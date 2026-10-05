https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi--1109297073.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Ekim 2026 tarihli günlük bilgilendirmesinde, Zaporojye Bölgesi'ndeki Samoylovka yerleşiminin ele geçirildiğini, Ukrayna ordusunun... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T12:49+0300

2026-10-05T12:49+0300

2026-10-05T13:19+0300

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü bildirdi.‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı birliklerin, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemesini sürdürdüğü ve kararlı eylemlerle Zaporojye Bölgesi'ndeki Samoylovka yerleşimini kurtardığı ifade edildi.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir günde 1435'ten fazla askerini ve 9 zırhlı muharebe aracını kaybetti.Ukrayna’da insansız hava aracı depolama yerleri ve Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 148 nokta bombalandı.Rus hava savunma sistemlerinin 4 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARSçoklu roketatar sistemine ait bir füzeyi ve 861 uçak tipi İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.

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