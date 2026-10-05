https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yemende-topyekun-savas-ilani-sonrasi-catismalar-suudi-destekli-guclerden-babulmendep-iddiasi-1109295596.html

Yemen’de 'topyekun savaş ilanı' sonrası çatışmalar: Suudi destekli güçlerden Babülmendep iddiası

Yemen’de 'topyekun savaş ilanı' sonrası çatışmalar: Suudi destekli güçlerden Babülmendep iddiası

Sputnik Türkiye

Dün Husilere karşı ‘topyekün savaş’ ilan eden Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri, Husilerin eylül ayında büyük oranda kontrol sağladığı Babülmendep Boğazı yakınındaki bazı stratejik noktaların ele geçirildiğini söyledi.

2026-10-05T12:12+0300

2026-10-05T12:12+0300

2026-10-05T12:12+0300

dünya

yemen

suudi arabistan

husiler

aramco

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109295151_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_731e9d3d02aff6d1ff82618f49090fab.jpg

Yemen resmi haber ajansı SabaNet'in aktardığı ordu açıklamasında, "Vatan Kalkanı Güçleri" ve "Devler Tugayları" unsurlarının, ilçenin çeşitli bölgelerindeki Husi mevzileri ve hareketlerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonun hava desteğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.Açıklamada, hükümet güçlerinin operasyon sırasında ilerleyerek "önemli mevzileri ele geçirdiği", böylece Husilerin Babülmendeb Boğazı'na uzanan ikmal hatları ve yollarının kesildiği öne sürüldü.SabaNet'e konuşan ve adı açıklanmayan bir ordu kaynağı da çatışmalarda bazı Husi unsurlarının öldüğünü veya yaralandığını, askeri araç ve ekipmanların ise imha edildiğini ya da hasar gördüğünü iddia etti.Yemen güçleri dün 'savaş' ilan etmiştiYemen’in uluslararası meşruiyete sahip hükümetinin başı, dün İran’ın desteklediği Husi güçlerinin kontrolündeki bütün bölgeleri geri almak amacıyla geniş çaplı bir askeri harekat başlatacağını açıkladı.Yemen Başkanlık Liderlik Konseyi Başkanı Raşid el-Alimi, bu kararı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan kamuoyuna duyurdu. Husiler halen ülkenin başkenti Sana’yı ellerinde tutuyor.Bu açıklama, fiilen topyekun savaş ilanı niteliği taşıyor ve Husi milisleriyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında son dönemde karşılıklı saldırıların artmasının ardından geldi.İran yanlısı grup, Suudi ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait tesislere saldırı düzenlediklerini iddia etti. Bu saldırıların, koalisyonun 12 saat içinde gerçekleştirdiği yaklaşık 50 saldırıya misilleme olduğu belirtildi. Suudi Arabistan tarafı ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.Başkent Sana 2014'ten beri HusilerdeHusilerin geçen ay, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı’nı da içeren kritik sahil bölgelerini ele geçirmesinin ardından, hükümet kanadından bir karşılık bekleniyordu.Sana, 2014 yılından beri süredir Husi kontrolünde bulunuyor. Hükümet güçleri Husi askeri unsurlarını hedef alırken, başkent sürekli saldırı altında kalmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-yemende-gerilimin-tekrar-tirmandi-hukumet-gucleri-husileri-hedef-aldi-1109231396.html

yemen

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, suudi arabistan, husiler, aramco, haberler