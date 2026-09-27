Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/adanada-yolcu-otobusu-tabela-diregine-carpti-11-yarali-1109067205.html
Adana’da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı
Adana’da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı
Sputnik Türkiye
Adana’nın Seyhan ilçesinde, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı; araçta... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T09:24+0300
2026-09-27T09:24+0300
türki̇ye
yolcu otobüsü
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096494380_0:61:1164:716_1920x0_80_0_0_0ec5ed9c1f1540cd3de584afe1022f09.jpg
Adana’nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otobüste 35 yolcu bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Adana’daki otobüs kazasında sürücü araçta sıkıştıAraçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/fatma-betul-sayan-kaya-ak-partideki-tum-gorevlerinden-istifa-etti-1109066887.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096494380_66:0:1099:775_1920x0_80_0_0_e8b8c35a5682034b56b21bdb96760bc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi
yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi

Adana’da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: 11 yaralı

09:24 27.09.2026
© Jandarma Genel KomutanlığıIsparta'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Isparta'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© Jandarma Genel Komutanlığı
Abone ol
Adana’nın Seyhan ilçesinde, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı; araçta sıkışan sürücü yaklaşık iki saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Adana’nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda, Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otobüste 35 yolcu bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana’daki otobüs kazasında sürücü araçta sıkıştı

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fatma Betül Sayan Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
POLİTİKA
Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti
Dün, 23:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала