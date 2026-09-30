ABD-İran savaşından bu yana 32 ülkede motorin fiyatları yüzde 50'den fazla zamlandı, depoyu doldurmak ne kadar arttı?

Savaşın akaryakıt piyasalarındaki etkisi özellikle ABD ve Avrupa'da belirginleşirken, İngiltere'de motorin fiyatı 28 Eylül'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.İngiltere'de savaş öncesinde litresi 142.38 peni olan motorin, 28 Eylül itibarıyla 199.18 peniden satılmaya başladı. Böylece fiyat daha önce Haziran 2022'de görülen rekoru da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin yaklaşık 42 günlük dizel stoku kalmış olabileceği ve yakıtın karneyle satılabileceği belirtiliyor. ABD'de de motorin fiyatları rekor seviyelere çıktı. 22 Eylül'de 47 eyalette rekor seviyeler görülürken, ulusal ortalama galon başına 6.52 dolara ulaştı.Türkiye'de motorin yüzde 55.6 arttıTürkiye'de ise savaş öncesinde yaklaşık 60 lira olan motorinin litre fiyatı, 28 Eylül itibarıyla yaklaşık 94 liraya çıktı. Böylece motorin fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 56 olarak hesaplandı. 1 Ekim (yarın) itibarıyla yeni bir zam gelmesi gündemde. Ülke ülke dizel fiyatlarında artışGlobalPetrolPrices'ın 21 Eylül tarihli güncellemesinde yer alan verilere göre, savaşın başlamasından bu yana motorin fiyatlarının yüzde 50'den fazla arttı.Verilere göre dünyada ortalama motorin fiyatı da litre başına 1.66 dolar seviyesinde bulunuyor. Kur, vergi ve sübvansiyon farklılıkları nedeniyle ülkelerin nihai pompa fiyatları arasında büyük farklar bulunuyor.'Tedarik zorlaştıkça, kıt kaynağa dönüşecek'Ekonomi uzmanı, gazeteci İbrahim Ekinci ise Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, "Dizelin önemi ulaştırma ve sanayide ağırlıklı kullanımı" derken "Kıtlığı fiyatı üzerinden enflasyonu ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi:Enerji krizi derinleşiyorMotorin fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca araç sahiplerinin akaryakıt maliyetlerini değil, taşımacılık, tarım, üretim ve perakende sektörlerini de doğrudan etkiliyor. İngiltere'de RAC, yüksek motorin fiyatlarının dizel araçlarla taşınan mal ve hizmetlerin maliyetine de yansıyacağı uyarısında bulunuyor.Küresel piyasada petrol fiyatlarının yükselmesinde ise özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve gaz taşımacılığındaki aksamalar etkili oluyor. 28 Eylül'de Brent petrolü 100 doların üzerinde işlem görürken, ABD-İran çatışmasına ilişkin belirsizlik enerji piyasalarında baskıyı sürdürdü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, petrol arzı üzerindeki baskıyı artırırken, birçok ülkede motorin fiyatları da sert şekilde yükseldi. Ülke ülke savaştan bu yana değişen petrol fiyatları şöyle. Ekonomi uzmanı İbrahim Ekinci ise "Petrol tedariki zorlaştıkça kıt kaynağa dönüşecek ve fiyatları yükselecektir" diyor.
Savaşın akaryakıt piyasalarındaki etkisi özellikle ABD ve Avrupa'da belirginleşirken, İngiltere'de motorin fiyatı 28 Eylül'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
İngiltere'de savaş öncesinde litresi 142.38 peni olan motorin, 28 Eylül itibarıyla 199.18 peniden satılmaya başladı. Böylece fiyat daha önce Haziran 2022'de görülen rekoru da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin yaklaşık 42 günlük dizel stoku kalmış olabileceği ve yakıtın karneyle satılabileceği belirtiliyor.
ABD'de de motorin fiyatları rekor seviyelere çıktı. 22 Eylül'de 47 eyalette rekor seviyeler görülürken, ulusal ortalama galon başına 6.52 dolara ulaştı.
Türkiye'de motorin yüzde 55.6 arttı
Türkiye'de ise savaş öncesinde yaklaşık 60 lira olan motorinin litre fiyatı, 28 Eylül itibarıyla yaklaşık 94 liraya çıktı. Böylece motorin fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 56 olarak hesaplandı. 1 Ekim (yarın) itibarıyla yeni bir zam gelmesi gündemde.
GlobalPetrolPrices'ın 21 Eylül tarihli güncellemesinde yer alan verilere göre, savaşın başlamasından bu yana motorin fiyatlarının yüzde 50'den fazla arttı.
Ülke
Oran
Litre Fiyatı
Lübnan
yüzde 104.3
1.4 dolar/litre
Nijerya
yüzde 100.5
1.4 dolar/litre
Endonezya
yüzde 86.9
1.4 dolar/litre
Panama
yüzde 83.9
1.5 dolar/litre
Bolivya
yüzde 83.2
1.6 dolar/litre
Guatemala
yüzde 81.0
1.7 dolar/litre
Moldova
yüzde 77.9
2.1 dolar/litre
Malezya
yüzde 76.3
1.3 dolar/litre
Porto Riko
yüzde 72.0
1.5 dolar/litre
ABD
yüzde 71.5
1.7 dolar/litre
BAE
yüzde 70.6
1.2 dolar/litre
Honduras
yüzde 69.4
1.5 dolar/litre
Myanmar
yüzde 68.4
1.3 dolar/litre
Filipinler
yüzde 67.3
1.5 dolar/litre
Peru
yüzde 66.7
2.0 dolar/litre
Kanada
yüzde 64.8
1.9 dolar/litre
Laos
yüzde 64.2
1.4 dolar/litre
Lesotho
yüzde 64.2
1.9 dolar/litre
Capa Verde
yüzde 63.0
1.8 dolar/litre
Kamboçya
yüzde 62.7
1.5 dolar/litre
Vietnam
yüzde 61.6
1.2 dolar/litre
Aruba
yüzde 60.7
1.7 dolar/litre
Türkiye
yüzde 59.7
2.0 dolar/litre
Gürcistan
yüzde 58.1
1.8 dolar/litre
Sierra Leone
yüzde 57.9
2.3 dolar/litre
Bosna Hersek
yüzde 57.5
2.2 dolar/litre
Jamaika
yüzde 56.8
1.9 dolar/litre
Ukrayna
yüzde 55.6
2.2 dolar/litre
Avustralya
yüzde 55.1
1.8 dolar/litre
Bulgaristan
yüzde 54.5
2.2 dolar/litre
Ruanda
yüzde 54.1
2.0 dolar/litre
Güney Afrika
yüzde 53.9
2.0 dolar/litre
Kuzey Makedonya
yüzde 53.7
1.9 dolar/litre
Pakistan
yüzde 52.0
1.5 dolar/litre
Ermenistan
yüzde 51.1
1.9 dolar/litre
Norveç
yüzde 49.9
3.0 dolar/litre
Curaçao
yüzde 49.0
1.3 dolar/litre
Sri Lanka
yüzde 48.0
1.5 dolar/litre
Çek Cumhuriyeti
yüzde 46.9
2.3 dolar/litre
Fiji
yüzde 46.8
1.4 dolar/litre
Karadağ
yüzde 46.6
2.2 dolar/litre
Polonya
yüzde 46.6
2.3 dolar/litre
Yeni Zelanda
yüzde 46.2
1.6 dolar/litre
Fas
yüzde 45.6
1.6 dolar/litre
Mozambik
yüzde 45.5
1.8 dolar/litre
Belçika
yüzde 45.2
2.8 dolar/litre
Avusturya
yüzde 44.8
2.6 dolar/litre
Fransa
yüzde 44.5
2.7 dolar/litre
Lüksemburg
yüzde 44.3
2.4 dolar/litre
Yunanistan
yüzde 43.7
2.5 dolar/litre
Lihtenştayn
yüzde 43.6
3.1 dolar/litre
Tanzanya
yüzde 43.5
1.5 dolar/litre
Singapur
yüzde 43.4
2.8 dolar/litre
Mayotte
yüzde 42.9
2.3 dolar/litre
Namibya
yüzde 41.9
1.7 dolar/litre
Guyana
yüzde 41.7
1.1 dolar/litre
Letonya
yüzde 41.2
2.5 dolar/litre
Nepal
yüzde 40.8
1.3 dolar/litre
Kıbrıs
yüzde 40.5
2.3 dolar/litre
Almanya
yüzde 40.4
2.8 dolar/litre
Danimarka
yüzde 40.3
3.1 dolar/litre
El Salvador
yüzde 39.7
1.3 dolar/litre
Şili
yüzde 38.6
1.4 dolar/litre
Birleşik Krallık
yüzde 38.2
2.6 dolar/litre
Portekiz
yüzde 38.1
2.5 dolar/litre
Andorra
yüzde 38.0
2.0 dolar/litre
Grenada
yüzde 37.5
1.4 dolar/litre
İzlanda
yüzde 37.3
2.5 dolar/litre
Slovenya
yüzde 37.3
2.3 dolar/litre
İtalya
yüzde 36.9
2.7 dolar/litre
Zimbabve
yüzde 36.8
2.1 dolar/litre
Gana
yüzde 36.7
1.5 dolar/litre
İspanya
yüzde 35.9
2.2 dolar/litre
Hollanda
yüzde 35.7
2.8 dolar/litre
Bangladeş
yüzde 35.0
1.1 dolar/litre
Tayland
yüzde 35.0
1.2 dolar/litre
Litvanya
yüzde 34.6
2.5 dolar/litre
İsviçre
yüzde 34.6
2.9 dolar/litre
Kosta Rika
yüzde 34.1
1.5 dolar/litre
Paraguay
yüzde 32.6
1.4 dolar/litre
Ürdün
yüzde 31.8
1.2 dolar/litre
Romanya
yüzde 31.8
2.4 dolar/litre
İsveç
yüzde 31.5
2.3 dolar/litre
Hong Kong
yüzde 31.3
4.9 dolar/litre
Slovakya
yüzde 31.2
2.2 dolar/litre
Kenya
yüzde 30.8
1.7 dolar/litre
Finlandiya
yüzde 30.1
2.8 dolar/litre
Hırvatistan
yüzde 28.4
2.2 dolar/litre
Arjantin
yüzde 26.9
1.5 dolar/litre
Estonya
yüzde 26.0
2.1 dolar/litre
Cayman Adaları
yüzde 25.0
1.7 dolar/litre
Macaristan
yüzde 21.9
2.2 dolar/litre
Çin
yüzde 21.1
1.2 dolar/litre
Mauritius
yüzde 20.9
1.5 dolar/litre
Uruguay
yüzde 20.0
1.5 dolar/litre
Sırbistan
yüzde 19.2
2.3 dolar/litre
Dominik Cumhuriyeti
yüzde 19.1
1.2 dolar/litre
Malavi
yüzde 18.6
3.4 dolar/litre
Surinam
yüzde 18.0
1.4 dolar/litre
Wallis ve Futuna Adaları
yüzde 17.9
2.2 dolar/litre
Mısır
yüzde 17.1
0.4 dolar/litre
Ekvador
yüzde 16.7
0.8 dolar/litre
Güney Kore
yüzde 16.1
1.4 dolar/litre
İrlanda
yüzde 14.7
2.3 dolar/litre
Bahreyn
yüzde 14.5
0.6 dolar/litre
İsrail
yüzde 12.4
2.5 dolar/litre
Tayvan
yüzde 12.4
0.9 dolar/litre
Japonya
yüzde 11.4
1.0 dolar/litre
Burkina Faso
yüzde 11.1
1.3 dolar/litre
Brezilya
yüzde 10.3
1.3 dolar/litre
Zambiya
yüzde 9.6
1.4 dolar/litre
Hindistan
yüzde 8.4
1.0 dolar/litre
Katar
yüzde 7.9
0.6 dolar/litre
Saint Lucia
yüzde 7.8
1.4 dolar/litre
Fildişi Sahili
yüzde 7.4
1.3 dolar/litre
Rusya
yüzde 5.7
1.0 dolar/litre
Belarus
yüzde 4.2
0.9 dolar/litre
Benin
yüzde 4.2
1.3 dolar/litre
Kolombiya
yüzde 3.1
0.9 dolar/litre
Meksika
yüzde 2.7
1.6 dolar/litre
Cezayir
yüzde 0.0
0.2 dolar/litre
Kamerun
yüzde 0.0
1.4 dolar/litre
Kuveyt
yüzde 0.0
0.4 dolar/litre
Madagaskar
yüzde 0.0
1.1 dolar/litre
Malta
yüzde 0.0
1.4 dolar/litre
Nikaragua
yüzde 0.0
1.2 dolar/litre
Umman
yüzde 0.0
0.7 dolar/litre
Suudi Arabistan
yüzde 0.0
0.5 dolar/litre
Tunus
yüzde 0.0
0.7 dolar/litre
Barbados
yüzde -1.2
1.6 dolar/litre
Verilere göre dünyada ortalama motorin fiyatı da litre başına 1.66 dolar seviyesinde bulunuyor. Kur, vergi ve sübvansiyon farklılıkları nedeniyle ülkelerin nihai pompa fiyatları arasında büyük farklar bulunuyor.
'Tedarik zorlaştıkça, kıt kaynağa dönüşecek'
Ekonomi uzmanı, gazeteci İbrahim Ekinci ise Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, "Dizelin önemi ulaştırma ve sanayide ağırlıklı kullanımı" derken "Kıtlığı fiyatı üzerinden enflasyonu ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi:
Dolayısıyla petrol krizi asıl olarak dizel üzerinden algılanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD de 90 günlük ihracat yasağı getirebileceğini açıkladı. ABD’de fiyatların yukarı gitmesine tüketici çok duyarlı. Trump, ihracat kısıtı ile iç piyasayı rahatlatmak istiyor. Seçim öncesi… İhracat yasağı gelirse fiyatı ABD’de inebilecek ama ABD’den dizel alan diğer ülkelerde etkisi tersine, yükselme yönünde olacak. Goldman Sachs Avrupa'daki dizel fiyatlarının yüzde 2 yükselebileceğini öngörmüştü.
Petrol tedariki zorlaştıkça kıt kaynağa dönüşecek ve haliyle fiyatları yükselecektir. Dolayısıyla yarın ne olabilir sorusunun cevabı bölgenin rahatlayıp rahatlamayacağına bağlı. Savaşlar biterse, boğazlar açılırsa fiyatları iner ama bu gidişle daha da artması mümkün.
Enerji krizi derinleşiyor
Motorin fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca araç sahiplerinin akaryakıt maliyetlerini değil, taşımacılık, tarım, üretim ve perakende sektörlerini de doğrudan etkiliyor. İngiltere'de RAC, yüksek motorin fiyatlarının dizel araçlarla taşınan mal ve hizmetlerin maliyetine de yansıyacağı uyarısında bulunuyor.
Küresel piyasada petrol fiyatlarının yükselmesinde ise özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve gaz taşımacılığındaki aksamalar etkili oluyor. 28 Eylül'de Brent petrolü 100 doların üzerinde işlem görürken, ABD-İran çatışmasına ilişkin belirsizlik enerji piyasalarında baskıyı sürdürdü.