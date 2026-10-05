https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/luganskta-araca-iha-saldirisi-16-yasindaki-kiz-hayatini-kaybetti-iki-genc-yaralandi-1109299587.html

Lugansk'ta araca İHA saldırısı: 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti, iki genç yaralandı

Lugansk'ta araca İHA saldırısı: 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti, iki genç yaralandı

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Paseçnik, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) gençleri taşıyan otomobile saldırdığını, saldırıda 16 yaşındaki... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T13:57+0300

2026-10-05T13:57+0300

2026-10-05T13:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

leonid paseçnik

ukrayna

çernuhino

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

terör saldırısı

gençler

sivil can kaybı

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LHC Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna'ya ait bir İHA’nın düzenlediği saldırıda Pasechnik, 17 ve 19 yaşlarındaki iki gencin de yaralandığını açıkladı.Paseçnik, Max platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Perevalsk Belediye Okrugu'na bağlı Çernuhino kasabası civarında neonaziler, gençleri taşıyan bir binek otomobile saldırdı. Aldığı yaralar nedeniyle 16 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. 19 ve 17 yaşlarındaki iki genç de yaralandı" ifadelerini kullandı.Paseçnik, yaralanan gençlerin hızla sağlık kuruluşuna ulaştırıldığını ve kendilerine gerekli tüm yardımın sağlandığını da sözlerine ekledi.

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rusya

ukrayna

çernuhino

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Sputnik Türkiye

rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, ukrayna, çernuhino, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, gençler, sivil can kaybı, sivil kayıplar