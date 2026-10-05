https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/misirli-uzman-mekawy-zelenskiy-gerilimi-tirmandiriyor-almanya-guven-kriziyle-karsi-karsiya-1109290083.html

Mısır'lı uzman Mekawy: Zelenskiy gerilimi tırmandırıyor, Almanya güven kriziyle karşı karşıya

Mısır'lı uzman Mekawy: Zelenskiy gerilimi tırmandırıyor, Almanya güven kriziyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artırma kararının çatışmayı daha tehlikeli bir safhaya taşıdığını belirten... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T09:33+0300

2026-10-05T09:33+0300

2026-10-05T09:36+0300

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Mısırlı uluslararası politika uzmanı Dr. Fady Mekawy, Sputnik'e yaptığı değerlendirmelerde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya'daki enerji ve petrol tesislerini hedef alma yönündeki açıklamalarını ve bu durumun Avrupa'ya yansımalarını analiz etti.Mekawy, Zelenskiy’in gerilimi düşürmek ve müzakere masasına dönülmesini sağlamak yerine saldırıların dozunu artırma yolunu seçtiğini belirterek, bu yaklaşımın Rusya'nın misilleme adımlarını sertleştireceğini ve çatışma alanını genişleteceğini ifade etti.‘Ukrayna'nın net bir stratejisi yok’Petrol altyapısına yönelik saldırıların sadece askeri bir adım olarak görülemeyeceğini, ciddi ekonomik ve askeri-politik riskler barındırdığını kaydeden uzman, Ukrayna yönetiminin siyasi bir vizyondan yoksun olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:Almanya'da Weimar Cumhuriyeti uyarısı ve güven kriziAlmanya'daki iç siyasi gelişmelere de değinen Mekawy, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in siyasi kutuplaşmaya dikkat çekerek Weimar Cumhuriyeti dönemini hatırlatmasını değerlendirdi. Bu uyarının Alman siyasi seçkinleri arasındaki derin endişeyi yansıttığını belirten uzman, ülkedeki krizin temel nedenleri arasında şunları sıraladı:Berlin zor bir yol ayrımındaMekawy, Almanya'nın bir yandan Ukrayna'ya askeri ve siyasi desteğini sürdürürken, diğer yandan içeride yükselen ekonomik ve sosyal baskılarla mücadele etmek zorunda kaldığını vurguladı.Krizin artık yalnızca Ukrayna-Rusya hattıyla sınırlı kalmadığını belirten Mısırlı uzman, gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde faturanın giderek daha ağır bir şekilde Avrupa tarafından ödeneceğini ve doğrudan diyaloğun tek çıkış yolu olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/batida-kieve-yapilan-yeni-yardima-tepki-tam-bir-cilginlik-1109289031.html

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uzman yorumu, mısır, batı, avrupa, almanya, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, frank-walter steinmeier