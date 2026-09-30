ABD-İran savaşından bu yana 32 ülkede motorin fiyatları yüzde 50'den fazla zamlandı, depoyu doldurmak ne kadar arttı?

Dolayısıyla petrol krizi asıl olarak dizel üzerinden algılanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD de 90 günlük ihracat yasağı getirebileceğini açıkladı. ABD’de fiyatların yukarı gitmesine tüketici çok duyarlı. Trump, ihracat kısıtı ile iç piyasayı rahatlatmak istiyor. Seçim öncesi… İhracat yasağı gelirse fiyatı ABD’de inebilecek ama ABD’den dizel alan diğer ülkelerde etkisi tersine, yükselme yönünde olacak. Goldman Sachs Avrupa'daki dizel fiyatlarının yüzde 2 yükselebileceğini öngörmüştü.

Petrol tedariki zorlaştıkça kıt kaynağa dönüşecek ve haliyle fiyatları yükselecektir. Dolayısıyla yarın ne olabilir sorusunun cevabı bölgenin rahatlayıp rahatlamayacağına bağlı. Savaşlar biterse, boğazlar açılırsa fiyatları iner ama bu gidişle daha da artması mümkün.