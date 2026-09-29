https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cinden-japonyaya-tarihi-ultimatom-bir-geleceginiz-olmayacak-1109114774.html
Çin'den Japonya'ya tarihi ültimatom: Bir geleceğiniz olmayacak
Çin'den Japonya'ya tarihi ültimatom: Bir geleceğiniz olmayacak
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tokyo Duruşmaları'nın 80. yılında Japonya'yı sert sözlerle hedef aldı. Pekin'de gerçekleşen kritik temasta Japon heyetine açık... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T08:44+0300
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Asya-Pasifik hattında tansiyon hızla tırmanırken, Pekin'den Tokyo'ya yönelik benzeri görülmemiş sertlikte bir diplomatik ültimatom geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkeyi ziyaret eden Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği (JAPIT) Başkanı Takeşi Ivaya'yı kabul ettiği resmi görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri sarsacak açıklamalarda bulundu.İkinci Dünya Savaşı sonrası Japon savaş suçlularının yargılandığı tarihi Tokyo Duruşmaları'nın 80. yılına işaret eden Çinli Bakan, Japonya'nın savaş sonrası uluslararası düzene ve "Barış Anayasası" ilkelerine meydan okuduğunu öne sürdü. Vang Yi, geçmişteki saldırganlık politikalarına geri dönülmeye çalışıldığını belirterek, "Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa, dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir; bir geleceği de olmayacaktır" ifadelerini kullandı.Krizin fitilini ateşleyen konu: Tayvan açıklamalarıPekin'in diplomatik sınırları zorlayan bu sert çıkışının perde arkasında, Tayvan sorunu ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin radikal güvenlik politikaları yatıyor. Başbakan Takaiçi, Japon Parlamentosu Diet oturumunda yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı'na yönelik olası bir askeri müdahaleyi Japonya'nın "varlığını tehdit eden durum" kategorisinde değerlendirebileceklerini ve ordunun devreye girebileceğini açıkça ilan etmişti.Geleneksel "stratejik belirsizlik" politikasını terk eden ilk lider olarak tarihe geçen Takaiçi, Pekin'in tüm diplomatik protesto notalarına rağmen sözlerini geri almayı reddetti. Bu gelişme; karşılıklı uçuş iptallerinden ticari yaptırımlara, askeri sürtüşmelerden kültürel ambargolara kadar uzanan derin bir kriz dalgasını tetikledi.Yasukuni tapınağı ve militarizm gölgesiPekin yönetiminin rahatsızlığının bir diğer ayağını ise Japon siyasetçilerin tartışmalı adımları oluşturuyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) mensuplarının, İkinci Dünya Savaşı'ndaki A sınıfı savaş suçlularının anıldığı Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesi ve ziyaretlerde bulunması Çin tarafından militarizmin yeniden canlandırılması olarak nitelendiriliyor.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tokyo'nun acil görevinin Tayvan'a dair "hatalı söylem ve eylemleri" derhal düzeltmek ve Çin gerçekliğine dair rasyonel bir tavır benimsemek olduğunu vurgulayarak, aksi senaryoda bölgedeki gerilimin askeri çatışma riskini artıracağı uyarısını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trumptan-iran-iddiasina-cok-sert-yanit-haberi-derhal-geri-cekin-1109113377.html
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vang yi, takeşi ivaya, tayvan, japonya, pekin, asya & pasifik
vang yi, takeşi ivaya, tayvan, japonya, pekin, asya & pasifik
Çin'den Japonya'ya tarihi ültimatom: Bir geleceğiniz olmayacak
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tokyo Duruşmaları'nın 80. yılında Japonya'yı sert sözlerle hedef aldı. Pekin'de gerçekleşen kritik temasta Japon heyetine açık uyarıda bulunan Vang, Tokyo yönetiminin militarizme yönelmesi ve Tayvan konusunda geri adım atmaması durumunda "bir geleceğinin olmayacağını" vurguladı.
Asya-Pasifik hattında tansiyon hızla tırmanırken, Pekin'den Tokyo'ya yönelik benzeri görülmemiş sertlikte bir diplomatik ültimatom geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkeyi ziyaret eden Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği (JAPIT) Başkanı Takeşi Ivaya'yı kabul ettiği resmi görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri sarsacak açıklamalarda bulundu.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Japon savaş suçlularının yargılandığı tarihi Tokyo Duruşmaları'nın 80. yılına
işaret eden Çinli Bakan, Japonya'nın
savaş sonrası uluslararası düzene ve "Barış Anayasası"
ilkelerine meydan okuduğunu öne sürdü. Vang Yi, geçmişteki saldırganlık politikalarına geri dönülmeye çalışıldığını belirterek, "Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa, dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir; bir geleceği de olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Krizin fitilini ateşleyen konu: Tayvan açıklamaları
Pekin'in
diplomatik sınırları zorlayan bu sert çıkışının perde arkasında, Tayvan sorunu
ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae
'nin radikal güvenlik politikaları yatıyor. Başbakan Takaiçi, Japon Parlamentosu Diet oturumunda yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı'na
yönelik olası bir askeri müdahaleyi Japonya'nın "varlığını tehdit eden durum" kategorisinde değerlendirebileceklerini ve ordunun devreye girebileceğini açıkça ilan etmişti.
Geleneksel "stratejik belirsizlik" politikasını terk eden ilk lider olarak tarihe geçen Takaiçi, Pekin'in tüm diplomatik protesto notalarına rağmen sözlerini geri almayı reddetti. Bu gelişme; karşılıklı uçuş iptallerinden ticari yaptırımlara, askeri sürtüşmelerden kültürel ambargolara kadar uzanan derin bir kriz dalgasını tetikledi.
Yasukuni tapınağı ve militarizm gölgesi
Pekin yönetiminin rahatsızlığının bir diğer ayağını ise Japon siyasetçilerin tartışmalı adımları oluşturuyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP
) mensuplarının, İkinci Dünya Savaşı'ndaki A sınıfı savaş suçlularının anıldığı Yasukuni Tapınağı
'na adak göndermesi ve ziyaretlerde bulunması Çin
tarafından militarizmin yeniden canlandırılması
olarak nitelendiriliyor.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi
, Tokyo'nun
acil görevinin Tayvan'a dair "hatalı söylem ve eylemleri" derhal düzeltmek ve Çin gerçekliğine dair rasyonel bir tavır benimsemek olduğunu vurgulayarak, aksi senaryoda bölgedeki gerilimin askeri çatışma riskini artıracağı uyarısını yineledi.