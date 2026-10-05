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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yemende-topyekun-savas-ilani-sonrasi-catismalar-suudi-destekli-guclerden-babulmendep-iddiasi-1109295596.html
Yemen’de 'topyekun savaş ilanı' sonrası çatışmalar: Suudi destekli güçlerden Babülmendep iddiası
Yemen’de 'topyekun savaş ilanı' sonrası çatışmalar: Suudi destekli güçlerden Babülmendep iddiası
Sputnik Türkiye
Dün Husilere karşı ‘topyekün savaş’ ilan eden Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri, Husilerin eylül ayında büyük oranda kontrol sağladığı Babülmendep Boğazı yakınındaki bazı stratejik noktaların ele geçirildiğini söyledi.
2026-10-05T12:12+0300
2026-10-05T12:12+0300
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Yemen resmi haber ajansı SabaNet'in aktardığı ordu açıklamasında, "Vatan Kalkanı Güçleri" ve "Devler Tugayları" unsurlarının, ilçenin çeşitli bölgelerindeki Husi mevzileri ve hareketlerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonun hava desteğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.Açıklamada, hükümet güçlerinin operasyon sırasında ilerleyerek "önemli mevzileri ele geçirdiği", böylece Husilerin Babülmendeb Boğazı'na uzanan ikmal hatları ve yollarının kesildiği öne sürüldü.SabaNet'e konuşan ve adı açıklanmayan bir ordu kaynağı da çatışmalarda bazı Husi unsurlarının öldüğünü veya yaralandığını, askeri araç ve ekipmanların ise imha edildiğini ya da hasar gördüğünü iddia etti.Yemen güçleri dün 'savaş' ilan etmiştiYemen’in uluslararası meşruiyete sahip hükümetinin başı, dün İran’ın desteklediği Husi güçlerinin kontrolündeki bütün bölgeleri geri almak amacıyla geniş çaplı bir askeri harekat başlatacağını açıkladı.Yemen Başkanlık Liderlik Konseyi Başkanı Raşid el-Alimi, bu kararı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan kamuoyuna duyurdu. Husiler halen ülkenin başkenti Sana’yı ellerinde tutuyor.Bu açıklama, fiilen topyekun savaş ilanı niteliği taşıyor ve Husi milisleriyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında son dönemde karşılıklı saldırıların artmasının ardından geldi.İran yanlısı grup, Suudi ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait tesislere saldırı düzenlediklerini iddia etti. Bu saldırıların, koalisyonun 12 saat içinde gerçekleştirdiği yaklaşık 50 saldırıya misilleme olduğu belirtildi. Suudi Arabistan tarafı ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.Başkent Sana 2014'ten beri HusilerdeHusilerin geçen ay, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı’nı da içeren kritik sahil bölgelerini ele geçirmesinin ardından, hükümet kanadından bir karşılık bekleniyordu.Sana, 2014 yılından beri süredir Husi kontrolünde bulunuyor. Hükümet güçleri Husi askeri unsurlarını hedef alırken, başkent sürekli saldırı altında kalmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-yemende-gerilimin-tekrar-tirmandi-hukumet-gucleri-husileri-hedef-aldi-1109231396.html
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yemen, suudi arabistan, husiler, aramco, haberler
yemen, suudi arabistan, husiler, aramco, haberler

Yemen’de 'topyekun savaş ilanı' sonrası çatışmalar: Suudi destekli güçlerden Babülmendep iddiası

12:12 05.10.2026
© AP Photo / Abdulnasser AlseddikYemen
Yemen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
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Dün Husilere karşı ‘topyekün savaş’ ilan eden Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri, Husilerin eylül ayında büyük oranda kontrol sağladığı Babülmendep Boğazı yakınındaki bazı stratejik noktaların ele geçirildiğini söyledi.
Yemen resmi haber ajansı SabaNet'in aktardığı ordu açıklamasında, "Vatan Kalkanı Güçleri" ve "Devler Tugayları" unsurlarının, ilçenin çeşitli bölgelerindeki Husi mevzileri ve hareketlerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonun hava desteğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, hükümet güçlerinin operasyon sırasında ilerleyerek "önemli mevzileri ele geçirdiği", böylece Husilerin Babülmendeb Boğazı'na uzanan ikmal hatları ve yollarının kesildiği öne sürüldü.
SabaNet'e konuşan ve adı açıklanmayan bir ordu kaynağı da çatışmalarda bazı Husi unsurlarının öldüğünü veya yaralandığını, askeri araç ve ekipmanların ise imha edildiğini ya da hasar gördüğünü iddia etti.

Yemen güçleri dün 'savaş' ilan etmişti

Yemen’in uluslararası meşruiyete sahip hükümetinin başı, dün İran’ın desteklediği Husi güçlerinin kontrolündeki bütün bölgeleri geri almak amacıyla geniş çaplı bir askeri harekat başlatacağını açıkladı.
Yemen Başkanlık Liderlik Konseyi Başkanı Raşid el-Alimi, bu kararı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan kamuoyuna duyurdu. Husiler halen ülkenin başkenti Sana’yı ellerinde tutuyor.
Bu açıklama, fiilen topyekun savaş ilanı niteliği taşıyor ve Husi milisleriyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında son dönemde karşılıklı saldırıların artmasının ardından geldi.
İran yanlısı grup, Suudi ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait tesislere saldırı düzenlediklerini iddia etti. Bu saldırıların, koalisyonun 12 saat içinde gerçekleştirdiği yaklaşık 50 saldırıya misilleme olduğu belirtildi. Suudi Arabistan tarafı ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Başkent Sana 2014'ten beri Husilerde

Husilerin geçen ay, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı’nı da içeren kritik sahil bölgelerini ele geçirmesinin ardından, hükümet kanadından bir karşılık bekleniyordu.
Sana, 2014 yılından beri süredir Husi kontrolünde bulunuyor. Hükümet güçleri Husi askeri unsurlarını hedef alırken, başkent sürekli saldırı altında kalmaya devam ediyor.
Yemen güçleri, Husileri hedef aldığını duyurarak görüntü paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Yemen'de gerilim tekrar tırmandı: Hükümet güçleri Husileri hedef aldı
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