https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/4-saatlik-yol-15-saat-olacak-acilis-tarihi-belli-oldu-1109322014.html

4 saatlik yol 1.5 saat olacak: Açılış tarihi belli oldu

4 saatlik yol 1.5 saat olacak: Açılış tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim’de hizmete açılacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T12:10+0300

2026-10-06T12:10+0300

2026-10-06T12:10+0300

türki̇ye

tren

seyahat

abdulkadir uraloğlu

halkalı

tekirdağ

yüksek hızlı tren (yht)

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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi, 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kesimin devreye girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin hızlı tren ağına dahil olacağını bildirdi.Böylece Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağına doğrudan bağlı il sayısı 11’den 14’e yükselecek.Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına bağlanacakUraloğlu, yazılı açıklamasında hattın Avrupa sınırına kadar ulaşacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız."Saatte 200 kilometre işletme hızına uygunÇerkezköy-Kapıkule kesiminin saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olduğunu belirten Uraloğlu, projenin çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edildiğini bildirdi.Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi. Ayrıca 353 kilometre ray serimi tamamlandı.4 saatlik yol 1,5 saate düşecekUraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini açıkladı.Yük taşıma süresinin de 8,5 saatten 3,5 saate ineceğini belirten Uraloğlu, mevcut hat kapasitesinin 4 katına çıkarılacağını ifade etti.Yıllık yolcu sayısında 3 milyon hedefiProjenin tamamlanmasıyla yıllık yolcu sayısının 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma hacminin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılması öngörülüyor.Diğer etaplarda çalışmalar sürüyorHalkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın diğer kesimlerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, şu bilgiyi paylaştı:"Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sancaktepede-sinif-arkadasini-darbeden-ogrenciye-mahkemeden-yaklasmama-karari-1109321229.html

türki̇ye

halkalı

tekirdağ

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tren, seyahat, abdulkadir uraloğlu, halkalı, tekirdağ, yüksek hızlı tren (yht)