https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rubiodan-yemen-aciklamasi-suudi-arabistanin-husilere-karsi-kendisi-savunma-hakki-var-1109304385.html

Rubio'dan Yemen açıklaması: Suudi Arabistan'ın Husiler'e karşı kendisi savunma hakkı var

Rubio'dan Yemen açıklaması: Suudi Arabistan'ın Husiler'e karşı kendisi savunma hakkı var

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maryland’deki Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Washington'ın bölgesel müttefiki Suudi Arabistan ile olan ilişkilerine dair kritik açıklamalarda bulundu.

2026-10-05T17:43+0300

2026-10-05T17:43+0300

2026-10-05T17:43+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın Suudi Arabistan ile olan ilişkilerine dair açıklamalarda bulunurken Rubio, Yemen ve bölgedeki gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:'Bunun gerçekleşmesini bekliyorduk'Rubio, Yemen'deki Husiler ile yaşanan çatışmalar sırasında Riyad'dan gelebilecek olası bir yardım talebine değinerek, ABD'nin Suudi Arabistan ile olan güvenlik anlaşmasına sadık kalacağını belirtti.ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri tarafından yürütülen operasyonlarının bir noktada gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.Rubio sözlerine şöyle devam etti: "Suudiler ve Yemen güçleri, Husilerin oradaki boğaza yakın bölgeyi kontrol etmesini kesinlikle istemiyor. Söz konusu bölge bir Husi taarruzu sonucunda ele geçirilmişti ve bu da ona karşı bir karşı hamle niteliğinde. Bunun gerçekleşmesini bekliyorduk ve şu anda yaşanan da bu."Yemen'de neler oluyor?Pazartesi günü erken saatlerde, Yemen hükümet güçlerinin askeri sözcüsü Albay Majid Al-Nuzaili, ordunun Sana'nın kontrolünü yeniden ele geçirmek amacıyla stratejik bir taarruz operasyonu başlattığını duyurdu. Nuzaili ayrıca, hafta sonu Husilere karşı başlatılan operasyon sırasında ordunun Dhubab bölgesini ve Babülmendep Boğazı yakınındaki diğer stratejik öneme sahip noktaları "güvence altına aldığını" böylece Husilerin geçtiğimiz haftalarda elde ettiği bazı kazanımların geri alındığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yemende-topyekun-savas-ilani-sonrasi-catismalar-suudi-destekli-guclerden-babulmendep-iddiasi-1109295596.html

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