https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/adanada-yolcu-otobusu-tabela-diregine-carpti-11-yarali-1109067205.html
Adana’da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı
Adana’da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı
Sputnik Türkiye
Adana’nın Seyhan ilçesinde, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı; araçta... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T09:24+0300
2026-09-27T09:24+0300
2026-09-27T09:24+0300
türki̇ye
yolcu otobüsü
kaza
kaza sebebi
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Adana’nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otobüste 35 yolcu bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Adana’daki otobüs kazasında sürücü araçta sıkıştıAraçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/fatma-betul-sayan-kaya-ak-partideki-tum-gorevlerinden-istifa-etti-1109066887.html
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yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi
yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi
Adana’da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı
Adana’nın Seyhan ilçesinde, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı; araçta sıkışan sürücü yaklaşık iki saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Adana’nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otobüste 35 yolcu bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana’daki otobüs kazasında sürücü araçta sıkıştı
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.