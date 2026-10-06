https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/altin-4-bin-100-dolara-dayandi-gozler-fedde-yeniden-duser-mi-1109313188.html

Altın 4 bin 100 dolara dayandı, gözler Fed'de: Yeniden düşer mi?

Altın 4 bin 100 dolara dayandı, gözler Fed'de: Yeniden düşer mi?

Sputnik Türkiye

Ons altın 6 Ekim sabahında 4.120 dolar seviyesinde işlem görürken gün içinde 4.105 dolara kadar geriledi. Güçlü dolar ve 24 yılın zirvesine çıkan ABD tahvil... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T07:11+0300

2026-10-06T07:11+0300

2026-10-06T07:11+0300

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Altın fiyatları, 6 Ekim sabahına satış baskısı altında başladı. TSİ 05.46 itibarıyla spot altında alış fiyatı 4.120,60 dolar, satış fiyatı ise 4.122,60 dolar seviyesinde bulunuyor.Ons altın gün içinde 4.105,50 dolara kadar gerilerken, en yüksek 4.171,40 doları gördü. Günlük kayıp yüzde 0,46 seviyesinde gerçekleşirken 4 bin 100 dolar eşiği, kısa vadede yatırımcıların yakından takip ettiği kritik bölge haline geldi.Altında 4 bin 100 dolar neden kritik?Altın fiyatlarındaki oynaklık sabah saatlerinde belirginleşti. Günün en düşük seviyesi olan 4.105,50 dolardan gelen sınırlı tepkiyle ons yeniden 4.120 doların üzerine çıktı.Bu hareket, 4 bin 100 dolar çevresinde alıcıların tamamen çekilmediğine işaret ediyor. Ancak söz konusu seviyenin kalıcı biçimde aşağı geçilmesi, son haftalarda görülen düzeltmenin derinleşmesi riskini gündeme getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise gün içinde görülen 4.171,40 dolar seviyesi ilk önemli bölgelerden biri olarak izleniyor.Kısa vadeli görünüm yalnızca günlük fiyat hareketiyle sınırlı değil. Canlı piyasa verilerine göre ons altın son 30 günde 308,50 dolar gerilerken aylık kayıp yüzde 6,97'ye ulaştı. Böylece yılın önceki bölümündeki güçlü yükselişin ardından altında dikkat çekici bir düzeltme ortaya çıktı.Bir ayda yüzde 7'ye yakın kayıpSon bir aydaki sert geri çekilmeye rağmen altının yıllık performansı henüz negatife dönmüş değil. Piyasa verilerine göre ons altın, bir yıl öncesine kıyasla 235,60 dolar daha yüksek seviyede bulunuyor. Yıllık artış yüzde 6,06 düzeyinde.Piyasada böylece iki farklı görünüm ortaya çıkıyor. Uzun vadede altın hâlâ geçen yılki seviyesinin üzerinde bulunurken son 30 günlük harekette belirgin bir satış baskısı görülüyor.Yatırımcıların kısa vadede yanıt aradığı temel soru ise düzeltmenin 4 bin 100 dolar çevresinde durup durmayacağı.24 yılın zirvesindeki tahvil faizleri altını zorluyorAltının karşısındaki en güçlü baskılardan biri ABD tahvil piyasasından geliyor.ABD'nin 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri pazartesi günü 24 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Uzun vadeli faizlerin yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcı açısından fırsat maliyetini artırıyor.Normal koşullarda tahvil faizlerindeki sert yükseliş altın üzerinde daha güçlü bir satış baskısı oluşturabiliyor. Buna rağmen ons altının 4 bin doların üzerinde kalmayı sürdürmesi, piyasada fiyatı destekleyen başka talep unsurlarının da güçlü olduğunu gösteriyor.Altında gözler yarın açıklanacak Fed tutanaklarındaAltın piyasası açısından haftanın kritik gelişmesi ise Fed tutanakları olacak.ABD Merkez Bankası, 15-16 Eylül toplantısının tutanaklarını yarın açıklayacak. Belgelerde Fed üyelerinin enflasyon, istihdam ve faizlerin bundan sonraki seyri konusundaki değerlendirmeleri aranacak.Özellikle yeni faiz artırımlarına ilişkin görüşlerin ne ölçüde destek bulduğu altın açısından yakından izlenecek. Daha sıkı para politikasına işaret eden mesajlar ABD tahvil faizleri ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilirken, daha temkinli bir ton altın fiyatlarına destek sağlayabilir.Fed'in eylül toplantısında federal fonlama faizinin hedef aralığı 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4 seviyesine çıkarılmıştı. Karar 12'ye karşı sıfır oyla alınırken Fed, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekmişti.Bu nedenle yarın yayımlanacak tutanaklarda piyasanın temel odağı, Fed üyelerinin eylül ayındaki artışı yeterli görüp görmediği ve yeni faiz artırımlarına nasıl yaklaştığı olacak.Merkez bankalarından altına uzun vadeli destekKısa vadede faiz baskısı öne çıksa da altının uzun vadeli görünümünde merkez bankalarının talebi dikkat çekiyor.İtalya'da düzenlenen Küresel Değerli Metaller Konferansında da altının resmi rezervlerdeki rolü yeniden gündeme geldi.Merkez bankaları açısından altın yalnızca fiyatı yükselen bir yatırım aracı olarak görülmüyor. Kriz dönemlerinde değer koruma özelliği, rezerv çeşitlendirmesine katkısı ve jeopolitik belirsizlik dönemlerindeki konumu, değerli metali resmi rezerv yönetiminde farklı bir noktaya taşıyor.Altının bir başka özelliği ise başka bir ülkenin, şirketin veya finans kuruluşunun yükümlülüğü olmaması. Bu nedenle tahvil ve benzeri finansal varlıklardan farklı olarak doğrudan karşı taraf kredi veya temerrüt riski taşımıyor.Kamu borçlarının yükseldiği ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde bu özellik, merkez bankalarının rezerv politikalarında altının önemini korumasına katkıda bulunuyor.2022 sonrası altın piyasasında dengeler değiştiAltın talebinin yapısında 2022'den itibaren belirgin bir değişim yaşandı.Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımlar, resmi sektörün altın piyasasındaki ağırlığını artırdı. Yüksek fiyatların mücevher talebini baskıladığı dönemlerde bile merkez bankaları ve yatırım ürünleri piyasada daha görünür hale geldi.Bu değişim, geçmişte altın ile reel faizler arasında görülen güçlü ters ilişkinin neden zaman zaman zayıfladığını da açıklıyor. Tahvil faizleri yükselse dahi merkez bankalarından gelen yapısal talep, altındaki satış baskısını sınırlayabiliyor.Merkez bankalarının altın alımı yüzde 62 arttıDünya Altın Konseyi verileri, resmi sektörün piyasadaki ağırlığını rakamlarla ortaya koyuyor.Merkez bankaları ve diğer resmi kurumların net altın alımları 2026'nın ikinci çeyreğinde 288,9 tona ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde 177,9 ton olan alımlar böylece yüzde 62 arttı.Bu tablo, yüksek faiz ortamına rağmen merkez bankalarının altın piyasasından çekilmediğine işaret ediyor.Altın açısından kısa vadede iki başlık öne çıkıyor: 4 bin 100 dolar seviyesi ve Fed'in vereceği mesajlar. Daha uzun vadede ise merkez bankalarının devam eden alımları, değerli metalin fiyatını destekleyen en önemli yapısal unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.

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