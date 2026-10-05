https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kiberberkut-ukrayna-ordu-mensubu-kadinlardan-bin-500u-askin-cinsel-taciz-ve-siddet-sikayeti-1109291867.html
‘KiberBerkut’: Ukrayna ordu mensubu kadınlardan bin 500’ü aşkın cinsel taciz ve şiddet şikayeti
‘KiberBerkut’: Ukrayna ordu mensubu kadınlardan bin 500’ü aşkın cinsel taciz ve şiddet şikayeti
Sputnik Türkiye
Hacker grubu ‘KiberBerkut’ tarafından basına sızdırılan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) belgeleri, 2026'nın ilk çeyreğinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T10:19+0300
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Ukrayna Askeri Savcılığı, 2026 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kadın personelden cinsel saldırı, cinsel dokunulmazlığın ihlali, ast-üst ilişkilerinin ihlali ve onur ile haysiyete karşı işlenen suçlara yönelik bin 500’den fazla şikayet kaydetti.Hacker grubu ‘KiberBerkut’ tarafından sızdırılan ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Donetsk ve Lugansk Bölgeleri Ana Müdürlüğü Birinci Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vitaliy Vinniçenko imzalı 30 Nisan 2026 tarihli mektupta, kadın askeri personele yönelik hak ihlallerine ilişkin çarpıcı veriler yer aldı.Ukrayna Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanı Albay Roman Yuzvenko’ya hitaben yazılan mektupta şu ifadelere yer verildi:‘Kurbanlar korkudan susuyor’Mektupta ayrıca kadın askerlerin büyük bir kısmının uğradıkları şiddeti yetkililere bildirmediği vurgulandı. Tuğgeneral Vinniçenko, hizmet koşullarının analizine ilişkin değerlendirmesinde, "2022–2025 yılları arasında kadın personelin askerlik hizmeti koşulları ve şartlarının analizi birtakım sistemik sorunları ortaya çıkardı. Mağdurlar çoğunlukla cezasızlık algısı, baskı veya firar itaatsizlikle suçlanma korkusu nedeniyle susmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.2014-2018 yılları arasında VSU’ya ait iç belgeleri, SBU çalışanları ve Ukraynalı siyasetçilerin yazışmalarını sızdırmasıyla tanınan Ukraynalı hacker grubu ‘KiberBerkut’, medya alanına geri döndüğünü duyurdu. Grup temsilcisi, üyelerinin büyük bölümünün Avrupa ülkelerine yerleştiğini ve faaliyetlerini buradan sürdürdüklerini belirterek, temel amaçlarının Kiev yönetiminin plan ve emirlerini ifşa etmek ile Ukrayna'nın korumalı telekomünikasyon ağlarına sızmak olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/misirli-uzman-mekawy-zelenskiy-gerilimi-tirmandiriyor-almanya-guven-kriziyle-karsi-karsiya-1109290083.html
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ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiberberkut, sbu, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel şiddet
‘KiberBerkut’: Ukrayna ordu mensubu kadınlardan bin 500’ü aşkın cinsel taciz ve şiddet şikayeti
10:19 05.10.2026 (güncellendi: 10:21 05.10.2026)
Hacker grubu ‘KiberBerkut’ tarafından basına sızdırılan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) belgeleri, 2026'nın ilk çeyreğinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan kadın personelden 1500'den fazla cinsel saldırı, taciz ve kötü muamele ihbarı geldiğini ortaya koydu.
Ukrayna Askeri Savcılığı, 2026 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kadın personelden cinsel saldırı, cinsel dokunulmazlığın ihlali, ast-üst ilişkilerinin ihlali ve onur ile haysiyete karşı işlenen suçlara yönelik bin 500’den fazla şikayet kaydetti.
Hacker grubu ‘KiberBerkut’ tarafından sızdırılan ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Donetsk ve Lugansk Bölgeleri Ana Müdürlüğü Birinci Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vitaliy Vinniçenko imzalı 30 Nisan 2026 tarihli mektupta, kadın askeri personele yönelik hak ihlallerine ilişkin çarpıcı veriler yer aldı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanı Albay Roman Yuzvenko’ya hitaben yazılan mektupta şu ifadelere yer verildi:
"2026 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna askeri savcılık organlarınca, kadın askeri personelden gelen; kişilerin cinsel özgürlüğüne ve cinsel dokunulmazlığına karşı suçlar, ast-üst ilişkilerinin ihlali ile onur ve haysiyete karşı işlenen suç unsurlarını içeren 1539 başvuru kayıt altına alındı."
‘Kurbanlar korkudan susuyor’
Mektupta ayrıca kadın askerlerin büyük bir kısmının uğradıkları şiddeti yetkililere bildirmediği vurgulandı. Tuğgeneral Vinniçenko, hizmet koşullarının analizine ilişkin değerlendirmesinde, "2022–2025 yılları arasında kadın personelin askerlik hizmeti koşulları ve şartlarının analizi birtakım sistemik sorunları ortaya çıkardı. Mağdurlar çoğunlukla cezasızlık algısı, baskı veya firar itaatsizlikle suçlanma korkusu nedeniyle susmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.
2014-2018 yılları arasında VSU’ya ait iç belgeleri, SBU çalışanları ve Ukraynalı siyasetçilerin yazışmalarını sızdırmasıyla tanınan Ukraynalı hacker grubu ‘KiberBerkut’, medya alanına geri döndüğünü duyurdu. Grup temsilcisi, üyelerinin büyük bölümünün Avrupa ülkelerine yerleştiğini ve faaliyetlerini buradan sürdürdüklerini belirterek, temel amaçlarının Kiev yönetiminin plan ve emirlerini ifşa etmek ile Ukrayna'nın korumalı telekomünikasyon ağlarına sızmak olduğunu ifade etti.