https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/kanserde-dikkat-ceken-arastirma-her-8-vakadan-biri-enfeksiyonlarla-baglantili-1109136154.html

Kanserde dikkat çeken araştırma: Her 8 vakadan biri enfeksiyonlarla bağlantılı

Kanserde dikkat çeken araştırma: Her 8 vakadan biri enfeksiyonlarla bağlantılı

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde kanser vakalarının önemli bir bölümünün virüs, bakteri ve parazit kaynaklı enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yeni araştırmaya... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T17:37+0300

2026-09-29T17:37+0300

2026-09-29T17:37+0300

sağlik

asya

kuzey amerika

dünya sağlık örgütü (dsö)

iarc

kanser

enfeksiyon

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser ajansı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yapılan yeni araştırma, enfeksiyonların küresel kanser yükündeki dikkat çekici boyutunu ortaya koydu. Çalışmaya göre virüs, bakteri ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 2.3 milyon yeni kanser vakasıyla bağlantılıydı. Bu rakam, aynı yıl kaydedilen tüm yeni kanser vakalarının yüzde 12'sine, başka bir ifadeyle yaklaşık her 8 vakadan birine karşılık geliyor. Araştırmada özellikle H. pylori, HPV ve hepatit B öne çıkarken, enfeksiyonlarla bağlantılı kanser vakalarının büyük bölümünün düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğü belirlendi.H. pylori ve HPV ilk sıralardaAraştırmaya göre kanserle bağlantılı enfeksiyonların başında, midede enfeksiyona ve ülsere yol açabilen Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisi geliyor. Bakterinin 2024 yılında 760 bin yeni kanser vakasıyla bağlantılı olduğu hesaplandı. Bu sayı, dünya genelindeki tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.İkinci sırada yaklaşık 750 bin yeni vakayla insan papilloma virüsü (HPV) yer aldı. HPV'yi hepatit B virüsü (HBV) takip etti. Araştırmacılar, rahim ağzı kanserlerinin tamamının HPV ile ilişkilendirilebildiğine dikkat çekerken, virüsün penis ve gırtlak kanseri dahil sekiz farklı kanser türüne yol açabildiğini belirtti.Dünyada en yaygın virüslerden biri olan Epstein-Barr virüsünün (EBV) de boğaz ve mide kanseri dahil altı farklı kanser türüne neden olabildiği kaydedildi. Araştırmada, EBV'ye karşı henüz onaylanmış bir aşının bulunmadığına dikkat çekildi.En ağır yük Asya ve Afrika'daEnfeksiyonlarla bağlantılı kanser vakalarının yaklaşık dörtte üçü düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldü. Bölgeler arasındaki farkın özellikle bazı enfeksiyonların yaygınlığı ve korunma imkanlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.Doğu Asya'da 2024 yılında 990 bin vaka kaydedildi. Bu sayı, dünya genelindeki enfeksiyonlarla bağlantılı kanser vakalarının yüzde 42'sine karşılık geldi. Bölgede özellikle H. pylori ve hepatit B öne çıktı.Sahra Altı Afrika'da ise tüm kanser vakalarının yaklaşık dörtte birinin enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu belirlendi. Araştırmaya göre bölgedeki yüksek oranda özellikle HPV ile bağlantılı kanserler etkili oldu.Kuzey, Batı ve Güney Avrupa ile Kuzey Amerika ve Okyanusya ise enfeksiyonlarla bağlantılı kanserlerin en düşük oranda görüldüğü bölgeler arasında yer aldı.Araştırmacılar, aşılama programlarının genişletilmesi, enfeksiyonların erken tespit ve tedavisi ile yeni aşıların geliştirilmesinin önlenebilir kanser vakalarının azaltılmasında önemli rol oynayabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cinde-yeni-bir-virus-kesfedildi-keneler-yoluyla-bulasiyor-1109129602.html

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Sputnik Türkiye

asya, kuzey amerika, dünya sağlık örgütü (dsö), iarc, kanser, enfeksiyon