimdir?Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşılığını Beratcan Gökdemir yapmaktaydı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı sonunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını açıklamıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamelere göre Daltonlar, ilk başlarda firari elebaşı Barış Boyun’un suç örgütüne bağlı silahlı bir eylem grubu olarak faaliyet göstermiştir. Gökdemir'in Mart 2024'te Barış Boyun suç örgütünden ayrıldığı ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olarak hareket etmeye başladığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/istanbulda-daltonlar-olarak-bilinen-suc-orgutune-yeni-dava-cocuk-uyelerine-hapis-cezasi-talebi-1101534206.html
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ankara, daltonlar çetesi, gözaltı, beratcan gökdemir, cumhuriyet başsavcılığı
'Daltonlar' operasyonu: 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
10:03 06.10.2026 (güncellendi: 10:33 06.10.2026)
'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül'de yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı kişilerce Çankaya ilçesindeki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıya katıldıkları belirlenen, 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 7 şüpheli tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Olaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda elde edilen delillerin incelenmesi sonucu, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşılığını Beratcan Gökdemir yapmaktaydı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı sonunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını açıklamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamelere göre Daltonlar, ilk başlarda firari elebaşı Barış Boyun’un suç örgütüne bağlı silahlı bir eylem grubu olarak faaliyet göstermiştir. Gökdemir'in Mart 2024'te Barış Boyun suç örgütünden ayrıldığı ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olarak hareket etmeye başladığı kaydedilmişti.