https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/rus-uzman-kamkinden-steinmeiere-afd-elestirisi-weimar-benzetmesi-carpitma-1109280551.html

Rus uzman Kamkin'den Steinmeier'e 'AfD' eleştirisi: Weimar benzetmesi çarpıtma

Rus uzman Kamkin'den Steinmeier'e 'AfD' eleştirisi: Weimar benzetmesi çarpıtma

Sputnik Türkiye

Rus uzman Kamkin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Alman Birliği Günü'ndeki Weimar Cumhuriyeti benzetmesini değerlendirerek, bu kıyaslamanın... 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T16:47+0300

2026-10-04T16:47+0300

2026-10-04T16:47+0300

dünya

avrupa

aleksandr kamkin

olaf scholz

friedrich merz

almanya

i̇srail

almanya için alternatif (afd)

frank-walter steinmeier

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Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi'nden Almanya uzmanı Aleksandr Kamkin, iktidarın zayıflığı, düşük güven oyları ve koalisyon krizleri bağlamında Weimar Cumhuriyeti ile bugünkü Almanya arasında kısmi bir benzerlik kurulabileceğini ifade etti. Ancak Steinmeier'in, Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin yükselişini nasyonal sosyalistlerin iktidara gelmesiyle eş tutmasının kesinlikle haksız ve mantıksız olduğunu vurguladı.Sputnik'e verdiği demeçte, bugünkü Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası travmalarını yaşayan, milyarlarca tazminat ödeyen veya toprak kaybeden ezik bir devlet olmadığını belirten Kamkin, günümüzdeki memnuniyetsizliğin dış düşmanlardan ziyade doğrudan mevcut hükümetin politikalarına yönelik olduğunun altını çizdi.Göçmen meselesi ve AfD'ye yönelik suçlamalarAlmanya'da antisemitizmin artık yerli halk arasında neredeyse hiç bulunmadığını, AfD'nin de bu gündemden uzak durarak İsrail'e karşı oldukça ılımlı bir tutum sergilediğini aktaran uzman, ülkedeki yeni antisemitizmin yalnızca Ortadoğu kaynaklı göçmenlere ait bir olgu olduğuna dikkat çekti.Başbakanlar Olaf Scholz ve Friedrich Merz dönemlerindeki hükümetlerin Alman ekonomisini ve orta sınıfı planlı bir şekilde çökerttiğini ifade eden Kamkin, doğu eyaletlerindeki yüksek AfD oylarının temel sebebinin göçmen karşıtlığı değil, sosyal ve ekonomik politikalara duyulan protesto olduğunu vurguladı. Kamkin, Steinmeier'in açıklamalarını siyasi rakiplerini şeytanlaştırmayı amaçlayan kirli bir halkla ilişkiler kampanyası olarak nitelendirdi.

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Sputnik Türkiye

avrupa, aleksandr kamkin, olaf scholz, friedrich merz, almanya, i̇srail, almanya için alternatif (afd), frank-walter steinmeier