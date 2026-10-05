https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/turkiye-onderlik-etmisti-1010-dunya-saatcilik-gunu-ikinci-kez-kutlanacak-1109304041.html

Türkiye önderlik etmişti: '10.10 Dünya Saatçilik Günü' ikinci kez kutlanacak

Türkiye önderlik etmişti: '10.10 Dünya Saatçilik Günü' ikinci kez kutlanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin geçen yıl ilan ettiği '10.10 Dünya Saatçilik Günü', bu yıl 'Kültürü Taşıyan Saatler' mottosuyla kutlanacak. Türkiye'ni öncülük ettiği gün... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T17:50+0300

2026-10-05T17:50+0300

2026-10-05T17:50+0300

yaşam

saat

10 ekim dünya saatçilik günü

kültürel miras

saatçilik

10.10 dünya ne günü

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Türkiye'nin 2025 yılında ilan ettiği, dünya anma ve kutlama takvimine eklenen '10 Ekim Dünya Saatçilik Günü' bu yıl 'Kültürü Taşıyan Saatler' mottosuyla dünyanın dört bir yanındaki saatçilerin katılımıyla kutlanacak. Saatçiliğin kültürel miras boyutuna dikkatlerin çekileceği belirtilirken, çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Türkiye'nin imajına güçlü katkı sağladı“10.10 Dünya Saatçilik Günü’nün” fikir mimarı ve ilan edilmesinde öncü olan TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Çağrı Gündoğdu, 10.10’un Türkiye’den başlatılarak uluslararası ölçekte saatçilik sektörünü bir araya getiren bir organizasyona dönüştüğünü ve Türkiye’nin imajına güçlü bir katkı sağladığını ifade etti. Gündoğdu, "Türkiye’den ilan edilerek dünya genelinde anma ve kutlama takvimine eklenen ’10 Ekim Dünya Saatçilik Günü’, 10.10 olarak tanımlıyoruz, saatçileri dünya çapında bir araya getirdi. 2025 yılında Türkiye’nin liderliğinde; İsviçre, ABD, Çin, Fransa, İtalya, Portekiz, İsveç, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya ve Finlandiya’nın katılımıyla kutlandı. Dünya genelinde kabul gören ‘10.10 Dünya Saatçilik Günü’, İsviçre merkezli ‘World Watch Day Derneği’ tarafından da kabul edildi. Bu yıl da birçok ülkede ‘Kültürü Taşıyan Saatler’ mottosuyla kutlanacak olan 10.10 Dünya Saatçilik Günü’nün, hem sektörümüze hem de saat kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Neden '10.10' seçildi?Saatlerde akrep ve yelkovanın '10.10' konumunda bulunması saatçilik açısından önem taşıyor. Simetrik görünümü nedeniyle de dikkat çekerken, saatçilik kültüründe 10:10 konumunun gülen yüz, estetik ve denge gibi kavramları çağrıştırdığı ifade ediliyor.

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saat, 10 ekim dünya saatçilik günü, kültürel miras, saatçilik, 10.10 dünya ne günü