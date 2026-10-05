https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rusya-disisleri-bakanligindan-starlink-aciklamasi-icislerine-mudahale-tehdidi-buyuyor-1109299933.html
Rusya Dışişleri Bakanlığından Starlink açıklaması: ‘İçişlerine müdahale tehdidi büyüyor’
Rusya Dışişleri Bakanlığından Starlink açıklaması: ‘İçişlerine müdahale tehdidi büyüyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Starlink benzeri uydu iletişim sistemlerinin bağımsız ülkelerin içişlerine müdahale amacıyla kullanılmasının... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T14:17+0300
2026-10-05T14:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği mülakatta, Starlink ve benzeri uydu iletişim sistemlerinin ülkelerin içişlerine müdahale amacıyla kullanımının giderek yaygınlaştığına dikkati çekti.İran’ın, 2022 yılında ülkedeki gösterilerin koordine edilmesi amacıyla yasa dışı yollarla sokulan Starlink terminallerinin kullanıldığına dair kanıtlar sunduğunu hatırlatan Zaharova, o tarihten bu yana 10’dan fazla ülkenin bu tür sistemlerin yasa dışı kullanımından zarar gördüğünü ifade etti.Zaharova, "Tarafsız ülkelerin uydu iletişim sistemlerinin devletlerin içişlerine müdahale amacıyla kullanılması, giderek daha kapsamlı bir tehdit haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.Sistem sahiplerinin terminallerin hizmetini uzaktan askıya aldıklarına dair açıklamalarına rağmen İran'da halen yasa dışı Starlink cihazlarının tespit edilmeye devam ettiğini belirten Zaharova, "Uydu operatörlerinin ve arkalarındaki odakların, bağımsız devletlerin mevzuatına açıkça alaycı bir yaklaşım sergilediği ortada" ifadelerini kullandı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sputnik, starlink, abd, i̇çişlerine müdahale, i̇ran
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sputnik, starlink, abd, i̇çişlerine müdahale, i̇ran
Rusya Dışişleri Bakanlığından Starlink açıklaması: ‘İçişlerine müdahale tehdidi büyüyor’
14:17 05.10.2026 (güncellendi: 14:18 05.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Starlink benzeri uydu iletişim sistemlerinin bağımsız ülkelerin içişlerine müdahale amacıyla kullanılmasının giderek daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e verdiği mülakatta, Starlink ve benzeri uydu iletişim sistemlerinin ülkelerin içişlerine müdahale amacıyla kullanımının giderek yaygınlaştığına dikkati çekti.
İran’ın, 2022 yılında ülkedeki gösterilerin koordine edilmesi amacıyla yasa dışı yollarla sokulan Starlink terminallerinin kullanıldığına dair kanıtlar sunduğunu hatırlatan Zaharova, o tarihten bu yana 10’dan fazla ülkenin bu tür sistemlerin yasa dışı kullanımından zarar gördüğünü ifade etti.
Zaharova, "Tarafsız ülkelerin uydu iletişim sistemlerinin devletlerin içişlerine müdahale amacıyla kullanılması, giderek daha kapsamlı bir tehdit haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Sistem sahiplerinin terminallerin hizmetini uzaktan askıya aldıklarına dair açıklamalarına rağmen İran'da halen yasa dışı Starlink cihazlarının tespit edilmeye devam ettiğini belirten Zaharova, "Uydu operatörlerinin ve arkalarındaki odakların, bağımsız devletlerin mevzuatına açıkça alaycı bir yaklaşım sergilediği ortada" ifadelerini kullandı.