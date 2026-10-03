Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/yargitaydan-milyonlarca-calisani-ilgilendiren-eksik-prim-gunleriyle-ilgili-emsal-karar-1109253764.html
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren eksik prim' günleriyle ilgili emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren eksik prim' günleriyle ilgili emsal karar
Sputnik Türkiye
Pandemi döneminde fiilen çalışmasına rağmen SGK primleri eksik ödenen akademisyenin açtığı davada Yargıtay emsal bir karara imza attı. 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T10:29+0300
2026-10-03T10:29+0300
ekonomi̇
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
yargıtay
prim
prim borcu
sigorta primleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107981597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aea1653e4a0cbfcfc50fdfea8c899b2.jpg
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, pandemi döneminde fiilen çalışmasına rağmen prim günleri çalıştığı kurum tarafından SGK'ya eksik bildirilen bir akademisyenin açtığı davada emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, 189 günlük hizmet süresinin tescil edilmesine ilişkin kararı onadı. Kararı değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, pandemi döneminde 'kısa çalışma uygulamasından' yararlanıldığı gerekçesiyle primleri eksik bildirilen ancak fiilen çalışmaya devam eden kişilerin de benzer hak kayıpları yaşamış olabileceğine dikkat çekti.Pandemide çalıştı ama primleri eksik ödendiTürkiye Gazetesi'nde SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın yazısına göre, özel bir üniversitede doktor öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyen, pandemi döneminde eğitim faaliyetlerini çevrim içi olarak sürdürmesine rağmen SGK kayıtlarında çalışma günlerinin eksik gösterildiğini ileri sürdü.Akademisyen, 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında tam zamanlı ve kesintisiz çalıştığını belirterek hizmet tespiti davası açtı. Davacı, söz konusu dönemde fiilen yerine getirdiği görevlerin sigorta kayıtlarına eksiksiz yansıtılmasını talep etti.189 günlük eksik hizmet tespiti yapıldıDosyayı inceleyen İş Mahkemesi, bilirkişi raporu ve dosyadaki deliller doğrultusunda akademisyenin belirtilen dönemde fiilen ve tam zamanlı çalıştığına karar vererek SGK'ye eksik bildirilen 189 günlük hizmet süresinin tescil edilmesine karar verdi.Karara üniversite yönetimi ve Sosyal Güvenlik Kurumu itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi de akademisyenin fiili çalışmasının sabit olduğu sonucuna vararak 189 günlük hizmet süresinin tesciline ilişkin hükmü korudu.Hem üniversite hem de SGK karara itiraz ettiİstinaf aşamasının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Üniversite, temyiz başvurusunda bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu, raporun seçenekli hazırlandığını ve mahkemenin hatalı değerlendirme yaptığını savundu. Ayrıca sigorta primlerinde eksik bildirim bulunmadığını ileri sürdü.SGK ise bilirkişi raporunun denetime elverişli olmadığını ve kararın soyut tanık beyanlarına dayandığını öne sürdü.Yargıtay son noktayı koyduDosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, üniversite ve SGK'nin itirazlarını kabul etmedi.Yüksek mahkeme, akademisyenin fiilen çalıştığı döneme ilişkin 189 günlük eksik hizmet süresinin tescil edilmesine yönelik kararı onadı. Böylece akademisyenin pandemi döneminde SGK'ye eksik bildirilen çalışma günlerinin hizmet süresine eklenmesine ilişkin hüküm kesinleşti.Pandemi döneminde çalışan milyonlarca kişi için emsal olacakKararı değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, pandemi döneminde 'kısa çalışma uygulamasından' yararlanıldığı gerekçesiyle primleri eksik bildirilen ancak fiilen çalışmaya devam eden kişilerin de benzer hak kayıpları yaşamış olabileceğine dikkat çekti. Karakaş, kararın yalnızca davayı açan akademisyen açısından değil, salgın döneminde evden veya iş yerinden çalışmasına rağmen sigorta primleri eksik bildirilen çalışanlar açısından da önem taşıdığını ifade etti.Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:“Bu karar, sadece bir çalışanın değil; pandemide evini atölyeye, ofise çevirip eylemli olarak çalışan ama primi gasp edilen milyonlarca çalışanın SGK'sini ve dolayısıyla emekliliğini kurtaran emsal nitelikte bir meşaledir.”Eksik prim günleri için ne yapılmalı?Karakaş, pandemi döneminde çalıştıkları halde SGK'ye prim günleri eksik bildirilen kişilerin hizmet tespiti davası yoluyla haklarını arayabileceklerini belirtti. Eksik prim günlerinin tescil edilmesi, sigortalılık süresi ve emeklilik hesabı bakımından önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/trafik-kazasi-magdurlarinin-kisisel-verilerini-kullananlara-operasyon-825-kisi-hakkinda-sorusturma-1108903238.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107981597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61388cd6413b0a86b15e9f8decbe1e4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, yargıtay, prim, prim borcu, sigorta primleri
sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, yargıtay, prim, prim borcu, sigorta primleri

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren eksik prim' günleriyle ilgili emsal karar

10:29 03.10.2026
© Mustafa ÇiftçiYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© Mustafa Çiftçi
Abone ol
Pandemi döneminde fiilen çalışmasına rağmen SGK primleri eksik ödenen akademisyenin açtığı davada Yargıtay emsal bir karara imza attı.
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, pandemi döneminde fiilen çalışmasına rağmen prim günleri çalıştığı kurum tarafından SGK'ya eksik bildirilen bir akademisyenin açtığı davada emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, 189 günlük hizmet süresinin tescil edilmesine ilişkin kararı onadı. Kararı değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, pandemi döneminde 'kısa çalışma uygulamasından' yararlanıldığı gerekçesiyle primleri eksik bildirilen ancak fiilen çalışmaya devam eden kişilerin de benzer hak kayıpları yaşamış olabileceğine dikkat çekti.

Pandemide çalıştı ama primleri eksik ödendi

Türkiye Gazetesi'nde SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın yazısına göre, özel bir üniversitede doktor öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyen, pandemi döneminde eğitim faaliyetlerini çevrim içi olarak sürdürmesine rağmen SGK kayıtlarında çalışma günlerinin eksik gösterildiğini ileri sürdü.
Akademisyen, 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında tam zamanlı ve kesintisiz çalıştığını belirterek hizmet tespiti davası açtı. Davacı, söz konusu dönemde fiilen yerine getirdiği görevlerin sigorta kayıtlarına eksiksiz yansıtılmasını talep etti.

189 günlük eksik hizmet tespiti yapıldı

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, bilirkişi raporu ve dosyadaki deliller doğrultusunda akademisyenin belirtilen dönemde fiilen ve tam zamanlı çalıştığına karar vererek SGK'ye eksik bildirilen 189 günlük hizmet süresinin tescil edilmesine karar verdi.
Karara üniversite yönetimi ve Sosyal Güvenlik Kurumu itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi de akademisyenin fiili çalışmasının sabit olduğu sonucuna vararak 189 günlük hizmet süresinin tesciline ilişkin hükmü korudu.

Hem üniversite hem de SGK karara itiraz etti

İstinaf aşamasının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Üniversite, temyiz başvurusunda bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu, raporun seçenekli hazırlandığını ve mahkemenin hatalı değerlendirme yaptığını savundu. Ayrıca sigorta primlerinde eksik bildirim bulunmadığını ileri sürdü.
SGK ise bilirkişi raporunun denetime elverişli olmadığını ve kararın soyut tanık beyanlarına dayandığını öne sürdü.

Yargıtay son noktayı koydu

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, üniversite ve SGK'nin itirazlarını kabul etmedi.
Yüksek mahkeme, akademisyenin fiilen çalıştığı döneme ilişkin 189 günlük eksik hizmet süresinin tescil edilmesine yönelik kararı onadı. Böylece akademisyenin pandemi döneminde SGK'ye eksik bildirilen çalışma günlerinin hizmet süresine eklenmesine ilişkin hüküm kesinleşti.

Pandemi döneminde çalışan milyonlarca kişi için emsal olacak

Kararı değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, pandemi döneminde 'kısa çalışma uygulamasından' yararlanıldığı gerekçesiyle primleri eksik bildirilen ancak fiilen çalışmaya devam eden kişilerin de benzer hak kayıpları yaşamış olabileceğine dikkat çekti. Karakaş, kararın yalnızca davayı açan akademisyen açısından değil, salgın döneminde evden veya iş yerinden çalışmasına rağmen sigorta primleri eksik bildirilen çalışanlar açısından da önem taşıdığını ifade etti.
Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:
“Bu karar, sadece bir çalışanın değil; pandemide evini atölyeye, ofise çevirip eylemli olarak çalışan ama primi gasp edilen milyonlarca çalışanın SGK'sini ve dolayısıyla emekliliğini kurtaran emsal nitelikte bir meşaledir.”

Eksik prim günleri için ne yapılmalı?

Karakaş, pandemi döneminde çalıştıkları halde SGK'ye prim günleri eksik bildirilen kişilerin hizmet tespiti davası yoluyla haklarını arayabileceklerini belirtti. Eksik prim günlerinin tescil edilmesi, sigortalılık süresi ve emeklilik hesabı bakımından önem taşıyor.
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
TÜRKİYE
Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini kullananlara operasyon: 825 kişi hakkında soruşturma
21 Eylül, 11:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала