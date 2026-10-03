https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/motorine-bir-indirim-daha-geliyor-ne-zaman-yururluge-girecek-1109256342.html
Motorine bir indirim daha geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Motorine bir indirim daha geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Sputnik Türkiye
Motorin grubunda bugün uygulanacak 2.22 liralık indirimin ardından salı günü 4.95 liralık yeni bir indirim yapılması bekleniyor. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T12:06+0300
2026-10-03T12:06+0300
2026-10-03T12:06+0300
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motorin
benzin
benzin fiyatları
indirim
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Türkiye'de motorin grubunda gece yarısından itibaren 2.22 TL'lik indirimin ardından yeni bir indirim daha gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre 6 Ekim salı gününden itibaren motorine 4.95 liralık yeni bir indirim bekleniyor. İndirim gece yarısından itibaren geçerli olduMotorin fiyatları gece saatlerinden itibaren 2.22 TL indirim yapıldı. Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatındaki gerilemenin ardından yeni indirim beklentisi oluştu. Ekonomim'in haberine göre, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik bir indirim daha yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Motorin ne kadar olacak?Beklenen 4,95 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,03 TL'ye, Ankara'da 91,13 TL'ye, İzmir'de 91,43 TL'ye gerileyecek. Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 92,83 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abd-iran-savasindan-bu-yana-32-ulkede-motorin-fiyatlari-yuzde-50den-fazla-zamlandi-depoyu-doldurmak-1109125089.html
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motorin, benzin, benzin fiyatları, indirim
motorin, benzin, benzin fiyatları, indirim
Motorine bir indirim daha geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Motorin grubunda bugün uygulanacak 2.22 liralık indirimin ardından salı günü 4.95 liralık yeni bir indirim yapılması bekleniyor.
Türkiye'de motorin grubunda gece yarısından itibaren 2.22 TL'lik indirimin ardından yeni bir indirim daha gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre 6 Ekim salı gününden itibaren motorine 4.95 liralık yeni bir indirim bekleniyor.
İndirim gece yarısından itibaren geçerli oldu
Motorin fiyatları gece saatlerinden itibaren 2.22 TL indirim yapıldı. Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatındaki gerilemenin ardından yeni indirim beklentisi oluştu. Ekonomim'in haberine göre, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik bir indirim daha yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Beklenen 4,95 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,03 TL'ye, Ankara'da 91,13 TL'ye, İzmir'de 91,43 TL'ye gerileyecek. Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 92,83 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.