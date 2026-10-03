https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/yargitaydan-milyonlarca-calisani-ilgilendiren-eksik-prim-gunleriyle-ilgili-emsal-karar-1109253764.html

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren eksik prim' günleriyle ilgili emsal karar

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren eksik prim' günleriyle ilgili emsal karar

Sputnik Türkiye

Pandemi döneminde fiilen çalışmasına rağmen SGK primleri eksik ödenen akademisyenin açtığı davada Yargıtay emsal bir karara imza attı. 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T10:29+0300

2026-10-03T10:29+0300

2026-10-03T10:29+0300

ekonomi̇

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

yargıtay

prim

prim borcu

sigorta primleri

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Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, pandemi döneminde fiilen çalışmasına rağmen prim günleri çalıştığı kurum tarafından SGK'ya eksik bildirilen bir akademisyenin açtığı davada emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, 189 günlük hizmet süresinin tescil edilmesine ilişkin kararı onadı. Kararı değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, pandemi döneminde 'kısa çalışma uygulamasından' yararlanıldığı gerekçesiyle primleri eksik bildirilen ancak fiilen çalışmaya devam eden kişilerin de benzer hak kayıpları yaşamış olabileceğine dikkat çekti.Pandemide çalıştı ama primleri eksik ödendiTürkiye Gazetesi'nde SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın yazısına göre, özel bir üniversitede doktor öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyen, pandemi döneminde eğitim faaliyetlerini çevrim içi olarak sürdürmesine rağmen SGK kayıtlarında çalışma günlerinin eksik gösterildiğini ileri sürdü.Akademisyen, 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında tam zamanlı ve kesintisiz çalıştığını belirterek hizmet tespiti davası açtı. Davacı, söz konusu dönemde fiilen yerine getirdiği görevlerin sigorta kayıtlarına eksiksiz yansıtılmasını talep etti.189 günlük eksik hizmet tespiti yapıldıDosyayı inceleyen İş Mahkemesi, bilirkişi raporu ve dosyadaki deliller doğrultusunda akademisyenin belirtilen dönemde fiilen ve tam zamanlı çalıştığına karar vererek SGK'ye eksik bildirilen 189 günlük hizmet süresinin tescil edilmesine karar verdi.Karara üniversite yönetimi ve Sosyal Güvenlik Kurumu itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi de akademisyenin fiili çalışmasının sabit olduğu sonucuna vararak 189 günlük hizmet süresinin tesciline ilişkin hükmü korudu.Hem üniversite hem de SGK karara itiraz ettiİstinaf aşamasının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Üniversite, temyiz başvurusunda bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu, raporun seçenekli hazırlandığını ve mahkemenin hatalı değerlendirme yaptığını savundu. Ayrıca sigorta primlerinde eksik bildirim bulunmadığını ileri sürdü.SGK ise bilirkişi raporunun denetime elverişli olmadığını ve kararın soyut tanık beyanlarına dayandığını öne sürdü.Yargıtay son noktayı koyduDosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, üniversite ve SGK'nin itirazlarını kabul etmedi.Yüksek mahkeme, akademisyenin fiilen çalıştığı döneme ilişkin 189 günlük eksik hizmet süresinin tescil edilmesine yönelik kararı onadı. Böylece akademisyenin pandemi döneminde SGK'ye eksik bildirilen çalışma günlerinin hizmet süresine eklenmesine ilişkin hüküm kesinleşti.Pandemi döneminde çalışan milyonlarca kişi için emsal olacakKararı değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, pandemi döneminde 'kısa çalışma uygulamasından' yararlanıldığı gerekçesiyle primleri eksik bildirilen ancak fiilen çalışmaya devam eden kişilerin de benzer hak kayıpları yaşamış olabileceğine dikkat çekti. Karakaş, kararın yalnızca davayı açan akademisyen açısından değil, salgın döneminde evden veya iş yerinden çalışmasına rağmen sigorta primleri eksik bildirilen çalışanlar açısından da önem taşıdığını ifade etti.Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:“Bu karar, sadece bir çalışanın değil; pandemide evini atölyeye, ofise çevirip eylemli olarak çalışan ama primi gasp edilen milyonlarca çalışanın SGK'sini ve dolayısıyla emekliliğini kurtaran emsal nitelikte bir meşaledir.”Eksik prim günleri için ne yapılmalı?Karakaş, pandemi döneminde çalıştıkları halde SGK'ye prim günleri eksik bildirilen kişilerin hizmet tespiti davası yoluyla haklarını arayabileceklerini belirtti. Eksik prim günlerinin tescil edilmesi, sigortalılık süresi ve emeklilik hesabı bakımından önem taşıyor.

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, yargıtay, prim, prim borcu, sigorta primleri