https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/son-dakika-ekonomi-haberleri-trumptan-kirmizi-dizele-erisimi-genisleten-kararname-hazirligi-1109307601.html
Trump'tan, 'kırmızı dizele' erişimi genişleten kararname hazırlığı
Trump'tan, 'kırmızı dizele' erişimi genişleten kararname hazırlığı
Sputnik Türkiye
Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, vergiden muaf dizel yakıta erişimi genişletecek bir başkanlık kararnamesi hazırlıyor.
2026-10-05T19:42+0300
2026-10-05T19:42+0300
2026-10-05T19:42+0300
dünya
donald trump
dizel
dizel yakıt
g7
abd
reuters
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Geçen ay galon başına yaklaşık 6.50 dolarla rekor seviyeye ulaşan yüksek dizel fiyatları, Batı basınına göre 3 Kasım seçimleri öncesinde Trump için bir risk oluşturuyor. Haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, kararnamenin dizel yakıta erişimi artırmaya yönelik çeşitli yöntemler içermesinin beklendiğini, bu yöntemler arasında tarım sektörü ve bazı arazi araçları tarafından kullanılan ve "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıtın daha fazla kullanıma sunulmasının da yer alabileceğini belirtti.Üçüncü bir kaynak ise kararnamenin muhtemelen ABD Ulaştırma Bakanlığı'na, karayolu taşımacılığında kullanılan dizel yakıttan alınan vergilerin kaldırılması konusunda eyaletlerle koordinasyon sağlama talimatı vereceğini ifade etti.Kırmızı dizel nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/uluslararasi-ticaret-odasindan-uyari-asil-oldurucu-olan-gubre-meselesi-1109301714.html
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donald trump, dizel, dizel yakıt, g7, abd, reuters
donald trump, dizel, dizel yakıt, g7, abd, reuters
Trump'tan, 'kırmızı dizele' erişimi genişleten kararname hazırlığı
Konuya yakın kaynakların ajanslara verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, vergiden muaf dizel yakıta erişimi genişletecek bir başkanlık kararnamesi hazırlıyor.
Geçen ay galon başına yaklaşık 6.50 dolarla rekor seviyeye ulaşan yüksek dizel fiyatları, Batı basınına göre 3 Kasım seçimleri öncesinde Trump için bir risk oluşturuyor.
Haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, kararnamenin dizel yakıta erişimi artırmaya yönelik çeşitli yöntemler içermesinin beklendiğini, bu yöntemler arasında tarım sektörü ve bazı arazi araçları tarafından kullanılan ve "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıtın daha fazla kullanıma sunulmasının da yer alabileceğini belirtti.
Üçüncü bir kaynak ise kararnamenin muhtemelen ABD Ulaştırma Bakanlığı'na, karayolu taşımacılığında kullanılan dizel yakıttan alınan vergilerin kaldırılması konusunda eyaletlerle koordinasyon sağlama talimatı vereceğini ifade etti.
G7 ülkeleri geçen hafta, ABD'nin bu yakıtın ihracatını yasaklamayı değerlendirmesiyle oluşan Trump baskısının ardından 100 milyon varil dizel yakıtı
piyasaya süreceklerini duyurmuştu. Ancak bu miktarın ne kadarının tamamen yeni arzdan oluşacağı ya da mart ayındaki küresel bir anlaşmaya uyum kapsamında mı sağlanacağı netlik kazanmamıştı.
Kırmızı boyalı dizel ya da kırmızı dizel, arazi araçlarda kullanılmak üzere içine kırmızı renkli kimyasal boya eklenmiş normal bir dizel yakıtı.
Çoğu ülkede tarım, inşaat ve sanayi gibi alanlarda maliyeti düşürmek için daha düşük vergi oranıyla satılıyor.
Traktörler, iş makineleri, jeneratörler ve tarımsal ekipmanlar için uygundur. Otomobillerde kullanımı yasak.
Yakıtın rengi de kırmızı. Bu renk, normal yol vergisine tabi tutulan şeffaf dizelden kolayca ayırt edilmesini sağlıyor. Haksız vergi avantajı sağlamak amacıyla standart araçlarda kullanılmasını önlemek için bir kimlik işareti görevi görüyor.