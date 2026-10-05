https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/otopark-halindeki-arac-kendi-kendine-hareket-etti-gorevliler-son-anda-durdurdu-1109298074.html
Otopark halindeki araç kendi kendine hareket etti: Görevliler son anda durdurdu
Otopark halindeki araç kendi kendine hareket etti: Görevliler son anda durdurdu
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlık merkezinin otoparkında geriye hareket eden otomobilin güvenlik görevlilerince durdurulması kamerayla görüntülendi. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T13:39+0300
2026-10-05T13:39+0300
2026-10-05T13:39+0300
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türkiye
kaza
kaza sebebi
manuel vites
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Hatay'da otoparka park edilen araç kaydı. Diğer araçlara doğru ilerleyen aracı güvenlik görevlileri son anda durdurdu.Otomobil geri hareket ettiKırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin otoparkına bırakılan plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle geriye hareket etti.Otomobilin içerisinde sürücü olmadığını fark eden güvenlik amiri Aydın Diktaş ve güvenlik görevlisi Hasan Çıklar, koşarak arkasına geçtikleri aracı durdurdu.Otomobilin el freninin çekilmemiş olduğu düşünülüyor.Muhtemel kaza son anda önlendiGörevlilerin müdahalesiyle, otomobilin park halindeki bir araca çarpması engellendi.Olay, merkezin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/adanada-yolcu-otobusu-tabela-diregine-carpti-11-yarali-1109067205.html
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hatay, türkiye, kaza, kaza sebebi, manuel vites
hatay, türkiye, kaza, kaza sebebi, manuel vites
Otopark halindeki araç kendi kendine hareket etti: Görevliler son anda durdurdu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlık merkezinin otoparkında geriye hareket eden otomobilin güvenlik görevlilerince durdurulması kamerayla görüntülendi.
Hatay'da otoparka park edilen araç kaydı. Diğer araçlara doğru ilerleyen aracı güvenlik görevlileri son anda durdurdu.
Otomobil geri hareket etti
Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin otoparkına bırakılan plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle geriye hareket etti.
Otomobilin içerisinde sürücü olmadığını fark eden güvenlik amiri Aydın Diktaş ve güvenlik görevlisi Hasan Çıklar, koşarak arkasına geçtikleri aracı durdurdu.
Otomobilin el freninin çekilmemiş olduğu düşünülüyor.
Muhtemel kaza son anda önlendi
Görevlilerin müdahalesiyle, otomobilin park halindeki bir araca çarpması engellendi.
Olay, merkezin güvenlik kamerasınca kaydedildi.