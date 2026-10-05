https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/zaharova-batinin-ukraynaya-silah-sevkiyati-zaporojye-ngsye-yonelik-provokasyonlari-tesvik-ediyor-1109308997.html
Zaharova: Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatı Zaporojye NGS’ye yönelik provokasyonları teşvik ediyor
Zaharova: Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatı Zaporojye NGS’ye yönelik provokasyonları teşvik ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah sağlamasının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik yeni saldırı ve... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T21:24+0300
2026-10-05T21:24+0300
2026-10-05T21:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
ukrayna
kiev
batı
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b539d386b2dd4f89861d27369dd5ad91.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'e silah sağlamayı sürdürmesinin ve saldırılara sessiz kalmasının yeni provokasyonlara zemin hazırladığını ifade etti.Ukrayna ordusunun 4 Ekim’de insansız hava aracıyla (İHA) santralin enerji ünitelerine 200 metre uzaklıktaki 2 numaralı laboratuvar ve hizmet binasını vurduğunu hatırlatan Zaharova, Batı’nın bu sessizliğinin iki yüzlü bir tutum olduğunu belirtti.Batı’nın yaklaşımının, bu ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi uluslararası platformlarda nükleer emniyet ve güvenlik konusunda dile getirdiği söylemlerin "gerçek değerini" ortaya koyduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu tutum ayrıca, hedeflerine ulaşmak için destekçilerinin başvurduğu her türlü terör yöntemini desteklemeye hazır olduklarını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Zaharova ayrıca, UAEA yönetimine, Zaporojye NGS’ye saldırarak kasıtlı şekilde büyük çaplı bir nükleer kaza riski yaratan Kiev rejiminin “suç teşkil eden eylemlerini” kararlılıkla kınama çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ulyanov-batinin-destegi-kievi-nukleer-guvenligin-sinirlarini-zorlamaya-tesvik-ediyor-1108842697.html
ukrayna
kiev
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1d4ffde38853fd867d232af4b2dcbf56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, ukrayna, kiev, batı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, birleşmiş milletler (bm)
mariya zaharova, ukrayna, kiev, batı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, birleşmiş milletler (bm)
Zaharova: Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatı Zaporojye NGS’ye yönelik provokasyonları teşvik ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah sağlamasının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik yeni saldırı ve provokasyonlara zemin hazırladığını belirtti. Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını da (UAEA) Kiev’in eylemlerini kınamaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'e silah sağlamayı sürdürmesinin ve saldırılara sessiz kalmasının yeni provokasyonlara zemin hazırladığını ifade etti.
Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırılarını artırması, Batılı ülkelerin bu eylemlere gereken tepkiyi göstermemesi, yeni saldırı ve provokasyonlara fiilen göz yumması ve Ukrayna’ya silah sağlamayı sürdürmesi nedeniyle mümkün oldu.
Ukrayna ordusunun 4 Ekim’de insansız hava aracıyla (İHA) santralin enerji ünitelerine 200 metre uzaklıktaki 2 numaralı laboratuvar ve hizmet binasını vurduğunu hatırlatan Zaharova, Batı’nın bu sessizliğinin iki yüzlü bir tutum olduğunu belirtti.
Batı’nın yaklaşımının, bu ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi uluslararası platformlarda nükleer emniyet ve güvenlik konusunda dile getirdiği söylemlerin "gerçek değerini" ortaya koyduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu tutum ayrıca, hedeflerine ulaşmak için destekçilerinin başvurduğu her türlü terör yöntemini desteklemeye hazır olduklarını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Zaharova ayrıca, UAEA yönetimine, Zaporojye NGS’ye saldırarak kasıtlı şekilde büyük çaplı bir nükleer kaza riski yaratan Kiev rejiminin “suç teşkil eden eylemlerini” kararlılıkla kınama çağrısı yaptı.