İlber Ortaylı: Sanal medyanın arkasında Alman istihbarat örgütleri var
İlber Ortaylı: Sanal medyanın arkasında Alman istihbarat örgütleri var
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanal dünya ve sosyal medyaya dair açıklamalarda bulundu. " herkes algıya koşar değil mi? Realite sonra vurur yüzüne"... 08.12.2025
Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı CNN Türk kanalına açıklamalarda bulundu. Ortaylı Batı'ya göç etmek isteyenlere uyarılarda bulundu ve sanal dünyadaki tehlikelere dikkat çekti. Ortaylı şunları kaydetti:
08:39 08.12.2025
© AA / Elif Öztürk Prof. Dr. İlber Ortaylı
 Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
© AA / Elif Öztürk
Abone ol
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanal dünya ve sosyal medyaya dair açıklamalarda bulundu. " herkes algıya koşar değil mi? Realite sonra vurur yüzüne" diyen Ortaylı "Sanal medyanın arkasında maalesef Alman istihbarat örgütleri var. Belirli amaçların arkasında var o" ifadelerini kullandı.
Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı CNN Türk kanalına açıklamalarda bulundu. Ortaylı Batı'ya göç etmek isteyenlere uyarılarda bulundu ve sanal dünyadaki tehlikelere dikkat çekti. Ortaylı şunları kaydetti:
"Avrupa'ya giderim ve kurtulurum, kurtulamazsın. O çok bilmedikleri dünyaya aşıklar, bu çok kötü."
"Çocuklar hayal kuruyor. Herkes kendine göre bir dünya düşünüyor ve bu sağı solu sarıyor yani ABD'nin hayranları ve isteklileri hem sağcısı hem solcusu, hepsi, o çok tehlikeli ve bilmedikleri dünyaya aşıklar. Çok kötü."
"(Batı dünyası) algıdan ibaret çünkü önce herkes algıya koşar değil mi? Realite sonra vurur yüzüne. Vurduğu anda artık kabul etmiş olur. Şunu da kabul etmek lazım; Türkler çalışkan ve intibakı yüksek bir kavim. Artık olana intibak ediyor."
"Öyle yerler var ki hakikaten sokakta gezemezsin doğru dürüst. Mesela şimdi İngiltere o duruma düştü. Hırsız dolu. Yalnız şunu söyleyeyim, İstanbul bütün bu pespayeliğine rağmen henüz daha güvenlik bakımından kötü puan alamaz."
"Dış örgütlerin çok büyük payı var, tahripkar. Yani Türkiye'den adam kaçsın, iyi, Türkiye'den gençler nefret etsin, iyi. Onlar onu teşvik ediyor. Sanal medyanın arkasında maalesef Alman istihbarat örgütleri var. Belirli amaçların arkasında var o, BND derler ona Bundesnachrichtendienst (Almanya Federal Haber Alma Servisi), çok faaliyeti var. Türkiye halkının etnik gruplarını etkileyerek böyle bir şey yaratmak. Bu çok açık. Bunun faaliyeti var artık, üniversitelere kadar el atıyorlar."
"Sende sanal medyadan mukabil taarruza geçeceksin. Başka çaren yok"
