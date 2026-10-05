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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/suudi-arabistan-yasa-disi-ikamet-eden-yemenlilerin-statulerini-yasallastiracak-1109310268.html
Suudi Arabistan yasa dışı ikamet eden Yemenlilerin statülerini yasallaştıracak
Suudi Arabistan yasa dışı ikamet eden Yemenlilerin statülerini yasallaştıracak
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan’da yasa dışı ikamet eden Yemen vatandaşları için yasal statü süreci başlatıldı. Başvurularda Yemen pasaportu yeterli olacak. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T22:37+0300
2026-10-05T22:37+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan kralı selman bin abdulaziz
yemen
suudi arabistan
suudi arabistan i̇çişleri bakanlığı
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkede yasa dışı olarak ikamet eden Yemen vatandaşlarının durumlarının yasal hale getirilmesi için sürecin başlatılması talimatını verdi.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı, Yemen vatandaşlarının ülkedeki ikametlerini yasal hale getirebilmeleri için Yemen pasaportuna sahip olmalarının yeterli olacağını duyurdu. Sürecin uygulanmasına ilişkin ayrıntıların ise resmi kanallar ve hesaplar üzerinden paylaşılacağı bildirildi.Yasal statüye geçiş sürecinin, Dışişleri, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma bakanlıkları ile Suudi Veri ve Yapay Zeka Kurumunun (SDAIA) işbirliğiyle yürütüleceği bildirildi.Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, uygulamanın Yemen halkına yönelik kesintisiz desteğin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/mekke-savunma-ittifaki-sonrasi-ortak-aciklama-mekke-ve-medineyi-hedef-alan-saldirilar-en-guclu-1109309123.html
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ortadoğu, suudi arabistan kralı selman bin abdulaziz, yemen, suudi arabistan, suudi arabistan i̇çişleri bakanlığı
ortadoğu, suudi arabistan kralı selman bin abdulaziz, yemen, suudi arabistan, suudi arabistan i̇çişleri bakanlığı

Suudi Arabistan yasa dışı ikamet eden Yemenlilerin statülerini yasallaştıracak

22:37 05.10.2026
© AP PhotoSuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© AP Photo
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Suudi Arabistan’da yasa dışı ikamet eden Yemen vatandaşları için yasal statü süreci başlatıldı. Başvurularda Yemen pasaportu yeterli olacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkede yasa dışı olarak ikamet eden Yemen vatandaşlarının durumlarının yasal hale getirilmesi için sürecin başlatılması talimatını verdi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı, Yemen vatandaşlarının ülkedeki ikametlerini yasal hale getirebilmeleri için Yemen pasaportuna sahip olmalarının yeterli olacağını duyurdu. Sürecin uygulanmasına ilişkin ayrıntıların ise resmi kanallar ve hesaplar üzerinden paylaşılacağı bildirildi.
Yasal statüye geçiş sürecinin, Dışişleri, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma bakanlıkları ile Suudi Veri ve Yapay Zeka Kurumunun (SDAIA) işbirliğiyle yürütüleceği bildirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, uygulamanın Yemen halkına yönelik kesintisiz desteğin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.
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