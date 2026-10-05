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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kremlinden-kievdeki-buyukelciliklere-uyari-ozel-askeri-harekat-devam-edecek-1109297961.html
Kremlin'den Kiev'deki büyükelçiliklere uyarı: Özel askeri harekat devam edecek
Kremlin'den Kiev'deki büyükelçiliklere uyarı: Özel askeri harekat devam edecek
Sputnik Türkiye
Rusya, Kiev'deki yabancı misyonları askeri operasyonlarla bağlantılı olası tehlikelere karşı uyardıklarını belirterek, başkentteki diplomatik faaliyetlerin... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T13:29+0300
2026-10-05T13:29+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Kiev'deki yabancı büyükelçiliklerin güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya'nın Ukrayna'nın başkentindeki faaliyetlerin tehlikeli olduğu konusunda gerekli uyarıları yaptığını vurgulayan Peskov, Rusya dışişleri ve savunma bakanlıklarının daha önce de bu konuda bilgilendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.Diplomatik temsilciliklerin güvenliği konusundaki inisiyatifin tamamen yabancı devletlere ait olduğunu belirten Peskov, Kiev'de misyonu bulunan ülkelerin kendi kararlarını vermesi gerektiğini kaydetti.'Ukrayna bedelini ödeyecek'Peskov, Ukrayna tarafının Rusya'nın sivil ekonomisini hedef alan saldırıların kapsamını genişlettiğini belirterek, "Ukrayna bu eylemler için bedel ödemelidir ve mutlaka ödeyecektir" dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonların birer misilleme niteliği taşıdığına da dikkat çekti.
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haberler, rusya, kiev, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, kremlin, dmitriy peskov
haberler, rusya, kiev, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin'den Kiev'deki büyükelçiliklere uyarı: Özel askeri harekat devam edecek

13:29 05.10.2026
© Sputnik / Vitaliy BelousovLá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin
Lá cờ Тổng thống trên mái vòm Cung điện Thượng viện của Điện Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Rusya, Kiev'deki yabancı misyonları askeri operasyonlarla bağlantılı olası tehlikelere karşı uyardıklarını belirterek, başkentteki diplomatik faaliyetlerin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine muhatap ülkelerin karar vermesi gerektiğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Kiev'deki yabancı büyükelçiliklerin güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkentindeki faaliyetlerin tehlikeli olduğu konusunda gerekli uyarıları yaptığını vurgulayan Peskov, Rusya dışişleri ve savunma bakanlıklarının daha önce de bu konuda bilgilendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

Diplomatik temsilciliklerin güvenliği konusundaki inisiyatifin tamamen yabancı devletlere ait olduğunu belirten Peskov, Kiev'de misyonu bulunan ülkelerin kendi kararlarını vermesi gerektiğini kaydetti.

'Ukrayna bedelini ödeyecek'

Peskov, Ukrayna tarafının Rusya'nın sivil ekonomisini hedef alan saldırıların kapsamını genişlettiğini belirterek, "Ukrayna bu eylemler için bedel ödemelidir ve mutlaka ödeyecektir" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonların birer misilleme niteliği taşıdığına da dikkat çekti.
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