https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ak-partili-serkan-bayram-fon-sorusturmalariyla-ilgili-sozlerinden-dolayi-ozur-diledi-1109284726.html

AK Partili Serkan Bayram fon soruşturmalarıyla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

AK Partili Serkan Bayram fon soruşturmalarıyla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, fon soruşturmalarıyla ilgili sözlerine ilişkin "Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hale... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T21:39+0300

2026-10-04T21:39+0300

2026-10-04T22:01+0300

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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sosyal medya hesabından son günlerde yaptığı açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğu AK Parti camiasında oluşturduğu haklı rahatsızlığı gördüğünü belirten bir değerlendirmede bulundu. Serkan Bayram, son günlerde ülkenin içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğu kaygıları anlatmaya çalışırken kullandığı bazı ifadelerin maksadını aştığını, çarpıtıldığını, partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ettiğini belirtti.AK Partililerden helallik istediEleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğü insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmayı asla istemediğini ifade eden Bayram, açıklamasında şunları kaydetti:AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, iddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermenin bağımsız yargının görevi olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten attığını, Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu aktardı.İlgili kurulların harekete geçmesiyle inceleme ve denetim sürecinin başladığını anlatan Bayram, değerlendirmelerinde bu adımları da vurgulaması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, katıldığı bir televizyon programında fon işlemleriyle ilgili iddiaların ardından görevlerinden affını isteyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu talebi kabul ettiği Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/cumhurbaskani-erdogandan-fon-sorusturmasi-aciklamasi-kim-haksiz-kazanc-elde-etmisse-bunun-hesabini-1109261675.html

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serkan bayram, ak parti, haberler, fon soruşturması, fatma betül sayan kaya