Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bati-basini-avrupa-milyonlarca-ukraynali-siginmaciyla-karsi-karsiya-kalabilir-1109311527.html
Batı basını: Avrupa milyonlarca Ukraynalı sığınmacıyla karşı karşıya kalabilir
Batı basını: Avrupa milyonlarca Ukraynalı sığınmacıyla karşı karşıya kalabilir
Sputnik Türkiye
Foreign Policy dergisi, Ukrayna’nın işleyişini sürdürme kapasitesini kaybetmesi halinde milyonlarca Ukraynalının yakın zamanda Avrupa ülkelerine göç... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T00:47+0300
2026-10-06T00:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
avrupa birliği
sığınmacı
ab
avrupa
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
foreign policy (fp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108817310_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_695b77660efeaa746bd5d0c0d9279327.jpg
Foreign Policy’de yayınlanan bir değerlendirmede, Ukrayna’nın devlet işlevlerini yerine getirme kapasitesinin zayıflamasıyla Avrupa ülkelerinin “milyonlarca Ukraynalının kitlesel göçüyle” karşılaşabileceği belirtildi.Haberde, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın bütçe açığını kapatmasına destek sağladığı, ancak bazı uygulamalarının ülke ekonomisine zarar verdiği savunuldu. Buna örnek olarak, AB’nin ocak ayında yürürlüğe koyduğu ve Ukrayna’dan yapılan ithalatı da etkileyen karbon emisyonu vergileri gösterildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haziran ayında Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılardan “yorulduğunu” ve onları doğrudan cepheye gönderme seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli yollarla ülkelerine geri göndermeyi değerlendirdiğini ifade etmişti.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ise eylül ayında Avrupa Komisyonunun, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine yönelik hukuki mekanizmalar geliştirmeleri için AB ülkelerini teşvik ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/fransiz-siyasetci-dupont-aignandan-zelenskiye-elestiri-baris-anlasmasi-2022de-istanbulda-1109310140.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108817310_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_b0813931feb45c302311c148094ec1e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, avrupa birliği, sığınmacı, ab, avrupa, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), foreign policy (fp)
ukrayna, avrupa birliği, sığınmacı, ab, avrupa, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), foreign policy (fp)

Batı basını: Avrupa milyonlarca Ukraynalı sığınmacıyla karşı karşıya kalabilir

00:47 06.10.2026
© SputnikUkrayna-AB bayrakları
Ukrayna-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Sputnik
Abone ol
Foreign Policy dergisi, Ukrayna’nın işleyişini sürdürme kapasitesini kaybetmesi halinde milyonlarca Ukraynalının yakın zamanda Avrupa ülkelerine göç edebileceğini öne sürdü.
Foreign Policy’de yayınlanan bir değerlendirmede, Ukrayna’nın devlet işlevlerini yerine getirme kapasitesinin zayıflamasıyla Avrupa ülkelerinin “milyonlarca Ukraynalının kitlesel göçüyle” karşılaşabileceği belirtildi.
Haberde, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın bütçe açığını kapatmasına destek sağladığı, ancak bazı uygulamalarının ülke ekonomisine zarar verdiği savunuldu. Buna örnek olarak, AB’nin ocak ayında yürürlüğe koyduğu ve Ukrayna’dan yapılan ithalatı da etkileyen karbon emisyonu vergileri gösterildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haziran ayında Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılardan “yorulduğunu” ve onları doğrudan cepheye gönderme seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli yollarla ülkelerine geri göndermeyi değerlendirdiğini ifade etmişti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ise eylül ayında Avrupa Komisyonunun, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine yönelik hukuki mekanizmalar geliştirmeleri için AB ülkelerini teşvik ettiğini belirtmişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Fransız siyasetçi Dupont-Aignan’dan Zelenskiy’e eleştiri: Barış anlaşması 2022’de İstanbul’da imzalanabilirdi
Dün, 22:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала