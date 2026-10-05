https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/zaharova-batinin-ukraynaya-silah-sevkiyati-zaporojye-ngsye-yonelik-provokasyonlari-tesvik-ediyor-1109308997.html

Zaharova: Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatı Zaporojye NGS’ye yönelik provokasyonları teşvik ediyor

Zaharova: Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatı Zaporojye NGS’ye yönelik provokasyonları teşvik ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah sağlamasının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik yeni saldırı ve... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T21:24+0300

2026-10-05T21:24+0300

2026-10-05T21:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

ukrayna

kiev

batı

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

zaporojye nükleer güç santrali

birleşmiş milletler (bm)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'e silah sağlamayı sürdürmesinin ve saldırılara sessiz kalmasının yeni provokasyonlara zemin hazırladığını ifade etti.Ukrayna ordusunun 4 Ekim’de insansız hava aracıyla (İHA) santralin enerji ünitelerine 200 metre uzaklıktaki 2 numaralı laboratuvar ve hizmet binasını vurduğunu hatırlatan Zaharova, Batı’nın bu sessizliğinin iki yüzlü bir tutum olduğunu belirtti.Batı’nın yaklaşımının, bu ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi uluslararası platformlarda nükleer emniyet ve güvenlik konusunda dile getirdiği söylemlerin "gerçek değerini" ortaya koyduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu tutum ayrıca, hedeflerine ulaşmak için destekçilerinin başvurduğu her türlü terör yöntemini desteklemeye hazır olduklarını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Zaharova ayrıca, UAEA yönetimine, Zaporojye NGS’ye saldırarak kasıtlı şekilde büyük çaplı bir nükleer kaza riski yaratan Kiev rejiminin “suç teşkil eden eylemlerini” kararlılıkla kınama çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ulyanov-batinin-destegi-kievi-nukleer-guvenligin-sinirlarini-zorlamaya-tesvik-ediyor-1108842697.html

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mariya zaharova, ukrayna, kiev, batı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, birleşmiş milletler (bm)