https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rus-disisleri-bombardimanlarin-amaci-ukraynanin-rus-ekonomisine-zarar-vermesini-onlemek-1109302096.html

Rus Dışişleri: Bombardımanların amacı Ukrayna'nın Rus ekonomisine zarar vermesini önlemek

Rus Dışişleri: Bombardımanların amacı Ukrayna'nın Rus ekonomisine zarar vermesini önlemek

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki askeri ve savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanların, Kiev yönetiminin Rus ekonomisine zarar verme kapasitesini ortadan kaldırma amaçlı... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T15:54+0300

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2026-10-05T15:54+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'daki askeri ve savunma sanayi tesislerine yönelik bombardımanların, Kiev yönetiminin Rus ekonomisine zarar verme kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy'in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artırma tehditlerine yanıt olarak Ukrayna'daki askeri ve savunma sanayi tesislerine düzenlenen bombardımanların yoğunlaştırılacağını açıklamıştı. Bu bağlamda değerlendirmelerde bulunan Miroşnik, Moskova'nın temel hedefinin Kiev rejimini her türlü tırmandırma ve Rus ekonomisine zarar verme imkanından tamamen mahrum bırakmak olduğunu vurguladı. Zelenskiy'in tehditlerinin ve bunları hayata geçirme girişimlerinin bizzat Ukrayna toprakları üzerinde yıkıcı bir etki yaratacağını belirten Miroşnik, "Bizim görevimiz, onu herhangi bir tırmandırma ve Rus ekonomisine zarar verebilecek her türlü saldırı olasılığından azami ölçüde mahrum bırakmaktır" ifadelerini kullandı.Kiev sakinlerine tepki gösterme çağrısıUkrayna yönetiminin yaz aylarında gerçekleştirdiği eylemlerin bugün Rusya'dan gelen saldırıların artmasına yol açtığını dile getiren Miroşnik, Kiev sakinlerinin yaşananlardan Zelenskiy'i sorumlu tutması gerektiğini belirtti. Miroşnik, "Şu anda Kiev sakinleri, Rusya'yı müzakerelere zorlamaya yönelik önceki kırk günlük sözde çaba nedeniyle Zelenskiy'e açıkça teşekkür etmelidir, çünkü Ukrayna'nın yaz aylarında yaptıklarının karşılığı bugün Ukrayna topraklarına yönelik tırmanışta ve Rusya tarafındaki saldırıların artmasında kendini göstermiştir" dedi.

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rodion miroşnik, ukrayna, kiev, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya savunma bakanlığı