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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/fransiz-siyasetci-dupont-aignandan-zelenskiye-elestiri-baris-anlasmasi-2022de-istanbulda-1109310140.html
Fransız siyasetçi Dupont-Aignan’dan Zelenskiy’e eleştiri: Barış anlaşması 2022’de İstanbul’da imzalanabilirdi
Fransız siyasetçi Dupont-Aignan’dan Zelenskiy’e eleştiri: Barış anlaşması 2022’de İstanbul’da imzalanabilirdi
Sputnik Türkiye
Fransa’daki sağcı “Ayağa Kalk Fransa” partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ve ABD ile üçlü görüşmeye hazır oldukları yönündeki... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T22:23+0300
2026-10-05T22:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
nicolas dupont-aignan
fransa
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
abd
i̇stanbul
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“Ayağa Kalk Fransa” partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Vladimir Zelenskiy’nin, Kiev’in Rusya ve ABD ile üçlü görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına X sosyal medya platformu üzerinden tepki gösterdi.Dupont-Aignan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Anlaşmanın sonuçsuz kalmasından Kiev’in Avrupalı müttefiklerini sorumlu tutan Fransız siyasetçi, söz konusu ülkeleri “bütün bir kıtayı yok etmeye hazır ucuz kuklalar” olarak nitelendirdi. Dupont-Aignan, zamanında yapılacak bir barış anlaşmasının yüz binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini vurguladı.Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin ekim ayı sonunda Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla üçlü görüşmeler düzenlemeyi planladığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/misirli-uzman-mekawy-zelenskiy-gerilimi-tirmandiriyor-almanya-guven-kriziyle-karsi-karsiya-1109290083.html
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nicolas dupont-aignan, fransa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, abd, i̇stanbul, avrupa
nicolas dupont-aignan, fransa, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, abd, i̇stanbul, avrupa

Fransız siyasetçi Dupont-Aignan’dan Zelenskiy’e eleştiri: Barış anlaşması 2022’de İstanbul’da imzalanabilirdi

22:23 05.10.2026
© REUTERS / Valentyn OgirenkoVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Fransa’daki sağcı “Ayağa Kalk Fransa” partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ve ABD ile üçlü görüşmeye hazır oldukları yönündeki açıklamasını eleştirdi. Dupont-Aignan, barış anlaşmasının 2022 ilkbaharında İstanbul’da imzalanabileceğini belirtti.
“Ayağa Kalk Fransa” partisinin lideri Nicolas Dupont-Aignan, Vladimir Zelenskiy’nin, Kiev’in Rusya ve ABD ile üçlü görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına X sosyal medya platformu üzerinden tepki gösterdi.
Dupont-Aignan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bu barış anlaşması 2022 ilkbaharında İstanbul’da çoktan imzalanabilirdi: Ukrayna’nın tarafsızlığı, güvenlik garantileri, 29 Mart tarihli ortak bildiri ve 15 Nisan tarihli anlaşma taslağı.
Anlaşmanın sonuçsuz kalmasından Kiev’in Avrupalı müttefiklerini sorumlu tutan Fransız siyasetçi, söz konusu ülkeleri “bütün bir kıtayı yok etmeye hazır ucuz kuklalar” olarak nitelendirdi. Dupont-Aignan, zamanında yapılacak bir barış anlaşmasının yüz binlerce insanın hayatını kurtarabileceğini vurguladı.
Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin ekim ayı sonunda Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla üçlü görüşmeler düzenlemeyi planladığını ifade etmişti.
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