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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/motorine-indirim-bekleniyor-1109293372.html
Motorine indirim bekleniyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
Motorine indirim bekleniyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
motorin
benzin
akaryakıt
zam
indirim
brent petrol
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Petrol fiyatları gerileme gösterdi. Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.Motorin fiyatları değişecekYarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde litre başına 4.95 lira indirim bekleniyor.İndirim tutarı saat 16:00 sıralarında netleşecek. Benzin fiyatlarında değişiklik var mı?Öte yandan, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.Motorin ne kadar olacak?Motorin fiyatlarının İstanbul'da 90.05 liraya, Ankara'da 91.15 liraya, İzmir'de 91.45 liraya, doğu illerinde ise 92.85 liraya düşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/brent-petrol-fiyatinda-kritik-viraj-piyasada-neler-oluyor-1109292387.html
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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, motorin, benzin, akaryakıt, zam, indirim, brent petrol
i̇stanbul, ankara, i̇zmir, motorin, benzin, akaryakıt, zam, indirim, brent petrol

Motorine indirim bekleniyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?

11:23 05.10.2026 (güncellendi: 11:24 05.10.2026)
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© REUTERS
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Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.
Petrol fiyatları gerileme gösterdi. Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Motorin fiyatları değişecek

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde litre başına 4.95 lira indirim bekleniyor.
İndirim tutarı saat 16:00 sıralarında netleşecek.

Benzin fiyatlarında değişiklik var mı?

Öte yandan, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Motorin ne kadar olacak?

Motorin fiyatlarının İstanbul'da 90.05 liraya, Ankara'da 91.15 liraya, İzmir'de 91.45 liraya, doğu illerinde ise 92.85 liraya düşmesi bekleniyor.
Petrol Fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
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Brent petrol fiyatında kritik viraj: Piyasada neler oluyor?
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