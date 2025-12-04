https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/istanbulda-daltonlar-olarak-bilinen-suc-orgutune-yeni-dava-cocuk-uyelerine-hapis-cezasi-talebi-1101534206.html

İstanbul'da 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yeni dava: Çocuk üyelerine hapis cezası talebi

İstanbul'da 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yeni dava: Çocuk üyelerine hapis cezası talebi

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda Daltonlar ve Barış Boyun olarak bilinen organize suç örgütünün çocuk üyelerine 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T10:03+0300

2025-12-04T10:03+0300

2025-12-04T10:03+0300

türki̇ye

i̇stanbul

beratcan gökdemir

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6989131d7927bcf1da7dcdac53b57fbe.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğu ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/diyarbakirda-oldurulen-10-yasindaki-kucuk-kizin--kuzeni-gozaltina-alindi-1097165857.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, beratcan gökdemir, türkiye