https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/son-dakika-ekonomi-haberleri-trumptan-kirmizi-dizele-erisimi-genisleten-kararname-hazirligi-1109307601.html

Trump'tan, 'kırmızı dizele' erişimi genişleten kararname hazırlığı

Trump'tan, 'kırmızı dizele' erişimi genişleten kararname hazırlığı

Sputnik Türkiye

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, vergiden muaf dizel yakıta erişimi genişletecek bir başkanlık kararnamesi hazırlıyor.

2026-10-05T19:42+0300

2026-10-05T19:42+0300

2026-10-05T19:42+0300

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Geçen ay galon başına yaklaşık 6.50 dolarla rekor seviyeye ulaşan yüksek dizel fiyatları, Batı basınına göre 3 Kasım seçimleri öncesinde Trump için bir risk oluşturuyor. Haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, kararnamenin dizel yakıta erişimi artırmaya yönelik çeşitli yöntemler içermesinin beklendiğini, bu yöntemler arasında tarım sektörü ve bazı arazi araçları tarafından kullanılan ve "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıtın daha fazla kullanıma sunulmasının da yer alabileceğini belirtti.Üçüncü bir kaynak ise kararnamenin muhtemelen ABD Ulaştırma Bakanlığı'na, karayolu taşımacılığında kullanılan dizel yakıttan alınan vergilerin kaldırılması konusunda eyaletlerle koordinasyon sağlama talimatı vereceğini ifade etti.Kırmızı dizel nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/uluslararasi-ticaret-odasindan-uyari-asil-oldurucu-olan-gubre-meselesi-1109301714.html

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donald trump, dizel, dizel yakıt, g7, abd, reuters