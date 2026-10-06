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Bekir Bozdağ görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.Yeni başkanvekili seçilecekBozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yazicidan-oglu-mustafa-yazici-hakkindaki-iddialara-yanit-1109215167.html
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bekir bozdağ, tbmm, ak parti
bekir bozdağ, tbmm, ak parti

Bekir Bozdağ görevinden istifa etti

13:20 06.10.2026
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Yeni başkanvekili seçilecek

Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
Hayati Yazıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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1 Ekim, 21:32
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