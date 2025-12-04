Türkiye
İstanbul'da 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yeni dava: Çocuk üyelerine hapis cezası talebi
İstanbul'da 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yeni dava: Çocuk üyelerine hapis cezası talebi
04.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğu ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
SON HABERLER
İstanbul'da 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yeni dava: Çocuk üyelerine hapis cezası talebi

Kamuoyunda Daltonlar ve Barış Boyun olarak bilinen organize suç örgütünün çocuk üyelerine 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğu ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla, yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."
