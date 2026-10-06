AK Parti'den fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi

Piyasada olumsuz etkilenen toplam 455 bin 578 hak sahibinin büyük kısmını (yaklaşık 350 bin kişi), hesaplarında 1 milyon Türk lirasından daha az bakiyesi olanlar oluşturuyor. Planlamaya göre, öncelik bu gruba verilerek ekim ayı tamamlanmadan ödemelerin başlatılması hedefleniyor. Piyasada olumsuz etkilenen toplam 455 bin 578 hak sahibinin büyük kısmını (yaklaşık 350 bin kişi), hesaplarında 1 milyon Türk lirasından daha az bakiyesi olanlar oluşturuyor. Planlamaya göre, öncelik bu gruba verilerek ekim ayı tamamlanmadan ödemelerin başlatılması hedefleniyor.

1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan kişilerin hak edişleri ise zamana yayılarak sonraki periyotlarda karşılanacak. Süreç boyunca tek seferde toplu bir nakit çıkışı yerine, dilimler halinde ara ödemeler gerçekleştirilecek. 1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan kişilerin hak edişleri ise zamana yayılarak sonraki periyotlarda karşılanacak. Süreç boyunca tek seferde toplu bir nakit çıkışı yerine, dilimler halinde ara ödemeler gerçekleştirilecek.

Hak sahiplerine ulaştırılacak tutarlar hesaplanırken, kişilerin yatırdığı ana paraya ek olarak enflasyondan kaynaklanan değer kayıpları da hesaba dahil edilecek. Finansman sağlamak amacıyla, kriz kapsamındaki fonların elinde bulundurduğu tüm gayrimenkuller, menkul kıymetler ve diğer varlıklar hızlıca likidite edilecek. Hak sahiplerine ulaştırılacak tutarlar hesaplanırken, kişilerin yatırdığı ana paraya ek olarak enflasyondan kaynaklanan değer kayıpları da hesaba dahil edilecek. Finansman sağlamak amacıyla, kriz kapsamındaki fonların elinde bulundurduğu tüm gayrimenkuller, menkul kıymetler ve diğer varlıklar hızlıca likidite edilecek.