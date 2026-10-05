https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/misirli-uzman-mekawy-zelenskiy-gerilimi-tirmandiriyor-almanya-guven-kriziyle-karsi-karsiya-1109290083.html
Mısır'lı uzman Mekawy: Zelenskiy gerilimi tırmandırıyor, Almanya güven kriziyle karşı karşıya
Mısır'lı uzman Mekawy: Zelenskiy gerilimi tırmandırıyor, Almanya güven kriziyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artırma kararının çatışmayı daha tehlikeli bir safhaya taşıdığını belirten... 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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Mısırlı uluslararası politika uzmanı Dr. Fady Mekawy, Sputnik'e yaptığı değerlendirmelerde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya'daki enerji ve petrol tesislerini hedef alma yönündeki açıklamalarını ve bu durumun Avrupa'ya yansımalarını analiz etti.Mekawy, Zelenskiy’in gerilimi düşürmek ve müzakere masasına dönülmesini sağlamak yerine saldırıların dozunu artırma yolunu seçtiğini belirterek, bu yaklaşımın Rusya'nın misilleme adımlarını sertleştireceğini ve çatışma alanını genişleteceğini ifade etti.‘Ukrayna'nın net bir stratejisi yok’Petrol altyapısına yönelik saldırıların sadece askeri bir adım olarak görülemeyeceğini, ciddi ekonomik ve askeri-politik riskler barındırdığını kaydeden uzman, Ukrayna yönetiminin siyasi bir vizyondan yoksun olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:Almanya'da Weimar Cumhuriyeti uyarısı ve güven kriziAlmanya'daki iç siyasi gelişmelere de değinen Mekawy, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in siyasi kutuplaşmaya dikkat çekerek Weimar Cumhuriyeti dönemini hatırlatmasını değerlendirdi. Bu uyarının Alman siyasi seçkinleri arasındaki derin endişeyi yansıttığını belirten uzman, ülkedeki krizin temel nedenleri arasında şunları sıraladı:Berlin zor bir yol ayrımındaMekawy, Almanya'nın bir yandan Ukrayna'ya askeri ve siyasi desteğini sürdürürken, diğer yandan içeride yükselen ekonomik ve sosyal baskılarla mücadele etmek zorunda kaldığını vurguladı.Krizin artık yalnızca Ukrayna-Rusya hattıyla sınırlı kalmadığını belirten Mısırlı uzman, gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde faturanın giderek daha ağır bir şekilde Avrupa tarafından ödeneceğini ve doğrudan diyaloğun tek çıkış yolu olduğunu ifade etti.
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uzman yorumu, mısır, batı, avrupa, almanya, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, frank-walter steinmeier
uzman yorumu, mısır, batı, avrupa, almanya, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, frank-walter steinmeier
Mısır'lı uzman Mekawy: Zelenskiy gerilimi tırmandırıyor, Almanya güven kriziyle karşı karşıya
09:33 05.10.2026 (güncellendi: 09:36 05.10.2026)
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artırma kararının çatışmayı daha tehlikeli bir safhaya taşıdığını belirten Mekawy, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Weimar Cumhuriyeti vurgusunun, ülkedeki derinleşen siyasi ve ekonomik krizi gözler önüne serdiğini vurguladı.
Mısırlı uluslararası politika uzmanı Dr. Fady Mekawy, Sputnik'e yaptığı değerlendirmelerde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya'daki enerji ve petrol tesislerini hedef alma yönündeki açıklamalarını ve bu durumun Avrupa'ya yansımalarını analiz etti.
Mekawy, Zelenskiy’in gerilimi düşürmek ve müzakere masasına dönülmesini sağlamak yerine saldırıların dozunu artırma yolunu seçtiğini belirterek, bu yaklaşımın Rusya'nın misilleme adımlarını sertleştireceğini ve çatışma alanını genişleteceğini ifade etti.
‘Ukrayna'nın net bir stratejisi yok’
Petrol altyapısına yönelik saldırıların sadece askeri bir adım olarak görülemeyeceğini, ciddi ekonomik ve askeri-politik riskler barındırdığını kaydeden uzman, Ukrayna yönetiminin siyasi bir vizyondan yoksun olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:
"Karşılıklı saldırıların artması sınırlı ve geçici bir taktiksel fayda sağlasa da siyasi bir çözüm sunmuyor; aksine müzakerelere dönüş imkanını daha da zorlaştırıyor.”
Almanya'da Weimar Cumhuriyeti uyarısı ve güven krizi
Almanya'daki iç siyasi gelişmelere de değinen Mekawy, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in siyasi kutuplaşmaya dikkat çekerek Weimar Cumhuriyeti dönemini hatırlatmasını değerlendirdi. Bu uyarının Alman siyasi seçkinleri arasındaki derin endişeyi yansıttığını belirten uzman, ülkedeki krizin temel nedenleri arasında şunları sıraladı:
Yüksek enerji maliyetleri ve ekonomik durgunluk
Sanayide yaşanan üretim ve rekabet sorunları
Göç yönetimi ve toplumsal kutuplaşma
Ukrayna çatışmasının Avrupa ekonomisine getirdiği doğrudan yükler
Berlin zor bir yol ayrımında
Mekawy, Almanya'nın bir yandan Ukrayna'ya askeri ve siyasi desteğini sürdürürken, diğer yandan içeride yükselen ekonomik ve sosyal baskılarla mücadele etmek zorunda kaldığını vurguladı.
Krizin artık yalnızca Ukrayna-Rusya hattıyla sınırlı kalmadığını belirten Mısırlı uzman, gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde faturanın giderek daha ağır bir şekilde Avrupa tarafından ödeneceğini ve doğrudan diyaloğun tek çıkış yolu olduğunu ifade etti.