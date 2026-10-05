https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/otopark-halindeki-arac-kendi-kendine-hareket-etti-gorevliler-son-anda-durdurdu-1109298074.html

Otopark halindeki araç kendi kendine hareket etti: Görevliler son anda durdurdu

Otopark halindeki araç kendi kendine hareket etti: Görevliler son anda durdurdu

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlık merkezinin otoparkında geriye hareket eden otomobilin güvenlik görevlilerince durdurulması kamerayla görüntülendi. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T13:39+0300

2026-10-05T13:39+0300

2026-10-05T13:39+0300

türki̇ye

hatay

türkiye

kaza

kaza sebebi

manuel vites

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109298219_0:100:1156:750_1920x0_80_0_0_12d04dd044113d9998a0a6312a17cd6c.jpg

Hatay'da otoparka park edilen araç kaydı. Diğer araçlara doğru ilerleyen aracı güvenlik görevlileri son anda durdurdu.Otomobil geri hareket ettiKırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin otoparkına bırakılan plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle geriye hareket etti.Otomobilin içerisinde sürücü olmadığını fark eden güvenlik amiri Aydın Diktaş ve güvenlik görevlisi Hasan Çıklar, koşarak arkasına geçtikleri aracı durdurdu.Otomobilin el freninin çekilmemiş olduğu düşünülüyor.Muhtemel kaza son anda önlendiGörevlilerin müdahalesiyle, otomobilin park halindeki bir araca çarpması engellendi.Olay, merkezin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/adanada-yolcu-otobusu-tabela-diregine-carpti-11-yarali-1109067205.html

türki̇ye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, türkiye, kaza, kaza sebebi, manuel vites