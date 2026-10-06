https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ankarada-yarin-bazi-yollar-arac-trafigine-kapali-olacak-1109341113.html
Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak
Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak
Sputnik Türkiye
Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T22:36+0300
2026-10-06T22:36+0300
2026-10-06T22:39+0300
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yol
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla tedbirler alındı. İhtiyaç duyulması halinde saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar belirli güzergahlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Kapatılacak öncelikli yollar ve güzergahlar: İhtiyaç halinde kapatılabilecek diğer yollar: Emniyet yetkilileri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ak-partiden-fonlarin-tasfiyesi-ve-geri-odemelere-iliskin-yaklasik-10-maddelik-kanun-teklifi-1109337545.html
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ankara, trafik, yol
Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak
22:36 06.10.2026 (güncellendi: 22:39 06.10.2026)
Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla tedbirler alındı.
İhtiyaç duyulması halinde saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar belirli güzergahlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Kapatılacak öncelikli yollar ve güzergahlar:
Dr. Mediha Eldem Sokağı: Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölüm.
Kızılırmak Caddesi: Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölüm.
Mithatpaşa Caddesi: Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölüm.
İhtiyaç halinde kapatılabilecek diğer yollar:
Bankacı Sokağı'nın tamamı ve buraya bağlanan tüm cadde ve sokaklar.
Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü.
A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü.
Emniyet yetkilileri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.