https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi--1109297073.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Ekim 2026 tarihli günlük bilgilendirmesinde, Zaporojye Bölgesi'ndeki Samoylovka yerleşiminin ele geçirildiğini, Ukrayna ordusunun... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T12:49+0300
2026-10-05T12:49+0300
2026-10-05T13:19+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü bildirdi.‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı birliklerin, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemesini sürdürdüğü ve kararlı eylemlerle Zaporojye Bölgesi'ndeki Samoylovka yerleşimini kurtardığı ifade edildi.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir günde 1435'ten fazla askerini ve 9 zırhlı muharebe aracını kaybetti.Ukrayna’da insansız hava aracı depolama yerleri ve Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 148 nokta bombalandı.Rus hava savunma sistemlerinin 4 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARSçoklu roketatar sistemine ait bir füzeyi ve 861 uçak tipi İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kiberberkut-ukrayna-ordu-mensubu-kadinlardan-bin-500u-askin-cinsel-taciz-ve-siddet-sikayeti-1109291867.html
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rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı
12:49 05.10.2026 (güncellendi: 13:19 05.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Ekim 2026 tarihli günlük bilgilendirmesinde, Zaporojye Bölgesi'ndeki Samoylovka yerleşiminin ele geçirildiğini, Ukrayna ordusunun bir günde 1435'ten fazla askerini kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü bildirdi.
‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı birliklerin, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemesini sürdürdüğü ve kararlı eylemlerle Zaporojye Bölgesi'ndeki Samoylovka yerleşimini kurtardığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Samoilovka'nın kurtarılmasının Zaporijya bölgesindeki Ternovka yönünde gerçekleştirilecek yeni taarruz hareketleri için bir köprübaşı oluşturduğunu açıkladı.
Yerleşim yerinin kurtarılması esnasında Rusya Silahlı Kuvvetleri, 400'den fazla yapıyı temizledi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yaklaşık bir bölük unsuru etkisiz hale getirdi.
Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir günde 1435'ten fazla askerini ve 9 zırhlı muharebe aracını kaybetti.
Ukrayna’da insansız hava aracı depolama yerleri ve Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 148 nokta bombalandı.
Rus hava savunma sistemlerinin 4 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARSçoklu roketatar sistemine ait bir füzeyi ve 861 uçak tipi İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.