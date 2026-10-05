https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/pakistanda-imran-han-protestolari-5-bin-kisi-baskente-ilerliyor-1109296332.html
Pakistan'da İmran Han protestoları: 5 bin kişi başkente ilerliyor
Pakistan'da İmran Han protestoları: 5 bin kişi başkente ilerliyor
Sputnik Türkiye
Pakistan'da yaklaşık 5 bin kişi, 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması ve hastaneye sevk edilmesi talebiyle... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T12:31+0300
2026-10-05T12:31+0300
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Pakistan'da yaklaşık 5 bin protestocu, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması talebiyle başkent İslamabad'a konvoy halinde yola çıktı.2023'ten bu yana tutuklu bulunan Han'ın binlerce destekçisi, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde bir araya gelerek başkente doğru hareket etti.Han'ın serbest bırakılmasının yanı sıra hastaneye sevk edilmesini talep eden yaklaşık 5 bin gösterici, Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Partisi'nin (PTI) bayraklarını taşıyarak araçlar üzerinde sloganlar attı.Gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği İslamabad'ın girişi barikatlarla kapatılırken, kent genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.Ülkede İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları bulunan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/yemende-topyekun-savas-ilani-sonrasi-catismalar-suudi-destekli-guclerden-babulmendep-iddiasi-1109295596.html
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i̇slamabad, pakistan, i̇mran han, protesto, hapis
i̇slamabad, pakistan, i̇mran han, protesto, hapis
Pakistan'da İmran Han protestoları: 5 bin kişi başkente ilerliyor
Pakistan'da yaklaşık 5 bin kişi, 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması ve hastaneye sevk edilmesi talebiyle başkent İslamabad'a doğru yola çıktı. Başkentin girişleri barikatlarla kapatıldı.
Pakistan'da yaklaşık 5 bin protestocu, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması talebiyle başkent İslamabad'a konvoy halinde yola çıktı.
2023'ten bu yana tutuklu bulunan Han'ın binlerce destekçisi, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde bir araya gelerek başkente doğru hareket etti.
Han'ın serbest bırakılmasının yanı sıra hastaneye sevk edilmesini talep eden yaklaşık 5 bin gösterici, Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Partisi'nin (PTI) bayraklarını taşıyarak araçlar üzerinde sloganlar attı.
Gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği İslamabad'ın girişi barikatlarla kapatılırken, kent genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.
Ülkede İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.
İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları bulunan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.