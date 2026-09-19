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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/kobra-murattan-tehdit-edildigini-acikladi-benden-1-milyon-dolar-istiyorlar-1108873408.html
Kobra Murat tehdit edildiğini açıkladı: 'Benden 1 milyon dolar istiyorlar'
Kobra Murat tehdit edildiğini açıkladı: 'Benden 1 milyon dolar istiyorlar'
Sputnik Türkiye
Kobra Murat ismiyle tanınan Murat Divandiler, bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini ve kendisinden 1 milyon dolar istendiğini belirterek suç duyurusunda... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T11:03+0300
2026-09-19T11:04+0300
yaşam
kobra murat
murat divandiler
tehdit
suç duyurusu
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Kobra Murat ismiyle tanınan Murat Divandiler tehdit edildiğini açıkladı. Suç duyurusunda bulunan ünlü isim, "Yabancı numaralardan sürekli tehdit mesajları alıyorum. Evine bomba koyacağız, torununu kaçıracağız, bize 1 milyon dolar vereceksin diyorlar" dedi. 1 milyon dolar vereceksin diyerek tehdit ettilerEmniyete başvuran Kobra Murat yaşadıklarını şöyle anlattı: "Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupa’dan, İran, Irak'tan bilinmeyen numaralardan arıyorlar. Çocuğuma, çoluğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Her şeyi, her şeyi saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, huzursuz oluyorum bu konuda. O yüzden devletime başvurdum. Şu ana kadar zaten 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Kimse benim başıma böyle çökemedi. Biz roman çocuğuyuz sonuçta yukarıda Allah var, her şey var, devletimiz var, milletimiz var. Kimse kimsenin başına çökemez. İki aydan beri tehditler alıyorum. Mesaj da atıyorlar çok kötü şeyler yazıyorlar. Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız diye Haraç kesmeye çalışıyorlar, 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin diye tehdit ediyorlar."Tehdit mesajlarına şarkıyla yanıt verdiEmniyetin ardından savcılığa da suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Kobra Murat kendisini tehdit edenlere de "Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı. Üzmeyecekler beni, ağaları gelse, yıkamazsınız babaları gelse" diye şarkı söyleyerek yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/oyuncu-melisa-dongelin-aracina-silahli-tehdit-supheli-tutuklandi-1108673568.html
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kobra murat, murat divandiler, tehdit, suç duyurusu
kobra murat, murat divandiler, tehdit, suç duyurusu

Kobra Murat tehdit edildiğini açıkladı: 'Benden 1 milyon dolar istiyorlar'

11:03 19.09.2026 (güncellendi: 11:04 19.09.2026)
© AA / Cihan DemirciKakava
Kakava - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© AA / Cihan Demirci
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Kobra Murat ismiyle tanınan Murat Divandiler, bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini ve kendisinden 1 milyon dolar istendiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
Kobra Murat ismiyle tanınan Murat Divandiler tehdit edildiğini açıkladı. Suç duyurusunda bulunan ünlü isim, "Yabancı numaralardan sürekli tehdit mesajları alıyorum. Evine bomba koyacağız, torununu kaçıracağız, bize 1 milyon dolar vereceksin diyorlar" dedi.

1 milyon dolar vereceksin diyerek tehdit ettiler

Emniyete başvuran Kobra Murat yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupa’dan, İran, Irak'tan bilinmeyen numaralardan arıyorlar. Çocuğuma, çoluğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Her şeyi, her şeyi saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, huzursuz oluyorum bu konuda. O yüzden devletime başvurdum. Şu ana kadar zaten 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Kimse benim başıma böyle çökemedi. Biz roman çocuğuyuz sonuçta yukarıda Allah var, her şey var, devletimiz var, milletimiz var. Kimse kimsenin başına çökemez. İki aydan beri tehditler alıyorum. Mesaj da atıyorlar çok kötü şeyler yazıyorlar. Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız diye Haraç kesmeye çalışıyorlar, 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin diye tehdit ediyorlar."

Tehdit mesajlarına şarkıyla yanıt verdi

Emniyetin ardından savcılığa da suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Kobra Murat kendisini tehdit edenlere de "Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı. Üzmeyecekler beni, ağaları gelse, yıkamazsınız babaları gelse" diye şarkı söyleyerek yanıt verdi.
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