https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ibb-duyurdu-istanbulda-yarin-ulasim-ucretsiz-1109301595.html
İBB duyurdu: İstanbul'da yarın ulaşım ücretsiz
İBB duyurdu: İstanbul'da yarın ulaşım ücretsiz
Sputnik Türkiye
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle yarın toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T15:47+0300
2026-10-05T15:47+0300
2026-10-05T15:47+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ulaşım
ücretsiz ulaşım
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 6 Ekim 2026’da (yarın) toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından gün boyunca ücret alınmayacak.Ücretsiz ulaşımdan kimler faydalanabilecek? Ücretsiz ulaşım hangi hatları kapsayacak?6 Ekim günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları gün boyu ücretsiz olacak.Alınan karar doğrultusunda; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak. İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/istanbulda-15-dakikalik-yol-onarim-calismasi-sebebiyle-uzadi-calisma-ne-zaman-bitecek-tarih-belli-1109027969.html
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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım, ücretsiz ulaşım
i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım, ücretsiz ulaşım
İBB duyurdu: İstanbul'da yarın ulaşım ücretsiz
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle yarın toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 6 Ekim 2026’da (yarın) toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından gün boyunca ücret alınmayacak.
Ücretsiz ulaşımdan kimler faydalanabilecek? Ücretsiz ulaşım hangi hatları kapsayacak?
6 Ekim günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları gün boyu ücretsiz olacak.
Alınan karar doğrultusunda; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak. İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.