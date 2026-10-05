https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/fransiz-siyasetci-dupont-aignandan-zelenskiye-elestiri-baris-anlasmasi-2022de-istanbulda-1109310140.html

Fransız siyasetçi Dupont-Aignan’dan Zelenskiy’e eleştiri: Barış anlaşması 2022’de İstanbul’da imzalanabilirdi

Fransız siyasetçi Dupont-Aignan’dan Zelenskiy’e eleştiri: Barış anlaşması 2022’de İstanbul’da imzalanabilirdi

Sputnik Türkiye

Fransa’daki sağcı “Ayağa Kalk Fransa” partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ve ABD ile üçlü görüşmeye hazır oldukları yönündeki... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T22:23+0300

2026-10-05T22:23+0300

2026-10-05T22:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

nicolas dupont-aignan

fransa

vladimir zelenskiy

ukrayna

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abd

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“Ayağa Kalk Fransa” partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Vladimir Zelenskiy’nin, Kiev’in Rusya ve ABD ile üçlü görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına X sosyal medya platformu üzerinden tepki gösterdi.Dupont-Aignan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Anlaşmanın sonuçsuz kalmasından Kiev’in Avrupalı müttefiklerini sorumlu tutan Fransız siyasetçi, söz konusu ülkeleri “bütün bir kıtayı yok etmeye hazır ucuz kuklalar” olarak nitelendirdi. Dupont-Aignan, zamanında yapılacak bir barış anlaşmasının yüz binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini vurguladı.Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin ekim ayı sonunda Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla üçlü görüşmeler düzenlemeyi planladığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/misirli-uzman-mekawy-zelenskiy-gerilimi-tirmandiriyor-almanya-guven-kriziyle-karsi-karsiya-1109290083.html

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ukrayna

rusya

abd

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nicolas dupont-aignan, fransa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, abd, i̇stanbul, avrupa