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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-gemi-vuruldu-1109307017.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Yujnıy Limanı’na düzenlenen saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T18:59+0300
2026-10-05T18:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki liman altyapısı ile askeri yüklerin taşınmasında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin pazartesi günü Ukrayna’nın liman altyapısını ve ülkeye askeri malzeme taşınmasında kullanılan gemileri İHA’larla hedef almaya devam ettiği kaydedildi.Açıklamada, “Yujnıy Limanı’na düzenlenen saldırılar sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için yük taşıyan kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/ozel-askeri-harekat-suruyor-ukraynanin-radar-istasyonu-imha-edildi-1109278172.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan gemi vuruldu

18:59 05.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Yujnıy Limanı’na düzenlenen saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki liman altyapısı ile askeri yüklerin taşınmasında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin pazartesi günü Ukrayna’nın liman altyapısını ve ülkeye askeri malzeme taşınmasında kullanılan gemileri İHA’larla hedef almaya devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, “Yujnıy Limanı’na düzenlenen saldırılar sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için yük taşıyan kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
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UKRAYNA KRİZİ
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