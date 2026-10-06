Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ankarada-yarin-bazi-yollar-arac-trafigine-kapali-olacak-1109341113.html
Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak
Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak
Sputnik Türkiye
Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T22:36+0300
2026-10-06T22:39+0300
türki̇ye
ankara
trafik
yol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105442600_0:1:864:487_1920x0_80_0_0_bc9791d1bcbc20aececa1140b5e6ca3b.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla tedbirler alındı. İhtiyaç duyulması halinde saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar belirli güzergahlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Kapatılacak öncelikli yollar ve güzergahlar: İhtiyaç halinde kapatılabilecek diğer yollar: Emniyet yetkilileri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ak-partiden-fonlarin-tasfiyesi-ve-geri-odemelere-iliskin-yaklasik-10-maddelik-kanun-teklifi-1109337545.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105442600_113:0:762:487_1920x0_80_0_0_f5acffb7bb751a85368f85781ba874fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, trafik, yol
ankara, trafik, yol

Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak

22:36 06.10.2026 (güncellendi: 22:39 06.10.2026)
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© AA
Abone ol
Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla tedbirler alındı.
İhtiyaç duyulması halinde saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar belirli güzergahlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Kapatılacak öncelikli yollar ve güzergahlar:
Dr. Mediha Eldem Sokağı: Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölüm.
Kızılırmak Caddesi: Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölüm.
Mithatpaşa Caddesi: Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölüm.
İhtiyaç halinde kapatılabilecek diğer yollar:
Bankacı Sokağı'nın tamamı ve buraya bağlanan tüm cadde ve sokaklar.
Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü.
A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü.
Emniyet yetkilileri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.
TBMM genel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
TÜRKİYE
AK Parti'den fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi
18:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала