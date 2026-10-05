https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/kremlinden-kievdeki-buyukelciliklere-uyari-ozel-askeri-harekat-devam-edecek-1109297961.html

Kremlin'den Kiev'deki büyükelçiliklere uyarı: Özel askeri harekat devam edecek

Kremlin'den Kiev'deki büyükelçiliklere uyarı: Özel askeri harekat devam edecek

Sputnik Türkiye

Rusya, Kiev'deki yabancı misyonları askeri operasyonlarla bağlantılı olası tehlikelere karşı uyardıklarını belirterek, başkentteki diplomatik faaliyetlerin... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T13:29+0300

2026-10-05T13:29+0300

2026-10-05T13:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

rusya

kiev

ukrayna

rusya silahlı kuvvetleri

kremlin

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100050866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d5562e9b25490ee8e0e83dd60f0eea7.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Kiev'deki yabancı büyükelçiliklerin güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya'nın Ukrayna'nın başkentindeki faaliyetlerin tehlikeli olduğu konusunda gerekli uyarıları yaptığını vurgulayan Peskov, Rusya dışişleri ve savunma bakanlıklarının daha önce de bu konuda bilgilendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.Diplomatik temsilciliklerin güvenliği konusundaki inisiyatifin tamamen yabancı devletlere ait olduğunu belirten Peskov, Kiev'de misyonu bulunan ülkelerin kendi kararlarını vermesi gerektiğini kaydetti.'Ukrayna bedelini ödeyecek'Peskov, Ukrayna tarafının Rusya'nın sivil ekonomisini hedef alan saldırıların kapsamını genişlettiğini belirterek, "Ukrayna bu eylemler için bedel ödemelidir ve mutlaka ödeyecektir" dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonların birer misilleme niteliği taşıdığına da dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/rus-guvenlik-yetkilisi-kievdeki-internet-krizini-yorumladi-yeni-maydan-korkusu-var-1109291681.html

rusya

kiev

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, rusya, kiev, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, kremlin, dmitriy peskov