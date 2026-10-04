https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ak-partili-serkan-bayram-fon-sorusturmalariyla-ilgili-sozlerinden-dolayi-ozur-diledi-1109284726.html
AK Partili Serkan Bayram fon soruşturmalarıyla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi
AK Partili Serkan Bayram fon soruşturmalarıyla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, fon soruşturmalarıyla ilgili sözlerine ilişkin "Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hale... 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T21:39+0300
2026-10-04T21:39+0300
2026-10-04T22:01+0300
türki̇ye
serkan bayram
ak parti
haberler
fon soruşturması
fatma betül sayan kaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103919/31/1039193103_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_e4d3825ae79113cf3af46524d22901b6.jpg
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sosyal medya hesabından son günlerde yaptığı açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğu AK Parti camiasında oluşturduğu haklı rahatsızlığı gördüğünü belirten bir değerlendirmede bulundu. Serkan Bayram, son günlerde ülkenin içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğu kaygıları anlatmaya çalışırken kullandığı bazı ifadelerin maksadını aştığını, çarpıtıldığını, partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ettiğini belirtti.AK Partililerden helallik istediEleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğü insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmayı asla istemediğini ifade eden Bayram, açıklamasında şunları kaydetti:AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, iddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermenin bağımsız yargının görevi olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten attığını, Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu aktardı.İlgili kurulların harekete geçmesiyle inceleme ve denetim sürecinin başladığını anlatan Bayram, değerlendirmelerinde bu adımları da vurgulaması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, katıldığı bir televizyon programında fon işlemleriyle ilgili iddiaların ardından görevlerinden affını isteyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu talebi kabul ettiği Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/cumhurbaskani-erdogandan-fon-sorusturmasi-aciklamasi-kim-haksiz-kazanc-elde-etmisse-bunun-hesabini-1109261675.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103919/31/1039193103_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_a59d506013db94be870856353731a39f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serkan bayram, ak parti, haberler, fon soruşturması, fatma betül sayan kaya
serkan bayram, ak parti, haberler, fon soruşturması, fatma betül sayan kaya
AK Partili Serkan Bayram fon soruşturmalarıyla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi
21:39 04.10.2026 (güncellendi: 22:01 04.10.2026)
AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, fon soruşturmalarıyla ilgili sözlerine ilişkin "Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hale gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm" açıklamasını yaparak; AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlardan haklarını helal etmesini istedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sosyal medya hesabından son günlerde yaptığı açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğu AK Parti camiasında oluşturduğu haklı rahatsızlığı gördüğünü belirten bir değerlendirmede bulundu.
Serkan Bayram, son günlerde ülkenin içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğu kaygıları anlatmaya çalışırken kullandığı bazı ifadelerin maksadını aştığını, çarpıtıldığını, partisinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ettiğini belirtti.
AK Partililerden helallik istedi
Eleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğü insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmayı asla istemediğini ifade eden Bayram, açıklamasında şunları kaydetti:
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir olgunluktur. Özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır.
AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, iddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermenin bağımsız yargının görevi olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten attığını, Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu aktardı.
İlgili kurulların harekete geçmesiyle inceleme ve denetim sürecinin başladığını anlatan Bayram, değerlendirmelerinde bu adımları da vurgulaması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
AK Parti, çeyrek asrı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış, vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla ve milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hale gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm. Engelli kardeşlerimizin haklarını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir ancak niyetim hiçbir zaman kişileri veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında, Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin attığı her adımın hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim. Milletimizin ve kamuoyunun takdirine saygıyla sunarım.
AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, katıldığı bir televizyon programında fon işlemleriyle ilgili iddiaların ardından görevlerinden affını isteyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu talebi kabul ettiği Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu.