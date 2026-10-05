https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/sosyal-medyada-viral-olan-oyuncak-hastanelik-etti-yaninda-siringa-gonderiliyor-1109287348.html

Sosyal medyada viral olan oyuncak hastanelik etti: Yanında şırınga gönderiliyor

Sosyal medyada viral olan oyuncak hastanelik etti: Yanında şırınga gönderiliyor

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada popülerleşen “sivilce sıkma” oyuncakları İngiltere'de tartışma yarattı. Bir çocuğun oyuncakla birlikte gönderilen sivri uçlu şırıngayla... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T08:17+0300

2026-10-05T08:17+0300

2026-10-05T08:30+0300

ekonomi̇

the telegraph

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oyuncak

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Çocuklar arasında giderek popülerleşen “squishy” ve sivilce sıkma oyuncakları, İngiltere'de yeni bir güvenlik tartışmasının merkezine yerleşti. İnternet üzerinden satılan bazı oyuncakların yanında sivri uçlu şırınga gönderildiğinin ortaya çıkması üzerine yetkililer inceleme başlattı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir çocuk, “pimple popping toy” olarak pazarlanan oyuncakla birlikte verilen iğneyle parmağını yaralamasının ardından acil servise götürüldü.Oyuncağın yanında neden şırınga var?Söz konusu oyuncaklar, sıkıldığında veya içerisine hava verildiğinde yüzeyinde küçük kabarcıklar oluşturan yumuşak malzemelerden üretiliyor.Bazı modellerde kullanıcıların oyuncağın içine hava enjekte ederek kabarcık oluşturması ve ardından bunları patlatması amaçlanıyor. Bunun için ürün paketlerine kapaklı şırıngalar eklendiği belirtiliyor.Sosyal medyada yayılan videoların da etkisiyle popülerleşen ürünlerin bir bölümü stres giderici veya duyusal oyuncak olarak çocuklara yönelik biçimde pazarlanıyor.Ancak gerçek bir sivri uç taşıyan şırınganın çocuklara yönelik bir ürünle birlikte gönderilmesi, İngiltere'deki tüketici güvenliği uzmanlarının tepkisine yol açtı.İngiliz hükümeti inceleme başlattıİngiltere'nin tüketicinin korunmasından sorumlu bakanı Kate Dearden, çocuklara yönelik ürünlerin bu şekilde internet üzerinden satılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek bakanlığının konuyu aktif olarak incelediğini açıkladı.Çocuk Kazalarını Önleme Vakfı'nın yöneticisi Katrina Phillips ise çevrimiçi pazar yerlerinin, fiziksel mağazalarla aynı düzeyde ürün güvenliği sorumluluğu taşıması gerektiğini vurguladı.İngiliz The Telegraph gazetesinin soruşturması kapsamında internet üzerinden sipariş edilen bazı ürünlerin gerçekten çocuklara yönelik olarak pazarlandığı ve şırıngalarla birlikte teslim edildiği bildirildi.Amazon ürünleri satıştan kaldırdıTartışma, ürünlerin büyük çevrimiçi alışveriş platformlarında üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla listelendiğinin belirlenmesiyle büyüdü.Habere göre Amazon, söz konusu ürünlerin platformunda satışa sunulduğunu öğrenmesinin ardından listelemeleri kaldırdı ve bazı ürünler için geri çağırma süreci başlattı.Şirket ayrıca benzer ürünlere ilişkin ilanların hedefli biçimde yeniden inceleneceğini bildirdi.Chartered Trading Standards Institute (CTSI) yetkilileri de çocuklara yönelik bir ürünün iğne ve şırıngayla birlikte sunulmasının ciddi bir güvenlik sorununun göstergesi olduğunu belirterek, özellikle üçüncü taraf satıcılar üzerinden İngiltere pazarına giren ürünlere dikkat çekti.'Squishy' oyuncaklarda daha önce de alarm verilmiştiYumuşak ve sıkılabilir oyuncaklarla ilgili tartışmalar yalnızca şırınga tehlikesiyle sınırlı değil.İngiltere'nin Office for Product Safety and Standards (OPSS) kurumu, 25 Haziran 2026'da Squeezy Dumplings adlı farklı bir yumuşak oyuncak için resmi geri çağırma kararı yayımladı.Cardiff merkezli Samsons Cash and Carry Ltd tarafından dağıtılan üründe yapılan testlerde, oyuncağın dış katmanında kilogram başına 20 miligram benzen tespit edildi.OPSS, ürünü “ciddi kimyasal risk” kategorisine aldı ve ürünün İngiltere'deki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'nin gereklerini karşılamadığını açıkladı.Yetkililer 'ciddi kimyasal risk' dediOPSS'ye göre benzenin solunması göz, burun ve boğazda tahrişe neden olabilir. Yüksek miktarlara maruz kalınması halinde sindirim sisteminde yanma hissi ve cilt tahrişi gibi etkiler görülebilir.Yetkililer, söz konusu Squeezy Dumplings ürününün kullanımının bırakılmasını ve çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmasını istedi.Ancak resmi geri çağırma piyasadaki bütün squishy oyuncaklarını kapsamıyor. Karar, Samsons Cash and Carry tarafından dağıtılan ve OPSS testlerinde güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen spesifik ürüne ilişkin.Sosyal medyada popüler, denetimi tartışmalıSon vakalar, sosyal medya aracılığıyla kısa sürede popülerleşen çocuk ürünlerinin üretim, ithalat ve çevrimiçi satış zincirindeki denetimini yeniden gündeme getirdi.Uzmanların dikkat çektiği temel sorunlardan biri, farklı üreticiler tarafından imal edilen ve birbirine benzeyen ürünlerin üçüncü taraf satıcılar üzerinden hızla piyasaya sürülebilmesi.Şırıngayla satılan oyuncak nedeniyle bir çocuğun hastaneye götürülmesi ve farklı bir squishy ürününün kimyasal risk nedeniyle geri çağrılması, İngiltere'de yetkililerin çevrimiçi satılan çocuk oyuncaklarının güvenliği üzerindeki denetimini artırmasına yol açtı.

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the telegraph, cardiff, amazon, muhafazakar parti (i̇ngiltere), oyuncak, oyuncak, oyuncak