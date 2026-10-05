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Ünlü şarkıcı Can Bonomo'yu 'İstersem canını alabilirim bir adres uzaktayım' diyerek tehdit etti
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'yu 'İstersem canını alabilirim bir adres uzaktayım' diyerek tehdit etti
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'yu ölümle tehdit eden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T11:53+0300
2026-10-05T11:53+0300
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Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı Can Bonomo, bir sorunun boşandığı eşiyle alakalı olduğunu düşünen Mehmet B. isimli bir kişi tarafından ölümle tehdit edildi. Bonomo'yu 'Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi' diyerek tehdit eden kişi kısa sürede tespit edildi ve hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bir sorunun eşiyle ilgili olduğunu iddia ettiSabah'ın haberine göre, Bonomo geçtiğimiz yıllarda 'O Tarz Mı? isimli sosyal medya platformunda izleyicilerden gelen soruları cevaplamıştı.Yayındaki bir sorunun kendi eşiyle alakalı olduğunu iddia eden Mehmet B. (33) isimli şüpheli, Bonomo'yu tehdit etti.Kuryecilere dikkat edin diyerek tehdit ettiMesajında ise , "Platforma herhangi bir zarar gelmemesi için o soruyu soranların IP adreslerini, videoları ve mesajlarını bana gönderin. Canım pahasına ne varsa ne yoksa hepsini ortaya çıkaracağım. Bu olaydan zarar görmek istemiyorsanız gönderin. Emin olun siz de zarar göreceksiniz. Zaman çok kısıtlı. Boşanma mahkemem var ve ben bu delilleri toplayıp kendimi kanun karşısında haklı çıkarmam gerekiyor. İyilikle verirsen sana minnettar olurum ama vermezsen seninle uğraşırım... Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi, bu bilgileri almam için gerekirse para da verebilirim. Ben sizin karşınıza çıkacağım, evinize kadar geleceğim gerekirse polisle, savcıyla geleceğim. Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim." ifadelerini kullandı. Savcılığa başvurduMesaj sonrasında ünlü isim adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen şüpheli hakkında 'kişinin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Gözaltına alınan Mehmet B., Bonomo'yu internet üzerinden tanıdığını belirterek şunları söyledi: "Kendisiyle başka tanışıklığım, iş ilişkim yok. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan dolayı cezaevine girdim. Bonomo'nun 2021 yılındaki katıldığı bir programda söylediği sözlerinin benim özel hayatıma yönelik olduğunu düşündüm.O tarihte evli olduğum eşimin Can Bonomo'ya ilişkimiz hakkında mesajlar gönderdiğini sandım. Konuyla ilgili eski eşimden bilgi alamayınca Bonomo'ya ulaşmaya çalıştım. Mesajları gönderen benim, amacım tehdit etmek değildi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kobra-murattan-tehdit-edildigini-acikladi-benden-1-milyon-dolar-istiyorlar-1108873408.html
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can bonomo
can bonomo

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'yu 'İstersem canını alabilirim bir adres uzaktayım' diyerek tehdit etti

11:53 05.10.2026
© Instagram/Can Bonomo Can Bonomo
Can Bonomo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© Instagram/Can Bonomo
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Ünlü şarkıcı Can Bonomo'yu ölümle tehdit eden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı Can Bonomo, bir sorunun boşandığı eşiyle alakalı olduğunu düşünen Mehmet B. isimli bir kişi tarafından ölümle tehdit edildi. Bonomo'yu 'Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi' diyerek tehdit eden kişi kısa sürede tespit edildi ve hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bir sorunun eşiyle ilgili olduğunu iddia etti

Sabah'ın haberine göre, Bonomo geçtiğimiz yıllarda 'O Tarz Mı? isimli sosyal medya platformunda izleyicilerden gelen soruları cevaplamıştı.Yayındaki bir sorunun kendi eşiyle alakalı olduğunu iddia eden Mehmet B. (33) isimli şüpheli, Bonomo'yu tehdit etti.

Kuryecilere dikkat edin diyerek tehdit etti

Mesajında ise , "Platforma herhangi bir zarar gelmemesi için o soruyu soranların IP adreslerini, videoları ve mesajlarını bana gönderin. Canım pahasına ne varsa ne yoksa hepsini ortaya çıkaracağım. Bu olaydan zarar görmek istemiyorsanız gönderin. Emin olun siz de zarar göreceksiniz. Zaman çok kısıtlı. Boşanma mahkemem var ve ben bu delilleri toplayıp kendimi kanun karşısında haklı çıkarmam gerekiyor. İyilikle verirsen sana minnettar olurum ama vermezsen seninle uğraşırım... Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi, bu bilgileri almam için gerekirse para da verebilirim. Ben sizin karşınıza çıkacağım, evinize kadar geleceğim gerekirse polisle, savcıyla geleceğim. Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim." ifadelerini kullandı.

Savcılığa başvurdu

Mesaj sonrasında ünlü isim adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen şüpheli hakkında 'kişinin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Gözaltına alınan Mehmet B., Bonomo'yu internet üzerinden tanıdığını belirterek şunları söyledi: "Kendisiyle başka tanışıklığım, iş ilişkim yok. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan dolayı cezaevine girdim. Bonomo'nun 2021 yılındaki katıldığı bir programda söylediği sözlerinin benim özel hayatıma yönelik olduğunu düşündüm.O tarihte evli olduğum eşimin Can Bonomo'ya ilişkimiz hakkında mesajlar gönderdiğini sandım. Konuyla ilgili eski eşimden bilgi alamayınca Bonomo'ya ulaşmaya çalıştım. Mesajları gönderen benim, amacım tehdit etmek değildi."
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