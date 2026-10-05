https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rubiodan-yemen-aciklamasi-suudi-arabistanin-husilere-karsi-kendisi-savunma-hakki-var-1109304385.html
Rubio'dan Yemen açıklaması: Suudi Arabistan'ın Husiler'e karşı kendisi savunma hakkı var
Rubio'dan Yemen açıklaması: Suudi Arabistan'ın Husiler'e karşı kendisi savunma hakkı var
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maryland’deki Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Washington'ın bölgesel müttefiki Suudi Arabistan ile olan ilişkilerine dair kritik açıklamalarda bulundu.
2026-10-05T17:43+0300
2026-10-05T17:43+0300
2026-10-05T17:43+0300
dünya
marco rubio
yemen
suudi arabistan
husiler
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109303707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e181aefa3c32f99c86cbe070f465e931.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın Suudi Arabistan ile olan ilişkilerine dair açıklamalarda bulunurken Rubio, Yemen ve bölgedeki gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:'Bunun gerçekleşmesini bekliyorduk'Rubio, Yemen'deki Husiler ile yaşanan çatışmalar sırasında Riyad'dan gelebilecek olası bir yardım talebine değinerek, ABD'nin Suudi Arabistan ile olan güvenlik anlaşmasına sadık kalacağını belirtti.ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri tarafından yürütülen operasyonlarının bir noktada gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.Rubio sözlerine şöyle devam etti: "Suudiler ve Yemen güçleri, Husilerin oradaki boğaza yakın bölgeyi kontrol etmesini kesinlikle istemiyor. Söz konusu bölge bir Husi taarruzu sonucunda ele geçirilmişti ve bu da ona karşı bir karşı hamle niteliğinde. Bunun gerçekleşmesini bekliyorduk ve şu anda yaşanan da bu."Yemen'de neler oluyor?Pazartesi günü erken saatlerde, Yemen hükümet güçlerinin askeri sözcüsü Albay Majid Al-Nuzaili, ordunun Sana'nın kontrolünü yeniden ele geçirmek amacıyla stratejik bir taarruz operasyonu başlattığını duyurdu. Nuzaili ayrıca, hafta sonu Husilere karşı başlatılan operasyon sırasında ordunun Dhubab bölgesini ve Babülmendep Boğazı yakınındaki diğer stratejik öneme sahip noktaları "güvence altına aldığını" böylece Husilerin geçtiğimiz haftalarda elde ettiği bazı kazanımların geri alındığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yemende-topyekun-savas-ilani-sonrasi-catismalar-suudi-destekli-guclerden-babulmendep-iddiasi-1109295596.html
yemen
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109303707_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_1f044144cf7eba355fe249a965f51418.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marco rubio, yemen, suudi arabistan, husiler, haberler, abd
marco rubio, yemen, suudi arabistan, husiler, haberler, abd
Rubio'dan Yemen açıklaması: Suudi Arabistan'ın Husiler'e karşı kendisi savunma hakkı var
Yemen’de çatışmalar tırmanırken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Saudi Arabistan’a yardım edip etmeyeceğine yönelik soruya “Bir savunma ve güvenlik anlaşmamız ve ve gereklerini yerine getirme niyetindeyiz” yanıtını verdi. Rubio, ayrıca Suudi Arabistan’an Husiler’e karşı kendini savunma hakkı olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın Suudi Arabistan ile olan ilişkilerine dair açıklamalarda bulunurken Rubio, Yemen ve bölgedeki gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası Suudiler Husi saldırılarına uğradı... ve kendilerini savunma hakları var."
'Bunun gerçekleşmesini bekliyorduk'
Rubio, Yemen'deki Husiler ile yaşanan çatışmalar sırasında Riyad'dan gelebilecek olası bir yardım talebine değinerek, ABD'nin Suudi Arabistan ile olan güvenlik anlaşmasına sadık kalacağını belirtti.
İzlanda'nın Reykjavik kentinde konuşan Rubio, Washington'ın krallığa yardım edip etmeyeceğine dair bir soru üzerine, "ABD'nin Suudi Arabistan ile bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz bu anlaşmanın gereklerini yerine getirme niyetindeyiz"
dedi.
ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri tarafından yürütülen operasyonlarının bir noktada gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.
Rubio sözlerine şöyle devam etti: "Suudiler ve Yemen güçleri, Husilerin oradaki boğaza yakın bölgeyi kontrol etmesini kesinlikle istemiyor. Söz konusu bölge bir Husi taarruzu sonucunda ele geçirilmişti ve bu da ona karşı bir karşı hamle niteliğinde. Bunun gerçekleşmesini bekliyorduk ve şu anda yaşanan da bu."
Pazartesi günü erken saatlerde, Yemen hükümet güçlerinin askeri sözcüsü Albay Majid Al-Nuzaili, ordunun Sana'nın kontrolünü yeniden ele geçirmek amacıyla stratejik bir taarruz operasyonu başlattığını duyurdu.
Nuzaili ayrıca, hafta sonu Husilere karşı başlatılan operasyon sırasında ordunun Dhubab bölgesini ve Babülmendep Boğazı yakınındaki diğer stratejik öneme sahip noktaları "güvence altına aldığını" böylece Husilerin geçtiğimiz haftalarda elde ettiği bazı kazanımların geri alındığını söyledi.