https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/daltonlar-operasyonu-12si-adli-surecteki-cocuk-olmak-uzere-33-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1109318866.html

'Daltonlar' operasyonu: 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

'Daltonlar' operasyonu: 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T10:03+0300

2026-10-06T10:03+0300

2026-10-06T10:33+0300

türki̇ye

ankara

daltonlar çetesi

gözaltı

beratcan gökdemir

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092290395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b83f7fffaaedb50aff485d6733cc4c0d.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül'de yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı kişilerce Çankaya ilçesindeki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıya katıldıkları belirlenen, 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 7 şüpheli tespit edildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.33 gözaltı kararıOlaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda elde edilen delillerin incelenmesi sonucu, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.Daltonlar çetesi kimdir?Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşılığını Beratcan Gökdemir yapmaktaydı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı sonunda "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını açıklamıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamelere göre Daltonlar, ilk başlarda firari elebaşı Barış Boyun’un suç örgütüne bağlı silahlı bir eylem grubu olarak faaliyet göstermiştir. Gökdemir'in Mart 2024'te Barış Boyun suç örgütünden ayrıldığı ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olarak hareket etmeye başladığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/istanbulda-daltonlar-olarak-bilinen-suc-orgutune-yeni-dava-cocuk-uyelerine-hapis-cezasi-talebi-1101534206.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, daltonlar çetesi, gözaltı, beratcan gökdemir, cumhuriyet başsavcılığı