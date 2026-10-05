https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/motorine-indirim-bekleniyor-1109293372.html

Motorine indirim bekleniyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?

Motorine indirim bekleniyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

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akaryakıt

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brent petrol

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Petrol fiyatları gerileme gösterdi. Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.Motorin fiyatları değişecekYarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde litre başına 4.95 lira indirim bekleniyor.İndirim tutarı saat 16:00 sıralarında netleşecek. Benzin fiyatlarında değişiklik var mı?Öte yandan, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.Motorin ne kadar olacak?Motorin fiyatlarının İstanbul'da 90.05 liraya, Ankara'da 91.15 liraya, İzmir'de 91.45 liraya, doğu illerinde ise 92.85 liraya düşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/brent-petrol-fiyatinda-kritik-viraj-piyasada-neler-oluyor-1109292387.html

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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, motorin, benzin, akaryakıt, zam, indirim, brent petrol