Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abd-iran-savasindan-bu-yana-32-ulkede-motorin-fiyatlari-yuzde-50den-fazla-zamlandi-depoyu-doldurmak-1109125089.html
ABD-İran savaşından bu yana 32 ülkede motorin fiyatları yüzde 50'den fazla zamlandı, depoyu doldurmak ne kadar arttı?
ABD-İran savaşından bu yana 32 ülkede motorin fiyatları yüzde 50'den fazla zamlandı, depoyu doldurmak ne kadar arttı?
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, petrol arzı ve enerji taşımacılığı üzerindeki baskıyı artırırken, dünyanın birçok ülkesinde motorin fiyatları da sert şekilde yükseldi.
2026-09-30T12:16+0300
2026-09-30T12:16+0300
ekonomi̇
dizel
motorin
fiyatlar
dünya
savaş
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1d/1109124934_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fa471a41bf3ab1b3d04838fc0f70ceb2.png
Savaşın akaryakıt piyasalarındaki etkisi özellikle ABD ve Avrupa'da belirginleşirken, İngiltere'de motorin fiyatı 28 Eylül'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.İngiltere'de savaş öncesinde litresi 142.38 peni olan motorin, 28 Eylül itibarıyla 199.18 peniden satılmaya başladı. Böylece fiyat daha önce Haziran 2022'de görülen rekoru da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin yaklaşık 42 günlük dizel stoku kalmış olabileceği ve yakıtın karneyle satılabileceği belirtiliyor. ABD'de de motorin fiyatları rekor seviyelere çıktı. 22 Eylül'de 47 eyalette rekor seviyeler görülürken, ulusal ortalama galon başına 6.52 dolara ulaştı.Türkiye'de motorin yüzde 55.6 arttıTürkiye'de ise savaş öncesinde yaklaşık 60 lira olan motorinin litre fiyatı, 28 Eylül itibarıyla yaklaşık 94 liraya çıktı. Böylece motorin fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 56 olarak hesaplandı. 1 Ekim (yarın) itibarıyla yeni bir zam gelmesi gündemde. Ülke ülke dizel fiyatlarında artışGlobalPetrolPrices'ın 21 Eylül tarihli güncellemesinde yer alan verilere göre, savaşın başlamasından bu yana motorin fiyatlarının yüzde 50'den fazla arttı.Verilere göre dünyada ortalama motorin fiyatı da litre başına 1.66 dolar seviyesinde bulunuyor. Kur, vergi ve sübvansiyon farklılıkları nedeniyle ülkelerin nihai pompa fiyatları arasında büyük farklar bulunuyor.'Tedarik zorlaştıkça, kıt kaynağa dönüşecek'Ekonomi uzmanı, gazeteci İbrahim Ekinci ise Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, "Dizelin önemi ulaştırma ve sanayide ağırlıklı kullanımı" derken "Kıtlığı fiyatı üzerinden enflasyonu ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi:Enerji krizi derinleşiyorMotorin fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca araç sahiplerinin akaryakıt maliyetlerini değil, taşımacılık, tarım, üretim ve perakende sektörlerini de doğrudan etkiliyor. İngiltere'de RAC, yüksek motorin fiyatlarının dizel araçlarla taşınan mal ve hizmetlerin maliyetine de yansıyacağı uyarısında bulunuyor.Küresel piyasada petrol fiyatlarının yükselmesinde ise özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve gaz taşımacılığındaki aksamalar etkili oluyor. 28 Eylül'de Brent petrolü 100 doların üzerinde işlem görürken, ABD-İran çatışmasına ilişkin belirsizlik enerji piyasalarında baskıyı sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
Pınar Tarcan Solak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1d/1109124934_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_837463b2ef5488c34c2a5735fb80ca3f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dizel, motorin, fiyatlar, dünya, savaş, abd, i̇ran, hürmüz boğazı
dizel, motorin, fiyatlar, dünya, savaş, abd, i̇ran, hürmüz boğazı

ABD-İran savaşından bu yana 32 ülkede motorin fiyatları yüzde 50'den fazla zamlandı, depoyu doldurmak ne kadar arttı?

12:16 30.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDünyada akaryakıt, dizel fiyatlarındaki artış (Temsili Görsel)
Dünyada akaryakıt, dizel fiyatlarındaki artış (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Pınar Tarcan Solak
Tüm yazılar
Özel
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, petrol arzı üzerindeki baskıyı artırırken, birçok ülkede motorin fiyatları da sert şekilde yükseldi. Ülke ülke savaştan bu yana değişen petrol fiyatları şöyle. Ekonomi uzmanı İbrahim Ekinci ise "Petrol tedariki zorlaştıkça kıt kaynağa dönüşecek ve fiyatları yükselecektir" diyor.
Savaşın akaryakıt piyasalarındaki etkisi özellikle ABD ve Avrupa'da belirginleşirken, İngiltere'de motorin fiyatı 28 Eylül'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
İngiltere'de savaş öncesinde litresi 142.38 peni olan motorin, 28 Eylül itibarıyla 199.18 peniden satılmaya başladı. Böylece fiyat daha önce Haziran 2022'de görülen rekoru da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin yaklaşık 42 günlük dizel stoku kalmış olabileceği ve yakıtın karneyle satılabileceği belirtiliyor.
ABD'de de motorin fiyatları rekor seviyelere çıktı. 22 Eylül'de 47 eyalette rekor seviyeler görülürken, ulusal ortalama galon başına 6.52 dolara ulaştı.

Türkiye'de motorin yüzde 55.6 arttı

Türkiye'de ise savaş öncesinde yaklaşık 60 lira olan motorinin litre fiyatı, 28 Eylül itibarıyla yaklaşık 94 liraya çıktı. Böylece motorin fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 56 olarak hesaplandı. 1 Ekim (yarın) itibarıyla yeni bir zam gelmesi gündemde.
© Sputnikİran savaşı sonrası dünyadaki ülkelerde dizel/motorin fiyatlarında değişim ve son motorin fiyatları
İran savaşı sonrası dünyadaki ülkelerde dizel/motorin fiyatlarında değişim ve son motorin fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
İran savaşı sonrası dünyadaki ülkelerde dizel/motorin fiyatlarında değişim ve son motorin fiyatları
© Sputnik

Ülke ülke dizel fiyatlarında artış

GlobalPetrolPrices'ın 21 Eylül tarihli güncellemesinde yer alan verilere göre, savaşın başlamasından bu yana motorin fiyatlarının yüzde 50'den fazla arttı.
Ülke Oran Litre Fiyatı
Lübnanyüzde 104.31.4 dolar/litre
Nijeryayüzde 100.51.4 dolar/litre
Endonezyayüzde 86.91.4 dolar/litre
Panamayüzde 83.91.5 dolar/litre
Bolivyayüzde 83.21.6 dolar/litre
Guatemalayüzde 81.01.7 dolar/litre
Moldovayüzde 77.92.1 dolar/litre
Malezyayüzde 76.31.3 dolar/litre
Porto Rikoyüzde 72.01.5 dolar/litre
ABDyüzde 71.51.7 dolar/litre
BAEyüzde 70.61.2 dolar/litre
Hondurasyüzde 69.41.5 dolar/litre
Myanmaryüzde 68.41.3 dolar/litre
Filipinleryüzde 67.31.5 dolar/litre
Peruyüzde 66.72.0 dolar/litre
Kanadayüzde 64.81.9 dolar/litre
Laosyüzde 64.21.4 dolar/litre
Lesothoyüzde 64.21.9 dolar/litre
Capa Verdeyüzde 63.01.8 dolar/litre
Kamboçyayüzde 62.71.5 dolar/litre
Vietnamyüzde 61.61.2 dolar/litre
Arubayüzde 60.71.7 dolar/litre
Türkiyeyüzde 59.72.0 dolar/litre
Gürcistanyüzde 58.11.8 dolar/litre
Sierra Leoneyüzde 57.92.3 dolar/litre
Bosna Hersekyüzde 57.52.2 dolar/litre
Jamaikayüzde 56.81.9 dolar/litre
Ukraynayüzde 55.62.2 dolar/litre
Avustralyayüzde 55.11.8 dolar/litre
Bulgaristanyüzde 54.52.2 dolar/litre
Ruandayüzde 54.12.0 dolar/litre
Güney Afrikayüzde 53.92.0 dolar/litre
Kuzey Makedonyayüzde 53.71.9 dolar/litre
Pakistanyüzde 52.01.5 dolar/litre
Ermenistanyüzde 51.11.9 dolar/litre
Norveçyüzde 49.93.0 dolar/litre
Curaçaoyüzde 49.01.3 dolar/litre
Sri Lankayüzde 48.01.5 dolar/litre
Çek Cumhuriyetiyüzde 46.92.3 dolar/litre
Fijiyüzde 46.81.4 dolar/litre
Karadağyüzde 46.62.2 dolar/litre
Polonyayüzde 46.62.3 dolar/litre
Yeni Zelandayüzde 46.21.6 dolar/litre
Fasyüzde 45.61.6 dolar/litre
Mozambikyüzde 45.51.8 dolar/litre
Belçikayüzde 45.22.8 dolar/litre
Avusturyayüzde 44.82.6 dolar/litre
Fransayüzde 44.52.7 dolar/litre
Lüksemburgyüzde 44.32.4 dolar/litre
Yunanistanyüzde 43.72.5 dolar/litre
Lihtenştaynyüzde 43.63.1 dolar/litre
Tanzanyayüzde 43.51.5 dolar/litre
Singapuryüzde 43.42.8 dolar/litre
Mayotteyüzde 42.92.3 dolar/litre
Namibyayüzde 41.91.7 dolar/litre
Guyanayüzde 41.71.1 dolar/litre
Letonyayüzde 41.22.5 dolar/litre
Nepalyüzde 40.81.3 dolar/litre
Kıbrısyüzde 40.52.3 dolar/litre
Almanyayüzde 40.42.8 dolar/litre
Danimarkayüzde 40.33.1 dolar/litre
El Salvadoryüzde 39.71.3 dolar/litre
Şiliyüzde 38.61.4 dolar/litre
Birleşik Krallıkyüzde 38.22.6 dolar/litre
Portekizyüzde 38.12.5 dolar/litre
Andorrayüzde 38.02.0 dolar/litre
Grenadayüzde 37.51.4 dolar/litre
İzlandayüzde 37.32.5 dolar/litre
Slovenyayüzde 37.32.3 dolar/litre
İtalyayüzde 36.92.7 dolar/litre
Zimbabveyüzde 36.82.1 dolar/litre
Ganayüzde 36.71.5 dolar/litre
İspanyayüzde 35.92.2 dolar/litre
Hollandayüzde 35.72.8 dolar/litre
Bangladeşyüzde 35.01.1 dolar/litre
Taylandyüzde 35.01.2 dolar/litre
Litvanyayüzde 34.62.5 dolar/litre
İsviçreyüzde 34.62.9 dolar/litre
Kosta Rikayüzde 34.11.5 dolar/litre
Paraguayyüzde 32.61.4 dolar/litre
Ürdünyüzde 31.81.2 dolar/litre
Romanyayüzde 31.82.4 dolar/litre
İsveçyüzde 31.52.3 dolar/litre
Hong Kongyüzde 31.34.9 dolar/litre
Slovakyayüzde 31.22.2 dolar/litre
Kenyayüzde 30.81.7 dolar/litre
Finlandiyayüzde 30.12.8 dolar/litre
Hırvatistanyüzde 28.42.2 dolar/litre
Arjantinyüzde 26.91.5 dolar/litre
Estonyayüzde 26.02.1 dolar/litre
Cayman Adalarıyüzde 25.01.7 dolar/litre
Macaristanyüzde 21.92.2 dolar/litre
Çinyüzde 21.11.2 dolar/litre
Mauritiusyüzde 20.91.5 dolar/litre
Uruguayyüzde 20.01.5 dolar/litre
Sırbistanyüzde 19.22.3 dolar/litre
Dominik Cumhuriyetiyüzde 19.11.2 dolar/litre
Malaviyüzde 18.63.4 dolar/litre
Surinamyüzde 18.01.4 dolar/litre
Wallis ve Futuna Adalarıyüzde 17.92.2 dolar/litre
Mısıryüzde 17.10.4 dolar/litre
Ekvadoryüzde 16.70.8 dolar/litre
Güney Koreyüzde 16.11.4 dolar/litre
İrlandayüzde 14.72.3 dolar/litre
Bahreynyüzde 14.50.6 dolar/litre
İsrailyüzde 12.42.5 dolar/litre
Tayvanyüzde 12.40.9 dolar/litre
Japonyayüzde 11.41.0 dolar/litre
Burkina Fasoyüzde 11.11.3 dolar/litre
Brezilyayüzde 10.31.3 dolar/litre
Zambiyayüzde 9.61.4 dolar/litre
Hindistanyüzde 8.41.0 dolar/litre
Kataryüzde 7.90.6 dolar/litre
Saint Luciayüzde 7.81.4 dolar/litre
Fildişi Sahiliyüzde 7.41.3 dolar/litre
Rusyayüzde 5.71.0 dolar/litre
Belarusyüzde 4.20.9 dolar/litre
Beninyüzde 4.21.3 dolar/litre
Kolombiyayüzde 3.10.9 dolar/litre
Meksikayüzde 2.71.6 dolar/litre
Cezayiryüzde 0.00.2 dolar/litre
Kamerunyüzde 0.01.4 dolar/litre
Kuveytyüzde 0.00.4 dolar/litre
Madagaskaryüzde 0.01.1 dolar/litre
Maltayüzde 0.01.4 dolar/litre
Nikaraguayüzde 0.01.2 dolar/litre
Ummanyüzde 0.00.7 dolar/litre
Suudi Arabistanyüzde 0.00.5 dolar/litre
Tunusyüzde 0.00.7 dolar/litre
Barbadosyüzde -1.21.6 dolar/litre
Verilere göre dünyada ortalama motorin fiyatı da litre başına 1.66 dolar seviyesinde bulunuyor. Kur, vergi ve sübvansiyon farklılıkları nedeniyle ülkelerin nihai pompa fiyatları arasında büyük farklar bulunuyor.

'Tedarik zorlaştıkça, kıt kaynağa dönüşecek'

Ekonomi uzmanı, gazeteci İbrahim Ekinci ise Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, "Dizelin önemi ulaştırma ve sanayide ağırlıklı kullanımı" derken "Kıtlığı fiyatı üzerinden enflasyonu ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi:

Dolayısıyla petrol krizi asıl olarak dizel üzerinden algılanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD de 90 günlük ihracat yasağı getirebileceğini açıkladı. ABD’de fiyatların yukarı gitmesine tüketici çok duyarlı. Trump, ihracat kısıtı ile iç piyasayı rahatlatmak istiyor. Seçim öncesi… İhracat yasağı gelirse fiyatı ABD’de inebilecek ama ABD’den dizel alan diğer ülkelerde etkisi tersine, yükselme yönünde olacak. Goldman Sachs Avrupa'daki dizel fiyatlarının yüzde 2 yükselebileceğini öngörmüştü.

Petrol tedariki zorlaştıkça kıt kaynağa dönüşecek ve haliyle fiyatları yükselecektir. Dolayısıyla yarın ne olabilir sorusunun cevabı bölgenin rahatlayıp rahatlamayacağına bağlı. Savaşlar biterse, boğazlar açılırsa fiyatları iner ama bu gidişle daha da artması mümkün.

Enerji krizi derinleşiyor

Motorin fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca araç sahiplerinin akaryakıt maliyetlerini değil, taşımacılık, tarım, üretim ve perakende sektörlerini de doğrudan etkiliyor. İngiltere'de RAC, yüksek motorin fiyatlarının dizel araçlarla taşınan mal ve hizmetlerin maliyetine de yansıyacağı uyarısında bulunuyor.
Küresel piyasada petrol fiyatlarının yükselmesinde ise özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve gaz taşımacılığındaki aksamalar etkili oluyor. 28 Eylül'de Brent petrolü 100 doların üzerinde işlem görürken, ABD-İran çatışmasına ilişkin belirsizlik enerji piyasalarında baskıyı sürdürdü.
Petrol Fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
EKONOMİ
İran savaşı petrol fiyatlarını nasıl değiştirdi? 72 dolardan 126 dolara, tekrar 100 dolar üzerine
15 Eylül, 11:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала