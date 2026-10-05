https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ibb-duyurdu-istanbulda-yarin-ulasim-ucretsiz-1109301595.html

İBB duyurdu: İstanbul'da yarın ulaşım ücretsiz

İBB duyurdu: İstanbul'da yarın ulaşım ücretsiz

Sputnik Türkiye

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle yarın toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T15:47+0300

2026-10-05T15:47+0300

2026-10-05T15:47+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ulaşım

ücretsiz ulaşım

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 6 Ekim 2026’da (yarın) toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından gün boyunca ücret alınmayacak.Ücretsiz ulaşımdan kimler faydalanabilecek? Ücretsiz ulaşım hangi hatları kapsayacak?6 Ekim günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları gün boyu ücretsiz olacak.Alınan karar doğrultusunda; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak. İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.

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türki̇ye

i̇stanbul

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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım, ücretsiz ulaşım