https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/sirp-uzman-almanyadaki-siyasi-kriz-erken-secimle-sonuclanacak-1109307470.html

Sırp uzman: Almanya’daki siyasi kriz erken seçimle sonuçlanacak

Sırp uzman: Almanya’daki siyasi kriz erken seçimle sonuçlanacak

Sputnik Türkiye

Sırp gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Jarko Rakiç, Almanya’daki mevcut siyasi krizin erken parlamento seçimleriyle sonuçlanacağını belirtti. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T19:28+0300

2026-10-05T19:28+0300

2026-10-05T19:28+0300

dünya

almanya

frank-walter steinmeier

almanya için alternatif (afd)

nazi̇

avrupa

erken seçim

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Birliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkedeki siyasi bölünme tehlikesine dikkat çekerek Almanya’nın Weimar Cumhuriyeti ile aynı kaderi yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu. Weimar Cumhuriyeti’nin 1933’te çökmesi, Almanya’da Nazi rejiminin kurulmasına yol açmıştı.Konuyu Sputnik’e değerlendiren gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Jarko Rakiç, Almanya’daki mevcut durumu “siyasi çılgınlık” olarak nitelendirdi. Rakiç, sürecin Weimar Cumhuriyeti benzeri bir çöküşten ziyade erken seçimle sona ereceğini belirtti.Mevcut iktidar koalisyonunun Rusya’yı “dış tehdit”, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yanı sıra sol ve yeşil hareketleri ise “iç tehdit” olarak kurguladığını belirten Rakiç, “İktidar, olmayan düşmanlar ve sorunlar üretiyor ancak Almanya’nın karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik sorunları çözmeye yönelik hiçbir adım atmıyor. Bu sorunlar daha da ağırlaşacak” değerlendirmesinde bulundu.Steinmeier’in açıklamalarına ilişkin Rakiç, “İnsanların cepleri boşalırken masallar anlatmanın, güzel benzetmeler kullanmanın ve tarihsel paralellikleri çarpıtmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.Almanya’daki iktidar çevrelerinin yeni koşullara 20 yıl öncesinin yöntemleriyle yanıt vermeye çalıştığını ve bunun ülkedeki temel sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Rakiç, koalisyon ortaklarının ciddi reformlar konusunda uzlaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi.Rakiç, değerlendirmesini, “Almanya’da erken parlamento seçimlerine gidilmek zorunda kalınacak. Bu da mevcut iktidar koalisyonu için oyunun sonu demektir” sözleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rus-uzman-kamkinden-steinmeiere-afd-elestirisi-weimar-benzetmesi-carpitma-1109280551.html

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almanya, frank-walter steinmeier, almanya için alternatif (afd), nazi̇, avrupa, erken seçim