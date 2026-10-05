https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/luganskta-araca-iha-saldirisi-16-yasindaki-kiz-hayatini-kaybetti-iki-genc-yaralandi-1109299587.html
Lugansk'ta araca İHA saldırısı: 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti, iki genç yaralandı
Lugansk'ta araca İHA saldırısı: 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti, iki genç yaralandı
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Paseçnik, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) gençleri taşıyan otomobile saldırdığını, saldırıda 16 yaşındaki... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T13:57+0300
2026-10-05T13:57+0300
2026-10-05T13:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
leonid paseçnik
ukrayna
çernuhino
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör saldırısı
gençler
sivil can kaybı
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LHC Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna'ya ait bir İHA’nın düzenlediği saldırıda Pasechnik, 17 ve 19 yaşlarındaki iki gencin de yaralandığını açıkladı.Paseçnik, Max platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Perevalsk Belediye Okrugu'na bağlı Çernuhino kasabası civarında neonaziler, gençleri taşıyan bir binek otomobile saldırdı. Aldığı yaralar nedeniyle 16 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. 19 ve 17 yaşlarındaki iki genç de yaralandı" ifadelerini kullandı.Paseçnik, yaralanan gençlerin hızla sağlık kuruluşuna ulaştırıldığını ve kendilerine gerekli tüm yardımın sağlandığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/lavrov-nato-altyapisinin-afganistan-ve-komsu-ulkelerde-konuslandirilmasi-kabul-edilemez-1109298825.html
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rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, ukrayna, çernuhino, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, gençler, sivil can kaybı, sivil kayıplar
rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, ukrayna, çernuhino, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, gençler, sivil can kaybı, sivil kayıplar
Lugansk'ta araca İHA saldırısı: 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti, iki genç yaralandı
13:57 05.10.2026 (güncellendi: 13:59 05.10.2026)
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Paseçnik, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) gençleri taşıyan otomobile saldırdığını, saldırıda 16 yaşındaki bir kızın öldüğünü, 17 ve 19 yaşlarındaki iki gencin yaralandığını duyurdu.
LHC Başkanı Leonid Paseçnik, Ukrayna'ya ait bir İHA’nın düzenlediği saldırıda Pasechnik, 17 ve 19 yaşlarındaki iki gencin de yaralandığını açıkladı.
Paseçnik, Max platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Perevalsk Belediye Okrugu'na bağlı Çernuhino kasabası civarında neonaziler, gençleri taşıyan bir binek otomobile saldırdı. Aldığı yaralar nedeniyle 16 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. 19 ve 17 yaşlarındaki iki genç de yaralandı" ifadelerini kullandı.
Paseçnik, yaralanan gençlerin hızla sağlık kuruluşuna ulaştırıldığını ve kendilerine gerekli tüm yardımın sağlandığını da sözlerine ekledi.