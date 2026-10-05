https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rus-guvenlik-yetkilisi-kievdeki-internet-krizini-yorumladi-yeni-maydan-korkusu-var-1109291681.html

Rus güvenlik yetkilisi Kiev'deki internet krizini yorumladı: 'Yeni Maydan korkusu var'

Rus güvenlik yetkilisi Kiev'deki internet krizini yorumladı: 'Yeni Maydan korkusu var'

Sputnik Türkiye

Kiev yönetiminin, artan toplumsal tepkiler ve 'yeni bir Maydan' endişesi nedeniyle başkentteki internet ve iletişim altyapısının onarımını kasıtlı olarak... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T10:11+0300

2026-10-05T10:11+0300

2026-10-05T10:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

kiev

maydan

ukrayna

sputnik

rusya

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109239108_0:43:802:494_1920x0_80_0_0_b703bd716967918c19150d6403ff0e01.png

Rusya'nın Ukrayna'daki kritik altyapı tesislerine yönelik saldırıları Kiev'de telekomünikasyon ağlarını hedef alırken, yerel sağlayıcılar Eylül ayının sonlarında geniş çaplı ağ arızaları yaşandığını duyurdu.Sputnik'e konuşan Rus güvenlik kaynaklarına göre, Ukrayna makamları başkentteki internet ve veri merkezi bağlantılarının onarımı konusunda aceleci davranmıyor. Bu durumun arkasında, insani durumdan duyulan memnuniyetsizliğin artması ve yönetimle ilgili şikayetlerin çoğalması yatıyor.'Sokaklarda yönetime karşı toplanma çağrıları var'Rus güvenlik yetkilisi, şehirde yaşayanların ve bazı aktivistlerin mevcut iktidara karşı ses yükseltmeye başladığını, eski asker Aleksandr Todorov gibi isimlerin ise halkı yönetime karşı toplanmaya çağırdığını anlattı.Sosyal ağlarda ordu için net görev sürelerinin belirlenmesi, askerlik şubelerinin yetkilerinin sınırlandırılması, kadınların seferber edilmemesi ve yolsuzlukla mücadelenin sertleştirilmesi yönünde güçlü talepler dile getiriliyor. Güvenlik yetkilisi, bu protesto dalgasının arkasında Batılı ülkelerin olduğunu ve bu ülkelerin Zelenkiy'e ülke içinde de kontrolün kendilerinde olduğunu göstermek istediklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/batida-kieve-yapilan-yeni-yardima-tepki-tam-bir-cilginlik-1109289031.html

kiev

maydan

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kiev, maydan, ukrayna, sputnik, rusya, vladimir zelenskiy