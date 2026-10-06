https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ankarada-yarin-bazi-yollar-arac-trafigine-kapali-olacak-1109341113.html

Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak

Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T22:36+0300

2026-10-06T22:36+0300

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türki̇ye

ankara

trafik

yol

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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla tedbirler alındı. İhtiyaç duyulması halinde saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar belirli güzergahlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Kapatılacak öncelikli yollar ve güzergahlar: İhtiyaç halinde kapatılabilecek diğer yollar: Emniyet yetkilileri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

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