https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusyadan-japonyaya-orantili-karsi-tedbir-uyarisi-1109306356.html

Rusya’dan Japonya’ya ‘orantılı karşı tedbir’ uyarısı

Rusya’dan Japonya’ya ‘orantılı karşı tedbir’ uyarısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya’nın 33 Rus kuruluşu ve 9 kişiyi hedef alan yeni yaptırımlarına, Tokyo açısından önem taşıyan... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T18:33+0300

2026-10-05T18:33+0300

2026-10-05T18:33+0300

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mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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tokyo

yaptırım

rusya

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, Japonya’nın Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararlarının karşılıksız kalmayacağını ifade etti.Zaharova, "Tokyo’nun dostane olmayan girişimlerine orantılı karşı tedbirlerle yanıt verilecektir. Bu tedbirler öncelikle Japonya’nın çıkarlarının bulunduğu alanlara yönelik olacak" ifadelerini kullandı.Japonya’nın 2 Ekim’de Rusya’ya karşı 27’nci yaptırım paketini açıkladığını hatırlatan Zaharova, söz konusu tedbirlerin 33 Rus tüzel kişiliği, 9 Rus vatandaşı ve yurt dışındaki bazı şirketleri kapsadığını, yeni kararlarla deniz taşımacılığı alanına da ilk kez kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.Tokyo’nun söz konusu adımlarının Japon dış politikasının bağımsız olmadığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Zaharova, Japonya’nın ulusal çıkarları doğrultusunda değil, Rusya’yı “stratejik yenilgiye” uğratmayı amaçlayan Avro-Atlantik ülkeleriyle dayanışma içinde hareket ettiğini vurguladı.Zaharova, yeni yaptırımlarla Ukrayna’da uzun vadeli barışın sağlanması ihtimalinin daha da uzaklaştığına dikkati çekerek, Japonya'nın yeni kısıtlamaları yürürlüğe koyarken uluslararası hukuku bir kez daha göz ardı ettiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cinden-japonyaya-tarihi-ultimatom-bir-geleceginiz-olmayacak-1109114774.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, yaptırım, rusya, ukrayna