https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-malzeme-tasiyan-gemi-vuruldu-1109307017.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna malzeme taşıyan gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Yujnıy Limanı’na düzenlenen saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T18:59+0300

2026-10-05T18:59+0300

2026-10-05T18:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

kuru yük gemisi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’daki liman altyapısı ile askeri yüklerin taşınmasında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin pazartesi günü Ukrayna’nın liman altyapısını ve ülkeye askeri malzeme taşınmasında kullanılan gemileri İHA’larla hedef almaya devam ettiği kaydedildi.Açıklamada, “Yujnıy Limanı’na düzenlenen saldırılar sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için yük taşıyan kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi