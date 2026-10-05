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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/nijeryada-silahli-saldiri-3-bolgede-28-kisi-hayatini-kaybetti-1109301173.html
Nijerya'da silahlı saldırı: 3 bölgede 28 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da silahlı saldırı: 3 bölgede 28 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Mangu, Bokkos ve Barkin Ladi bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 28 kişi hayatını... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde, güvenlik sorunları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen Mangu, Bokkos ve Barkin Ladi bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Bölge yetkilileri saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.Plateau yönetimi, artan güvenlik sorunlarının ardından 21 Eylül'de Mangu, Bokkos ve Barkin Ladi'de 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasakla birlikte üç bölgede motosiklet kullanımı da durdurulmuştu.Ancak saldırılar yasağın ardından da devam etti. 23 Eylül'de Barkin Ladi ve Mangu'daki ayrı saldırılarda bir polis memurunun da aralarında bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.Son saldırılarla birlikte üç bölgede en az 28 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Yerel basına göre bölgede son haftalarda tekrarlanan saldırılar, tarım ve hayvancılığı da aksatırken bazı bölge sakinlerinin geçim kaynaklarını terk etmesine neden oldu.Plateau'da zaman zaman saldırılar düzenleyen silahlı çetelerin geçen ayki saldırılarında da 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.
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nijerya, batı afrika, boko haram, işi̇d, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap)
nijerya, batı afrika, boko haram, işi̇d, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap)

Nijerya'da silahlı saldırı: 3 bölgede 28 kişi hayatını kaybetti

15:25 05.10.2026
© AP Photo / Sunday AlambaArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© AP Photo / Sunday Alamba
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Mangu, Bokkos ve Barkin Ladi bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede son haftalarda şiddet olayları artıyor.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde, güvenlik sorunları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen Mangu, Bokkos ve Barkin Ladi bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Bölge yetkilileri saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Plateau yönetimi, artan güvenlik sorunlarının ardından 21 Eylül'de Mangu, Bokkos ve Barkin Ladi'de 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasakla birlikte üç bölgede motosiklet kullanımı da durdurulmuştu.
Ancak saldırılar yasağın ardından da devam etti. 23 Eylül'de Barkin Ladi ve Mangu'daki ayrı saldırılarda bir polis memurunun da aralarında bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Son saldırılarla birlikte üç bölgede en az 28 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Yerel basına göre bölgede son haftalarda tekrarlanan saldırılar, tarım ve hayvancılığı da aksatırken bazı bölge sakinlerinin geçim kaynaklarını terk etmesine neden oldu.
Plateau'da zaman zaman saldırılar düzenleyen silahlı çetelerin geçen ayki saldırılarında da 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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