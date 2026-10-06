https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/basaksehirde-bicakli-kavganin-yasandigi-okulla-ilgili-karari-milli-egitim-bakanligi-duyurdu-1109324517.html

Başakşehir'de bıçaklı kavganın yaşandığı okulla ilgili kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Başakşehir'de bıçaklı kavganın yaşandığı okulla ilgili kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Sputnik Türkiye

MEB, İstanbul'da bıçaklı kavgaya ilişkin ilgili okulda eğitimin bugün ve yarın ara verildiğini açıkladı. Olayla ilgili iki müfettiş görevlendirildi. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T13:28+0300

2026-10-06T13:28+0300

2026-10-06T13:29+0300

türki̇ye

meb

okul saldırısı

şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Başakşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı kavgayla ilişkin, ilgili okulda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiğini duyurdu. Bakanlık, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişinin de görevlendirildiğini duyurdu. Adli ve idari soruşturma başlatıldıBakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10. sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencinin yaralandığı belirtildi.Olayın ardından yaralı öğrencilerin sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisinin yakalandığı bilgisi verildi. Açıklamada, "Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Eğitime ara verildi, rehabilitasyon çalışması başlatıldıSürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği ve gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul'a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir. Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Yaşanan menfur hadisede yaralanarak hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren öğrencilerimize acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/basaksehirdeki-imam-hatip-ortaokulunda-bicakli-saldiri-4-kiz-ogrenci-yarali-1109318315.html

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meb, okul saldırısı, şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'