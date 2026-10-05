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Sırp uzman: Almanya’daki siyasi kriz erken seçimle sonuçlanacak
Sırp uzman: Almanya’daki siyasi kriz erken seçimle sonuçlanacak
Sputnik Türkiye
Sırp gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Jarko Rakiç, Almanya’daki mevcut siyasi krizin erken parlamento seçimleriyle sonuçlanacağını belirtti. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T19:28+0300
2026-10-05T19:28+0300
dünya
almanya
frank-walter steinmeier
almanya için alternatif (afd)
nazi̇
avrupa
erken seçim
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Birliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkedeki siyasi bölünme tehlikesine dikkat çekerek Almanya’nın Weimar Cumhuriyeti ile aynı kaderi yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu. Weimar Cumhuriyeti’nin 1933’te çökmesi, Almanya’da Nazi rejiminin kurulmasına yol açmıştı.Konuyu Sputnik’e değerlendiren gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Jarko Rakiç, Almanya’daki mevcut durumu “siyasi çılgınlık” olarak nitelendirdi. Rakiç, sürecin Weimar Cumhuriyeti benzeri bir çöküşten ziyade erken seçimle sona ereceğini belirtti.Mevcut iktidar koalisyonunun Rusya’yı “dış tehdit”, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yanı sıra sol ve yeşil hareketleri ise “iç tehdit” olarak kurguladığını belirten Rakiç, “İktidar, olmayan düşmanlar ve sorunlar üretiyor ancak Almanya’nın karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik sorunları çözmeye yönelik hiçbir adım atmıyor. Bu sorunlar daha da ağırlaşacak” değerlendirmesinde bulundu.Steinmeier’in açıklamalarına ilişkin Rakiç, “İnsanların cepleri boşalırken masallar anlatmanın, güzel benzetmeler kullanmanın ve tarihsel paralellikleri çarpıtmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.Almanya’daki iktidar çevrelerinin yeni koşullara 20 yıl öncesinin yöntemleriyle yanıt vermeye çalıştığını ve bunun ülkedeki temel sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Rakiç, koalisyon ortaklarının ciddi reformlar konusunda uzlaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi.Rakiç, değerlendirmesini, “Almanya’da erken parlamento seçimlerine gidilmek zorunda kalınacak. Bu da mevcut iktidar koalisyonu için oyunun sonu demektir” sözleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rus-uzman-kamkinden-steinmeiere-afd-elestirisi-weimar-benzetmesi-carpitma-1109280551.html
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almanya, frank-walter steinmeier, almanya için alternatif (afd), nazi̇, avrupa, erken seçim
almanya, frank-walter steinmeier, almanya için alternatif (afd), nazi̇, avrupa, erken seçim

Sırp uzman: Almanya’daki siyasi kriz erken seçimle sonuçlanacak

19:28 05.10.2026
© AP Photo / Gero BreloerAlmanya bayrağı
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© AP Photo / Gero Breloer
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Sırp gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Jarko Rakiç, Almanya’daki mevcut siyasi krizin erken parlamento seçimleriyle sonuçlanacağını belirtti.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Birliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkedeki siyasi bölünme tehlikesine dikkat çekerek Almanya’nın Weimar Cumhuriyeti ile aynı kaderi yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu. Weimar Cumhuriyeti’nin 1933’te çökmesi, Almanya’da Nazi rejiminin kurulmasına yol açmıştı.
Konuyu Sputnik’e değerlendiren gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Jarko Rakiç, Almanya’daki mevcut durumu “siyasi çılgınlık” olarak nitelendirdi. Rakiç, sürecin Weimar Cumhuriyeti benzeri bir çöküşten ziyade erken seçimle sona ereceğini belirtti.
Mevcut iktidar koalisyonunun Rusya’yı “dış tehdit”, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yanı sıra sol ve yeşil hareketleri ise “iç tehdit” olarak kurguladığını belirten Rakiç, “İktidar, olmayan düşmanlar ve sorunlar üretiyor ancak Almanya’nın karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik sorunları çözmeye yönelik hiçbir adım atmıyor. Bu sorunlar daha da ağırlaşacak” değerlendirmesinde bulundu.
Steinmeier’in açıklamalarına ilişkin Rakiç, “İnsanların cepleri boşalırken masallar anlatmanın, güzel benzetmeler kullanmanın ve tarihsel paralellikleri çarpıtmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.
Almanya’daki iktidar çevrelerinin yeni koşullara 20 yıl öncesinin yöntemleriyle yanıt vermeye çalıştığını ve bunun ülkedeki temel sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Rakiç, koalisyon ortaklarının ciddi reformlar konusunda uzlaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi.
Rakiç, değerlendirmesini, “Almanya’da erken parlamento seçimlerine gidilmek zorunda kalınacak. Bu da mevcut iktidar koalisyonu için oyunun sonu demektir” sözleriyle tamamladı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
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