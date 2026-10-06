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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/ak-partiden-fonlarin-tasfiyesi-ve-geri-odemelere-iliskin-yaklasik-10-maddelik-kanun-teklifi-1109337545.html
AK Parti'den fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi
AK Parti'den fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi
Sputnik Türkiye
AK Parti tarafından cuma ya da pazartesi günü fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulacağı... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T18:49+0300
2026-10-06T18:49+0300
ak parti
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kanun teklifi
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AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na birkaç gün içinde yaklaşık 10 maddeden oluşan bir geçici kanun taslağı sunacağı öngörülüyor. Kanun taslağının tamamen fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasına odaklandığı aktarılıyor.NTV'de yer alan habere göre düzenlemenin detaylarına ve parti yetkililerinden edinilen bilgilere göre süreç şu şekilde işleyecek:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/fon-sorusturmasi-cevdet-yilmaz-yarin-genel-kurulda-bilgilendirme-yapacak-1109336153.html
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ak parti, kanun teklifi, fon, fon soruşturması
ak parti, kanun teklifi, fon, fon soruşturması

AK Parti'den fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi

18:49 06.10.2026
© Doğukan KeskinkılıçTBMM genel
TBMM genel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Doğukan Keskinkılıç
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AK Parti tarafından cuma ya da pazartesi günü fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulacağı bildirildi.
AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na birkaç gün içinde yaklaşık 10 maddeden oluşan bir geçici kanun taslağı sunacağı öngörülüyor. Kanun taslağının tamamen fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasına odaklandığı aktarılıyor.
NTV'de yer alan habere göre düzenlemenin detaylarına ve parti yetkililerinden edinilen bilgilere göre süreç şu şekilde işleyecek:
Piyasada olumsuz etkilenen toplam 455 bin 578 hak sahibinin büyük kısmını (yaklaşık 350 bin kişi), hesaplarında 1 milyon Türk lirasından daha az bakiyesi olanlar oluşturuyor. Planlamaya göre, öncelik bu gruba verilerek ekim ayı tamamlanmadan ödemelerin başlatılması hedefleniyor.
1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan kişilerin hak edişleri ise zamana yayılarak sonraki periyotlarda karşılanacak. Süreç boyunca tek seferde toplu bir nakit çıkışı yerine, dilimler halinde ara ödemeler gerçekleştirilecek.
Hak sahiplerine ulaştırılacak tutarlar hesaplanırken, kişilerin yatırdığı ana paraya ek olarak enflasyondan kaynaklanan değer kayıpları da hesaba dahil edilecek. Finansman sağlamak amacıyla, kriz kapsamındaki fonların elinde bulundurduğu tüm gayrimenkuller, menkul kıymetler ve diğer varlıklar hızlıca likidite edilecek.
Yetkililer, gerçekleştirilecek finansal operasyonların tamamen fonların kendi iç dinamikleri ve varlık tasfiyeleriyle karşılanacağını, devlet bütçesinden veya halkın vergilerinden herhangi bir kaynak aktarımının kesinlikle söz konusu olmayacağını vurguluyor. Kurulan bu ödeme mekanizmasının lojistik operasyonu ise Türkiye İş Bankası ile Ziraat Bankası şubeleri vasıtasıyla yürütülecek.
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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