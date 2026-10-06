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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/almanyada-istihbarat-krizi-eski-bnd-direktoru-hanning-casusluk-suphesiyle-gozaltina-alindi-1109324218.html
Almanya'da istihbarat krizi: Eski BND direktörü Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
Almanya'da istihbarat krizi: Eski BND direktörü Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
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Almanya'da Federal İstihbarat Teşkilatı'nın (BND) 1998-2005 yılları arasındaki başkanı August Hanning, devlete ihanet kapsamında casusluk ve casusluk faaliyetleri yürütmekle ilgili suçlamalar kapsamında gözaltına alındı.
2026-10-06T13:26+0300
2026-10-06T13:26+0300
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Almanya Federal Başsavcılığı, 80 yaşındaki Hanning'in "devlete ihanet kapsamında casusluk, devlet sırlarını araştırmak, teşebbüs aşamasında devlete ihanet ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığı yönünde açıklama yaptı. Hanning, ülkenin dış istihbarat servisi BND'nin başkanlığını Aralık 1998-Kasım 2005 arasında yürütmüştü.Hanning, Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde gözaltına alındı. Eski yardımcısı Manfred D. ise ülkenin batısındaki Steinfurt bölgesinde yakalandı. Manfred D. hakkında "teşebbüs aşamasında devlete ihanete ve devlete ihanet kapsamında casusluğa yardım ve yataklık" şüphesi bulunuyor.Hanning ve Manfred D.'nin adreslerinde salı günü arama yapıldı.'Binlerce belge aldı' iddiasıAlman Federal Savcılığı, Manfred D.'nin yıllar içinde Hanning'e yaklaşık 2 bin belge sağladığını ve bunların önemli bölümünün gizli bilgiler içerdiğini belirtti. Belgelerin, özellikle üst düzey yöneticilere yönelik istihbarat bilgilendirmelerinde kullanılmak üzere yalnızca BND'nin iç kullanımına tahsis edildiği ifade edildi.Federal Başsavcılık, Hanning'in bir olayda Manfred D. tarafından sağlanan gizli istihbaratı kullanarak yabancı bir istihbarat servisi mensubu için analiz hazırladığını açıkladı.Ancak soruşturma makamları, söz konusu bilginin hedeflenen yabancı istihbarat yetkilisine ulaşıp ulaşmadığının henüz belirlenemediğini bildirdi. Hangi ülkenin istihbarat servisinin söz konusu olduğu da açıklanmadı.Alman kamu yayın kuruluşları WDR ve NDR ile Süddeutsche Zeitung'un ortak araştırmasına göre soruşturmanın odağında, Hanning'in BND'den ayrılmasından yıllar sonra dahi kurum içinden gizli belgelere eriştiği iddiaları bulunuyor. Yetkililer, bu bilgilerin yabancı güçlere aktarılıp aktarılmadığını da araştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ilber-ortayli-sanal-medyanin-arkasinda-alman-istihbarat-orgutleri-var-1101613259.html
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august hanning, almanya, aralık, almanya federal haber alma servisi (bnd), almanya federal başsavcılığı, federal başsavcılık
august hanning, almanya, aralık, almanya federal haber alma servisi (bnd), almanya federal başsavcılığı, federal başsavcılık

Almanya'da istihbarat krizi: Eski BND direktörü Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

13:26 06.10.2026
© REUTERS Fabrizio BenschAugust Hanning
August Hanning - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© REUTERS Fabrizio Bensch
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Almanya'da Federal İstihbarat Teşkilatı'nın (BND) 1998-2005 yılları arasındaki başkanı August Hanning, devlet sırlarını açığa çıkarmak, devlete ihanet kapsamında casusluk ve casusluk faaliyetleri yürütmekle ilgili suçlamalar kapsamında gözaltına alındı.
Almanya Federal Başsavcılığı, 80 yaşındaki Hanning'in "devlete ihanet kapsamında casusluk, devlet sırlarını araştırmak, teşebbüs aşamasında devlete ihanet ve casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığı yönünde açıklama yaptı. Hanning, ülkenin dış istihbarat servisi BND'nin başkanlığını Aralık 1998-Kasım 2005 arasında yürütmüştü.
Hanning, Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde gözaltına alındı. Eski yardımcısı Manfred D. ise ülkenin batısındaki Steinfurt bölgesinde yakalandı. Manfred D. hakkında "teşebbüs aşamasında devlete ihanete ve devlete ihanet kapsamında casusluğa yardım ve yataklık" şüphesi bulunuyor.
Hanning ve Manfred D.'nin adreslerinde salı günü arama yapıldı.

'Binlerce belge aldı' iddiası

Alman Federal Savcılığı, Manfred D.'nin yıllar içinde Hanning'e yaklaşık 2 bin belge sağladığını ve bunların önemli bölümünün gizli bilgiler içerdiğini belirtti. Belgelerin, özellikle üst düzey yöneticilere yönelik istihbarat bilgilendirmelerinde kullanılmak üzere yalnızca BND'nin iç kullanımına tahsis edildiği ifade edildi.
Savcılığa göre Hanning, söz konusu bilgileri özel danışmanlık faaliyetlerinde kullandı.
Federal Başsavcılık, Hanning'in bir olayda Manfred D. tarafından sağlanan gizli istihbaratı kullanarak yabancı bir istihbarat servisi mensubu için analiz hazırladığını açıkladı.
Ancak soruşturma makamları, söz konusu bilginin hedeflenen yabancı istihbarat yetkilisine ulaşıp ulaşmadığının henüz belirlenemediğini bildirdi. Hangi ülkenin istihbarat servisinin söz konusu olduğu da açıklanmadı.
Alman kamu yayın kuruluşları WDR ve NDR ile Süddeutsche Zeitung'un ortak araştırmasına göre soruşturmanın odağında, Hanning'in BND'den ayrılmasından yıllar sonra dahi kurum içinden gizli belgelere eriştiği iddiaları bulunuyor. Yetkililer, bu bilgilerin yabancı güçlere aktarılıp aktarılmadığını da araştırıyor.
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