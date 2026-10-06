https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bekir-bozdag-gorevinden-istifa-etti-1109323769.html
Bekir Bozdağ görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T13:20+0300
2026-10-06T13:20+0300
2026-10-06T13:20+0300
türki̇ye
bekir bozdağ
tbmm
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109323441_0:208:1125:841_1920x0_80_0_0_ae4fd7d89dc8813ef6d755e444f602f7.jpg
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.Yeni başkanvekili seçilecekBozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yazicidan-oglu-mustafa-yazici-hakkindaki-iddialara-yanit-1109215167.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/06/1109323441_0:102:1125:946_1920x0_80_0_0_2a3b995838f3599987d148d5e45a9a0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bekir bozdağ, tbmm, ak parti
bekir bozdağ, tbmm, ak parti
Bekir Bozdağ görevinden istifa etti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Yeni başkanvekili seçilecek
Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.