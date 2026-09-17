https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ulyanov-batinin-destegi-kievi-nukleer-guvenligin-sinirlarini-zorlamaya-tesvik-ediyor-1108842697.html
Ulyanov: Batı’nın desteği Kiev’i nükleer güvenliğin sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor
Ulyanov: Batı’nın desteği Kiev’i nükleer güvenliğin sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Batı’nın koşulsuz siyasi desteğinin Ukrayna’yı nükleer güvenliği... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T23:19+0300
2026-09-17T23:19+0300
2026-09-17T23:19+0300
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mihail ulyanov
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
ukrayna
batı
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı’nda yaptığı konuşmada Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik eylemlerini değerlendirdi.Rusya’nın dört yıldır bu saldırıların cezasız kaldığına dikkati çektiğini belirten Ulyanov; yaşananların görmezden gelinmesinin, Kiev’in eylemlerinin açıkça tanımlanmamasının ve Batı’nın koşulsuz siyasi desteğinin Ukrayna yönetimini nükleer güvenliğin sınırlarını zorlamaya teşvik ettiğini vurguladı.Moskova’nın konuya ilişkin “sessizliğin bozulması” yönündeki çağrılarının karşılık bulmadığını söyleyen Ulyanov, Ukrayna’nın saldırı ve provokasyonlarının giderek arttığını ifade etti.Ulyanov, Zaporojye Nükleer Güç Santrali ile santralin bulunduğu Energodar kentinin yaz aylarında neredeyse her gün saldırıya uğradığını ve bu durumun halihazırda da devam ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/zaharova-bm-genel-sekreteri-bucada-hayatini-kaybedenlerin-listelerini-sunmadi-1108837561.html
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mihail ulyanov, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna, batı, viyana, zaporojye nükleer güç santrali
mihail ulyanov, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna, batı, viyana, zaporojye nükleer güç santrali
Ulyanov: Batı’nın desteği Kiev’i nükleer güvenliğin sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Batı’nın koşulsuz siyasi desteğinin Ukrayna’yı nükleer güvenliği tehlikeye atan eylemleri sürdürmeye teşvik ettiğini belirtti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı’nda yaptığı konuşmada Ukrayna’nın nükleer tesislere yönelik eylemlerini değerlendirdi.
Rusya’nın dört yıldır bu saldırıların cezasız kaldığına dikkati çektiğini belirten Ulyanov; yaşananların görmezden gelinmesinin, Kiev’in eylemlerinin açıkça tanımlanmamasının ve Batı’nın koşulsuz siyasi desteğinin Ukrayna yönetimini nükleer güvenliğin sınırlarını zorlamaya teşvik ettiğini vurguladı.
Moskova’nın konuya ilişkin “sessizliğin bozulması” yönündeki çağrılarının karşılık bulmadığını söyleyen Ulyanov, Ukrayna’nın saldırı ve provokasyonlarının giderek arttığını ifade etti.
Ulyanov, Zaporojye Nükleer Güç Santrali ile santralin bulunduğu Energodar kentinin yaz aylarında neredeyse her gün saldırıya uğradığını ve bu durumun halihazırda da devam ettiğini kaydetti.