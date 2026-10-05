https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-e-devletten-kontrol-edilecek-1109295780.html
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: E-Devlet'ten kontrol edilecek
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: E-Devlet'ten kontrol edilecek
Sputnik Türkiye
SEDDK, sigorta hasarlarına ilişkin bilgilere e-Devlet kapısından erişilebildiğini duyurdu. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-05T12:25+0300
2026-10-05T12:25+0300
2026-10-05T12:25+0300
türki̇ye
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
sigorta
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına erişilebileceğini duyurdu. Poliçe ve eksper raporlarına kadar her şeye ulaşılacakSEDDK, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiğini açıkladı. SEDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için kurum tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla sürdürülen "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiği belirtildi.Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/yargitaydan-milyonlarca-calisani-ilgilendiren-eksik-prim-gunleriyle-ilgili-emsal-karar-1109253764.html
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sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, sigorta primleri, ekspertiz, oto ekspertiz
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, sigorta primleri, ekspertiz, oto ekspertiz
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: E-Devlet'ten kontrol edilecek
SEDDK, sigorta hasarlarına ilişkin bilgilere e-Devlet kapısından erişilebildiğini duyurdu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına erişilebileceğini duyurdu.
Poliçe ve eksper raporlarına kadar her şeye ulaşılacak
SEDDK, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiğini açıkladı. SEDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için kurum tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla sürdürülen "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.