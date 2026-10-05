https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/bulgaristanda-kritik-kurumlara-pes-pese-bomba-ihbari-yapildi-1109298565.html
Bulgaristan'da kritik kurumlara peş peşe bomba ihbarı yapıldı
Bulgaristan'da kritik kurumlara peş peşe bomba ihbarı yapıldı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere birçok şehirde kamu binaları, adliyeler ve okullara yönelik esrarengiz bomba ihbarları yapıldı. İhbarların... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T13:44+0300
2026-10-05T13:44+0300
2026-10-05T13:44+0300
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Bulgaristan, ardı ardına gelen bomba ihbarları ile sarsıldı. Başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki binaları hedef alan bu eş zamanlı tehditler, büyük bir paniğe yol açtı. İhbarların hedefinde devletin en önemli noktalarından olan kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumları yer aldı.Sofya'dan Burgaz'a uzanan esrarengiz tehdit ağıUlusal basına yansıyan bilgilere göre, kaynağı henüz netleşmeyen bu şüpheli ihbarlar sadece başkentle sınırlı kalmadı. Tehdit dalgası kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad gibi ülkenin birçok kritik şehrinde de benzer ihbarlar eş zamanlı olarak kurumlara ulaştı.Binalar tahliye edildi, güvenlik güçleri alarma geçtiPeş peşe gelen ihbarların ardından yerel yönetimler ve güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Tehdit alan kurumlarda çalışan personel, öğrenciler ve vatandaşlar acilen tahliye edildi. Binaların boşaltılmasının ardından, uzman polis ekipleri olay yerlerine intikal ederek detaylı güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi. Ülke genelinde hayatı durma noktasına getiren bu geniş çaplı ihbar ağının arkasındaki kişi veya kişileri tespit etmek için derinlemesine bir soruşturma yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/6-milyon-nufuslu-danimarkada-88-milyon-kisinin-verisi-calindi-1109297744.html
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sofya, bulgaristan, filibe , haberler, türkiye, bomba, bomba ihbarı, bomba, bomba ihbarı
sofya, bulgaristan, filibe , haberler, türkiye, bomba, bomba ihbarı, bomba, bomba ihbarı
Bulgaristan'da kritik kurumlara peş peşe bomba ihbarı yapıldı
Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere birçok şehirde kamu binaları, adliyeler ve okullara yönelik esrarengiz bomba ihbarları yapıldı. İhbarların ardından yüzlerce kişi hızla tahliye edilirken, polis ekipleri ülke genelinde alarm durumuna geçerek geniş çaplı güvenlik operasyonu başlattı.
Bulgaristan, ardı ardına gelen bomba ihbarları ile sarsıldı. Başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki binaları hedef alan bu eş zamanlı tehditler, büyük bir paniğe yol açtı. İhbarların hedefinde devletin en önemli noktalarından olan kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumları yer aldı.
Sofya'dan Burgaz'a uzanan esrarengiz tehdit ağı
Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, kaynağı henüz netleşmeyen bu şüpheli ihbarlar sadece başkentle sınırlı kalmadı. Tehdit dalgası kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad gibi ülkenin birçok kritik şehrinde de benzer ihbarlar eş zamanlı olarak kurumlara ulaştı.
Binalar tahliye edildi, güvenlik güçleri alarma geçti
Peş peşe gelen ihbarların ardından yerel yönetimler ve güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Tehdit alan kurumlarda çalışan personel, öğrenciler ve vatandaşlar acilen tahliye edildi. Binaların boşaltılmasının ardından, uzman polis ekipleri olay yerlerine intikal ederek detaylı güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi. Ülke genelinde hayatı durma noktasına getiren bu geniş çaplı ihbar ağının arkasındaki kişi veya kişileri tespit etmek için derinlemesine bir soruşturma yürütülüyor.