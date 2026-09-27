https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/adanada-yolcu-otobusu-tabela-diregine-carpti-11-yarali-1109067205.html

Adana’da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı

Adana’da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı

Sputnik Türkiye

Adana’nın Seyhan ilçesinde, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı; araçta... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T09:24+0300

2026-09-27T09:24+0300

2026-09-27T09:24+0300

türki̇ye

yolcu otobüsü

kaza

kaza sebebi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096494380_0:61:1164:716_1920x0_80_0_0_0ec5ed9c1f1540cd3de584afe1022f09.jpg

Adana’nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otobüste 35 yolcu bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Adana’daki otobüs kazasında sürücü araçta sıkıştıAraçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/fatma-betul-sayan-kaya-ak-partideki-tum-gorevlerinden-istifa-etti-1109066887.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi