https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/eski-liverpool-forveti-andy-carroll-cinsel-saldiriya-ugramisti-fail-bbcnin-unlu-yuzu-kevin-adams-1109287106.html

Eski Liverpool forveti Andy Carroll, cinsel saldırıya uğramıştı: Fail BBC'nin ünlü yüzü Kevin Adams çıktı

Eski Liverpool forveti Andy Carroll, cinsel saldırıya uğramıştı: Fail BBC'nin ünlü yüzü Kevin Adams çıktı

Sputnik Türkiye

Eski İngiltere Milli Takımı ve Liverpool forveti Andy Carroll, 2021'de uğradığı cinsel saldırının failinin BBC'nin Fame Academy programıyla tanınan Kevin Adams... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T08:09+0300

2026-10-05T08:09+0300

2026-10-05T08:09+0300

spor

liverpool

newcastle united

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109286952_0:0:676:381_1920x0_80_0_0_2aca4f453b96597a7dd623091fd6acc5.png

Eski İngiltere Milli Takımı futbolcusu Andy Carroll, yıllar sonra kamuoyuna anlattığı cinsel saldırının failinin kimliğini de açıkladı. Carroll, kendisine saldıran kişinin BBC'nin Fame Academy programında dans eğitmenliği ve koreograflık yapan Kevin Adams olduğunu doğruladı.37 yaşındaki eski Newcastle United, Liverpool ve West Ham United forveti, yaşadıklarını kısa süre önce yayımlanan Owning It: In My Own Words adlı otobiyografisinde anlatmış ancak saldırganın ismini açıklamamıştı. Adams'ın adının kamuya açık mahkeme belgelerinde yer aldığının ortaya çıkmasının ardından Carroll da kimliği doğruladı.Andy Carroll: Artık bu bölümü geride bırakmak istiyorumCarroll, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Adams'ın adının mahkeme belgelerinde yer almasının ardından onun saldırgan olduğunu doğrulayabileceğini söyledi.Yaşananların kendisi ve yakınları üzerinde “yıkıcı bir etki” bıraktığını belirten Carroll, artık hayatının bu dönemini geride bırakmaya başlamak istediğini ifade etti.Carroll ayrıca saldırganıyla birlikte çekilmiş eski fotoğraflarının haberlerde tekrar tekrar kullanılmamasını istedi. Futbolcu, olay her gündeme geldiğinde Adams'ın yüzünü görmek ve yaşadıklarını yeniden hatırlamak istemediğini söyledi.Saldırı 2021'de evinde gerçekleştiCarroll'ın anlatımına göre olay 2021 yılında, futbolcunun Newcastle United'daki ikinci döneminde meydana geldi. Saldırgan, Carroll'ın o dönemki partnerinin arkadaşıydı ve futbolcunun evinde bulunuyordu.Carroll, birkaç içkinin ardından yatağa gittiğini ve uyandığında cinsel saldırıya uğradığını fark ettiğini anlattı. Ardından saldırganı evden çıkardığını ve polise haber verdiğini belirtti.Futbolcu, yaşadıklarını yıllarca kamuoyuna anlatmadı. İngiltere'deki yasal düzenlemeler kapsamında cinsel saldırı mağduru olarak kimliği otomatik biçimde koruma altındaydı; ancak Carroll daha sonra kendi hikâyesini kamuoyuyla paylaşmayı tercih etti.Kevin Adams 2023'te suçlu bulunduMahkeme kayıtlarına ilişkin son haberlere göre Kevin Adams, Eylül 2023'te Chelmsford Crown Court'ta Andy Carroll'a cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.Adams daha sonra 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 10 yıl süreyle cinsel suçlular siciline kaydedilmesine ve Carroll'ın yaşadığı köye gitmemesine karar verildi.59 yaşındaki Adams, İngiliz televizyon izleyicileri tarafından özellikle BBC'nin 2002'de yayımlanmaya başlayan yetenek yarışması Fame Academydeki dans koçluğu ve koreografi çalışmalarıyla tanınıyordu. Daha sonra başka televizyon programlarında da yer aldı.Hakim Adams'ın savunmasını sert sözlerle eleştirdiDavada dikkat çeken ayrıntılardan biri de mahkemenin Adams'ın olaylara ilişkin anlatımına yaklaşımı oldu.Davaya bakan Hakim Mary Loram, ceza kararında Adams'ın kendisini olayın mağduru gibi göstermeye çalıştığını belirterek savunmasını inandırıcı bulmadığını ifade etti. Hakim, Adams'ın kendi anlatısında kendisini yalnızca yardım etmeye çalışan isteksiz bir arkadaş olarak sunduğunu ancak mahkemenin bu versiyonu kabul etmediğini belirtti.Adams'ın sosyal medya hesaplarını son gelişmelerin ardından gizliye aldığı bildirildi. Yeni açıklamalara ilişkin kendisinden kamuoyuna yansıyan bir yanıt bulunmuyor.Carroll: Futbola odaklanmamı bile zorlaştırdıCarroll, otobiyografisinde saldırının yalnızca olay anıyla sınırlı kalmadığını, sonraki yıllarda hayatının farklı alanlarını etkileyen uzun süreli bir travmaya dönüştüğünü anlattı.Futbolcu, yaşadıklarını neredeyse her gün düşündüğünü ve bunun başka şeylere, futbol dahil, odaklanmasını zorlaştırdığını belirtti. Mahkemede yaşadıklarını anlatmak zorunda kalmasını da son derece ağır bir deneyim olarak nitelendirdi.Carroll, hikâyesini kamuoyuyla paylaşma kararını partneri Lou Teasdale ile uzun süre değerlendirdiğini ve kitabına son aşamada eklediğini söyledi. Eski İngiliz milli futbolcu, kendi deneyimini anlatmasının benzer durumdaki en az bir kişiye yardımcı olması halinde bunun paylaşmaya değeceğini ifade etti.Carroll bugün İngiltere'nin alt lig ekiplerinden Dagenham & Redbridge bünyesinde futbol kariyerini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/turkiye-sampiyonu-13-yasindaki-guresci-yusuf-taha-turp-hayatini-kaybetti-1109285041.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

liverpool, newcastle united