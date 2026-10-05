https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-e-devletten-kontrol-edilecek-1109295780.html

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: E-Devlet'ten kontrol edilecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: E-Devlet'ten kontrol edilecek

Sputnik Türkiye

SEDDK, sigorta hasarlarına ilişkin bilgilere e-Devlet kapısından erişilebildiğini duyurdu. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T12:25+0300

2026-10-05T12:25+0300

2026-10-05T12:25+0300

türki̇ye

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

sigorta

sigorta primleri

ekspertiz

oto ekspertiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c4cf623a734445e1e00414a92fb527f.jpg

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına erişilebileceğini duyurdu. Poliçe ve eksper raporlarına kadar her şeye ulaşılacakSEDDK, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiğini açıkladı. SEDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için kurum tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla sürdürülen "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiği belirtildi.Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/yargitaydan-milyonlarca-calisani-ilgilendiren-eksik-prim-gunleriyle-ilgili-emsal-karar-1109253764.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, sigorta primleri, ekspertiz, oto ekspertiz