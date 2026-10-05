Rus güvenlik yetkilisi Kiev'deki internet krizini yorumladı: 'Yeni Maydan korkusu var'
© REUTERS Gleb GaranichUkrayna'nın başkenti Kiev'de trafik durumu
© REUTERS Gleb Garanich
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Kiev yönetiminin, artan toplumsal tepkiler ve 'yeni bir Maydan' endişesi nedeniyle başkentteki internet ve iletişim altyapısının onarımını kasıtlı olarak geciktirdiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki kritik altyapı tesislerine yönelik saldırıları Kiev'de telekomünikasyon ağlarını hedef alırken, yerel sağlayıcılar Eylül ayının sonlarında geniş çaplı ağ arızaları yaşandığını duyurdu.
Sputnik'e konuşan Rus güvenlik kaynaklarına göre, Ukrayna makamları başkentteki internet ve veri merkezi bağlantılarının onarımı konusunda aceleci davranmıyor. Bu durumun arkasında, insani durumdan duyulan memnuniyetsizliğin artması ve yönetimle ilgili şikayetlerin çoğalması yatıyor.
Sputnik'e konuşan Rus güvenlik kaynaklarına göre, Ukrayna makamları başkentteki internet ve veri merkezi bağlantılarının onarımı konusunda aceleci davranmıyor. Bu durumun arkasında, insani durumdan duyulan memnuniyetsizliğin artması ve yönetimle ilgili şikayetlerin çoğalması yatıyor.
'Sokaklarda yönetime karşı toplanma çağrıları var'
Rus güvenlik yetkilisi, şehirde yaşayanların ve bazı aktivistlerin mevcut iktidara karşı ses yükseltmeye başladığını, eski asker Aleksandr Todorov gibi isimlerin ise halkı yönetime karşı toplanmaya çağırdığını anlattı.
Sosyal ağlarda ordu için net görev sürelerinin belirlenmesi, askerlik şubelerinin yetkilerinin sınırlandırılması, kadınların seferber edilmemesi ve yolsuzlukla mücadelenin sertleştirilmesi yönünde güçlü talepler dile getiriliyor.
Güvenlik yetkilisi, bu protesto dalgasının arkasında Batılı ülkelerin olduğunu ve bu ülkelerin Zelenkiy'e ülke içinde de kontrolün kendilerinde olduğunu göstermek istediklerini vurguladı.
Sosyal ağlarda ordu için net görev sürelerinin belirlenmesi, askerlik şubelerinin yetkilerinin sınırlandırılması, kadınların seferber edilmemesi ve yolsuzlukla mücadelenin sertleştirilmesi yönünde güçlü talepler dile getiriliyor.
Güvenlik yetkilisi, bu protesto dalgasının arkasında Batılı ülkelerin olduğunu ve bu ülkelerin Zelenkiy'e ülke içinde de kontrolün kendilerinde olduğunu göstermek istediklerini vurguladı.