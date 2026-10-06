https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bati-basini-avrupa-milyonlarca-ukraynali-siginmaciyla-karsi-karsiya-kalabilir-1109311527.html

Batı basını: Avrupa milyonlarca Ukraynalı sığınmacıyla karşı karşıya kalabilir

Batı basını: Avrupa milyonlarca Ukraynalı sığınmacıyla karşı karşıya kalabilir

Sputnik Türkiye

Foreign Policy dergisi, Ukrayna’nın işleyişini sürdürme kapasitesini kaybetmesi halinde milyonlarca Ukraynalının yakın zamanda Avrupa ülkelerine göç... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T00:47+0300

2026-10-06T00:47+0300

2026-10-06T00:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

avrupa birliği

sığınmacı

ab

avrupa

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

foreign policy (fp)

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Foreign Policy’de yayınlanan bir değerlendirmede, Ukrayna’nın devlet işlevlerini yerine getirme kapasitesinin zayıflamasıyla Avrupa ülkelerinin “milyonlarca Ukraynalının kitlesel göçüyle” karşılaşabileceği belirtildi.Haberde, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın bütçe açığını kapatmasına destek sağladığı, ancak bazı uygulamalarının ülke ekonomisine zarar verdiği savunuldu. Buna örnek olarak, AB’nin ocak ayında yürürlüğe koyduğu ve Ukrayna’dan yapılan ithalatı da etkileyen karbon emisyonu vergileri gösterildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haziran ayında Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılardan “yorulduğunu” ve onları doğrudan cepheye gönderme seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli yollarla ülkelerine geri göndermeyi değerlendirdiğini ifade etmişti.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ise eylül ayında Avrupa Komisyonunun, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine yönelik hukuki mekanizmalar geliştirmeleri için AB ülkelerini teşvik ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/fransiz-siyasetci-dupont-aignandan-zelenskiye-elestiri-baris-anlasmasi-2022de-istanbulda-1109310140.html

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ukrayna, avrupa birliği, sığınmacı, ab, avrupa, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), foreign policy (fp)